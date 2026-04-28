La jornada del lunes 27 de abril en las Grandes Ligas estuvo marcada por remontadas y el regreso del dominicano Jasson Domínguez al béisbol de las mayores. El protagonismo quisqueyano se repartió entre el campo y el montículo, con José Fermín como figura central de la noche.

Fermín sella la remontada más dramática de la noche

En Pittsburgh, los Cardenales de San Luis protagonizaron la actuación más dramática de la jornada. El dominicano José Fermín conectó un doble de dos carreras con un out en la novena entrada para culminar una remontada de cuatro anotaciones y vencer a los Piratas por 4-2.

San Luis había sido dominado durante 6 2/3 entradas sin un solo hit y no había anotado en 8 1/3 entradas. La ofensiva de los Cardenales despertó de golpe cuando el venezolano Pedro Pagés y el novato JJ Wetherholt conectaron jonrones consecutivos contra Dennis Santana para empatar el juego, antes de que Fermín pusiera el batazo definitivo.

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Fue el tercer cuadrangular de la temporada para Pagés, mientras que Wetherholt conectó su sexto jonrón en lo que va de campaña, el tercero en tres partidos consecutivos.

Ryan O’Hearn y Jake Mangum habían impulsado las dos carreras de Pittsburgh. Con la victoria, San Luis cortó una racha de cuatro derrotas seguidas.

Yanquis dominan con tres jonrones; Chisholm y Domínguez, presentes

En Arlington, Texas, los Yanquis de Nueva York vencieron a los Rangers por 4-2 con una actuación sólida de Max Fried y el apoyo de tres cuadrangulares.

Fried (4-1) lanzó seis entradas en blanco, permitió solo cuatro hits y registró su cuarta apertura sin carreras de la temporada. David Bednar se apuntó su octavo salvamento.

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón solitario en la cuarta entrada para completar la ofensiva de Nueva York, que también incluyó cuadrangulares consecutivos de Ben Rice y Aaron Judge, los primeros back-to-back de los Yanquis en la temporada 2026.

Judge y Rice se convirtieron así en la segunda pareja de compañeros en los Yankees con 10 o más jonrones en los primeros 29 partidos de una temporada, igualando a Mickey Mantle y Yogi Berra en 1956. Nueva York consiguió su novena victoria en los últimos 10 partidos.

También en el partido de los Yanquis debutó en la temporada el jardinero dominicano Jasson Domínguez, quien fue ascendido desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre para reemplazar al lanzador Luis Gil en el róster.

Domínguez, que bateaba .326 en las menores con tres jonrones y 15 carreras impulsadas, inició como bateador designado y conectó un sencillo en la sexta entrada en su primera aparición del año en las mayores.

Randy Vásquez gana pese a ceder cinco carreras y Manny Machado abandona

En San Diego, los Padres derrotaron a los Cachorros de Chicago por 9-7 en la novena victoria consecutiva del equipo en casa. El dominicano Randy Vásquez (3-0) se llevó el triunfo a pesar de permitir cinco carreras y cinco hits en cinco entradas, la mayor cantidad de la temporada.

Ty France impulsó cuatro carreras y Manny Machado conectó dos dobles y un sencillo antes de abandonar el partido en la sexta entrada, posiblemente por una lesión en la pierna izquierda. San Diego conectó 14 hits contra cuatro lanzadores de Chicago.

Soler impulsa tres carreras, pero los Angelinos caen

En Chicago, los White Sox remontaron un déficit de 5-1 para vencer a los Angelinos de Los Ángeles por 8-7 en un partido retrasado tres horas por la lluvia. El cubano Jorge Soler fue el principal productor ofensivo de los Angelinos: conectó un jonrón solitario en la séptima entrada e impulsó tres carreras en total, incluyendo un sacrificio de mosca en la primera entrada y un rodado productor en la novena.

Sin embargo, no fue suficiente para evitar la cuarta derrota consecutiva de Los Ángeles. Munetaka Murakami conectó un jonrón de tres carreras y el cubano Miguel Vargas añadió otro solitario en una séptima entrada de siete anotaciones para los Medias Blancas. Osvaldo Bido (2-0) fue el lanzador ganador.

