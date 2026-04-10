La NBA definirá a sus últimos cuatro clasificados desde el martes 14 de abril

La temporada regular de la NBA tocará a su fin este domingo 12 de abril y el cuadro de los playoffs 2026 está a punto de quedar sellado.

Con el torneo de play-in programado para el martes 14, la recta final llega cargada de lesiones de impacto, rachas históricas y una lucha encarnizada por la posición en ambas conferencias.

El torneo de play-in definirá los últimos cuatro clasificados de cada conferencia. En el Oeste, los Phoenix Suns (séptimo) recibirán a los Clippers o los Trail Blazers, mientras que los Golden State Warriors (décimo) esperan rival.

En el Este, el panorama sigue sin definirse por completo, con el Heat como único equipo que ya tiene confirmada su participación en el play-in.

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¿Qué es el play-in y qué son los playoffs?

Antes de entrar en la acción, conviene entender cómo funciona el sistema de clasificación de la NBA.

El torneo de play-in es una fase previa a los playoffs que se disputa entre los equipos clasificados en los puestos 7.°, 8.°, 9.° y 10.° de cada conferencia. Su objetivo es definir quiénes ocuparán los puestos 7 y 8 del cuadro final. El equipo que termina séptimo juega contra el octavo: si gana, entra directo a los playoffs; si pierde, tiene una segunda oportunidad.

Los equipos noveno y décimo también se enfrentan, y el perdedor queda eliminado. En la edición 2026, el play-in comienza el martes 14 de abril y se extiende hasta el viernes 17 de abril.

Los playoffs, en cambio, son la postemporada oficial de la NBA. Participan los seis primeros clasificados de cada conferencia más los dos equipos que superen el play-in, para un total de 16 equipos.

Se disputan en series al mejor de siete partidos, comenzando por los cuartos de final de conferencia. Los playoffs 2026 arrancarán el sábado 19 de abril y, si se llega al máximo de partidos en todas las rondas, la gran final podría extenderse hasta mediados de junio.

El Thunder, campeón vigente y dueño del número 1

Oklahoma City Thunder, defensor del título, aseguró el primer puesto de la Conferencia Oeste y apunta a ser el gran dominador de la postemporada.

Shai Gilgeous-Alexander, que extendió su récord de la NBA a 139 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos, lidera a un equipo que humilló a los Lakers 139-96 a principios de mes.

El Thunder llega a la postemporada como el equipo más completo de la liga y el único que podría aspirar al tercer título consecutivo.

Embiid, operado de apendicitis: los 76ers, en caída libre

La noticia más impactante de la jornada del jueves llegó desde Houston: Joel Embiid fue sometido a una apendicectomía de urgencia y quedará fuera de manera indefinida. El pívot camerunés se sintió mal durante la noche del miércoles y fue operado en la ciudad texana el mismo jueves en que los 76ers caían 113-102 ante los Rockets.

El período habitual de recuperación tras una apendicectomía es de entre 10 y 14 días, lo que pone en serio riesgo su participación en el play-in y, eventualmente, en los playoffs. Filadelfia ocupa la octava plaza del Este y pelea con media docena de equipos por las últimas plazas.

Los Rockets, la racha que nadie esperaba

Kevin Durant anotó 29 puntos y los Rockets de Houston extendieron su racha ganadora a ocho partidos consecutivos al vencer 113-102 a los 76ers.

Jabari Smith Jr. y Amen Thompson sumaron 19 puntos cada uno. Houston ya tiene asegurado su boleto a la postemporada, pero compite con Denver y los Lakers por una mejor siembra en el Oeste. La racha de los Rockets es, sin dudas, el fenómeno del cierre de temporada.

Los Lakers, en crisis por las lesiones

Los Ángeles Lakers atraviesan su peor momento. Luka Doncic y Austin Reaves no volverán a jugar en la temporada regular, y LeBron James carga solo con el equipo en la recta final.

Los Lakers se aferran a un puesto entre los cuatro primeros del Oeste para asegurarse la localía en la primera ronda, pero Denver y Houston los acechan. La incertidumbre sobre el regreso de Doncic para los playoffs es el tema que más preocupa en el vestuario angelino.

El Este: Detroit lidera, el caos define el resto

En la Conferencia Este, los Detroit Pistons (57-22) aseguraron el primer puesto —su primera vez como cabeza de serie desde 2006-07— con Cade Cunningham como estandarte de una defensa implacable.

Detrás, Boston Celtics (54-25), New York Knicks (51-28) y Cleveland Cavaliers (50-29) ya tienen su lugar asegurado. La pelea por los puestos 5 al 10 sigue abierta con Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Philadelphia, Charlotte Hornets, Orlando Magic y Miami Heat disputando cada partido como si fuera una final.

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