Resultados de la jornada del lunes 27 de abril de la MLB

Liga Partido Resultado y ganador Americana . Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians Rays 3 – 2 Americana Boston Red Sox vs Toronto Blue Jays Red Sox 5 – 0 Americana Seattle Mariners vs Minnesota Twins Twins 4 – 11 Americana LA Angels vs Chicago White Sox White Sox 7 – 8 Americana NY Yankees vs Texas Rangers Yanquis 4 – 2 Nacional St. Louis Cardinals vs Pittsburgh Pirates . Cardenales 4 – 2 Nacional Chicago Cubs vs San Diego Padres Padres 7 – 9 Nacional Miami Marlins vs LA Dodgers Dodgers 4 – 5

Rayos 3, Guardianes 2: Ryan Vilade conectó dos sencillos productores de carreras y Steven Matz lanzó siete entradas —su mejor marca de la temporada— para guiar a Tampa Bay a la victoria. Jonathan Aranda añadió un jonrón para los Rays. Matz (4-1) permitió dos carreras y cuatro hits. Daniel Schneemann había puesto a Cleveland arriba 2-0 con un jonrón de dos carreras en la quinta entrada.

Medias Rojas 5, Azulejos Azules 0: El abridor Suárez lanzó ocho entradas permitiendo solo un hit y ponchó a 10 para blanquear a Toronto. Carlos Narváez conectó un jonrón solitario para Boston. Jesús Sánchez rompió el intento de juego sin hits con un doble en la sexta entrada para los Azulejos. Dylan Cease (1-1) cedió cuatro carreras en 5 2/3 entradas.

Mellizos 11, Marineros 4: Kody Clemens bateó de 2-5 con un jonrón y cinco carreras impulsadas para liderar a Minnesota, que rompió una racha de cinco derrotas consecutivas. Byron Buxton conectó un jonrón de dos carreras. Cal Raleigh pegó un cuadrangular de dos carreras para Seattle, cuya racha de cuatro victorias seguidas llegó a su fin.

Dodgers 5, Marlins 4: Kyle Tucker conectó un sencillo de dos carreras en la novena entrada para coronar una remontada de tres anotaciones en Los Ángeles. Shohei Ohtani (3 de 5) conectó un doble con regla de terreno en la novena y anotó la carrera decisiva. Jake Eder (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas. Liam Hicks había conectado un jonrón de tres carreras en la quinta entrada para Miami.

Tablas de posiciones de las Grandes Ligas MLB

Los Atléticos de Oakland, Yanquis y Tigres/Guardianes lideraban sus respectivas divisiones al cierre de esta jornada.

Liga Americana

Equipo Ganados Perdidos PCT Yanquis de New York 19 10 .655 Tampa Bay Rays 17 11 .607 Oakland Athletics 15 13 .536 Detroit Tigers 15 14 .517 Cleveland Guardians . 15 15 .500 Texas Rangers 14 15 .483 Seattle Mariners 14 16 .467 Baltimore Orioles 13 15 .464 Minnesota Twins 13 16 .448 Toronto Blue Jays 12 16 .429 Los Angeles Angels 12 17 .414 Boston Red Sox 12 17 .414 Kansas City Royals 11 17 .393 Chicago White Sox 11 17 .393 Houston Astros 11 18 .379 . Liga Nacional

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Equipo Ganados Perdidos PCT Atlanta Braves 20 9 .690 Los Angeles Dodgers 20 9 .690 San Diego Padres 19 9 .679 Cincinnati Reds 18 10 .643 Chicago Cubs 17 11 .607 Pittsburgh Pirates 16 13 .552 Arizona Diamondbacks . 15 12 .556 St. Louis Cardinals 15 13 .536 Milwaukee Brewers 14 13 .519 San Francisco Giants 13 15 .464 Miami Marlins 13 15 .464 Washington Nationals 13 16 .448 Colorado Rockies 13 16 .448 New York Mets 9 19 .321 Philadelphia Phillies 9 19 .321

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