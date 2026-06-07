La participación de las Reinas del Caribe en la primera semana de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL), disputada en Brasilia, ha dejado una lectura más compleja que la que ofrecen los resultados, que terminaron reflejando una cosecha de cuatro derrotas.

El equipo dominicano continúa demostrando que pertenece a la élite internacional, aunque también deja en evidencia que atraviesa una etapa de transición cuyo éxito dependerá de la velocidad con que logre integrar a una nueva generación sin perder la identidad competitiva que la ha distinguido durante las dos últimas décadas.

El calendario no concedió tregua. El debut frente a Turquía enfrentó a República Dominicana con una de las grandes potencias del voleibol femenino contemporáneo. Las dominicanas llevaron el partido hasta el quinto set y terminaron cayendo por 3-2, después de protagonizar un encuentro de alta intensidad que confirmó su capacidad para competir de igual a igual frente a una selección situada entre las mejores del mundo.

Más que una derrota, aquel partido dejó una advertencia. Las Reinas del Caribe mantienen intacto su espíritu competitivo y siguen siendo capaces de incomodar a cualquier rival cuando logran imponer su ritmo de juego. Sin embargo, persiste una dificultad recurrente: sostener durante todo el encuentro el nivel de concentración y eficacia necesario para cerrar los partidos frente a adversarios con mayor profundidad de plantilla.

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La segunda presentación, ante Brasil, volvió a confirmar esa realidad. República Dominicana ganó el primer parcial y obligó al conjunto anfitrión a elevar considerablemente su rendimiento. A partir del segundo set, la mayor rotación de las brasileñas, su capacidad de ajuste táctico y la presión ejercida desde el servicio terminaron inclinando el encuentro a favor de las locales por tres sets a uno.

Los siguientes compromisos frente a Italia y Países Bajos completaron un panorama exigente para el conjunto dirigido por Marcos Kwiek. Ante las campeonas olímpicas italianas, las dominicanas encontraron dificultades para sostener la intensidad del juego frente a un rival de enorme consistencia táctica y técnica. El cierre de la semana, con derrota por 3-0 frente a Países Bajos, confirmó que el equipo aún necesita mayor regularidad para competir con éxito durante todo el desarrollo de los partidos frente a selecciones de primer nivel.

Hasta este punto del torneo, el aspecto más significativo no ha sido el marcador, sino el contexto en que se producen estos resultados.

Las Reinas del Caribe afrontan un cambio de ciclo marcado por el retiro de Bethania de la Cruz, máxima referencia ofensiva y una de las figuras más influyentes en la historia del voleibol dominicano. Su salida obliga a redistribuir el liderazgo dentro de un grupo que ahora tiene como principales pilares a Brayelin Martínez, Brenda Castillo, Niverka Marte, Gaila González y Yonkaira Peña, acompañadas por una nueva generación que comienza a abrirse espacio en la selección absoluta.

Precisamente esa combinación entre experiencia y juventud constituye la principal apuesta del cuerpo técnico.

Las veteranas conservan la responsabilidad de sostener el rendimiento competitivo del equipo, mientras jugadoras emergentes, como Yanlis Féliz, Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Arianna Rodríguez, adquieren minutos de juego en el escenario más exigente del calendario internacional.

Otro elemento que merece atención es la capacidad de respuesta del equipo frente a la adversidad. A diferencia de otros procesos de renovación que suelen traducirse en desplomes competitivos, la selección dominicana continúa mostrando personalidad, agresividad ofensiva y disciplina táctica.

Esta fortaleza explica que siga disputando largos tramos de los partidos en igualdad de condiciones frente a selecciones con mayor profundidad y variantes en los recursos. Incluso en una semana sin victorias, el conjunto dominicano dejó pasajes de juego que confirman que la distancia respecto de las grandes potencias no es estructural, sino producto de pequeños detalles que terminan definiendo los encuentros.

No obstante, también resulta evidente que el margen de mejora sigue estando en la administración de los momentos decisivos. Los errores no forzados, las dificultades para sostener la eficacia ofensiva en determinados pasajes y algunas desconcentraciones puntuales terminan siendo castigados con severidad por rivales acostumbrados a competir por títulos mundiales y olímpicos.

Reducir esas oscilaciones de rendimiento será una de las claves para que el equipo vuelva a convertir partidos equilibrados en victorias.

De cara a las próximas semanas, el panorama invita a un optimismo moderado. La Liga de Naciones está concebida precisamente para medir procesos y consolidar proyectos deportivos. Cada partido representa una oportunidad para fortalecer automatismos, consolidar liderazgos y ampliar la experiencia internacional de las jugadoras más jóvenes.

La actuación en Brasilia, por tanto, no debe interpretarse como un retroceso, sino como una fotografía de un equipo que intenta reconstruirse sin renunciar a la competitividad. El balance de cuatro derrotas refleja la dureza del calendario y las exigencias del proceso de renovación, pero también deja señales alentadoras sobre el potencial de crecimiento del grupo.

El relevo generacional no consiste únicamente en sustituir nombres ilustres, sino en preservar una cultura deportiva basada en la disciplina, la resiliencia y la convicción de que República Dominicana puede competir frente a cualquiera.

Las Reinas del Caribe aún tienen margen para corregir aspectos técnicos y tácticos durante el desarrollo de la VNL. Si logran convertir la experiencia acumulada en mayor estabilidad competitiva y las nuevas figuras consolidan el crecimiento que han comenzado a mostrar, el equipo seguirá ocupando un lugar de privilegio entre las mejores selecciones del continente y mantendrá intactas sus aspiraciones de protagonismo en los grandes torneos internacionales.

Concluida la primera semana de la Liga de Naciones, el siguiente gran desafío para las Reinas del Caribe será la defensa de su hegemonía regional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscarán conquistar su séptima medalla de oro consecutiva ante su público.

El equipo debutará el 2 de agosto frente a Costa Rica, para luego medirse con Cuba y Puerto Rico en la fase de grupos, con el objetivo de avanzar hacia una final en la que partirá como favorito para revalidar un dominio que ha convertido al voleibol femenino en uno de los principales símbolos del deporte dominicano.

El torneo en casa representará la primera gran oportunidad para comprobar si el relevo generacional iniciado en la VNL ha logrado consolidar una selección capaz de mantener el legado de las Reinas del Caribe y proyectarlo hacia el nuevo ciclo olímpico.

Ello, porque el gran objetivo estratégico de las Reinas del Caribe seguirá siendo la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028 y tendrán como sede del torneo de voleibol el Honda Center de Anaheim, en el área metropolitana de Los Ángeles.

El nuevo sistema de clasificación aprobado por la FIVB ofrece varias vías de acceso, entre ellas el Campeonato Continental de la NORCECA, el Campeonato Mundial de 2027 y el escalafón mundial al término de la Liga de Naciones de 2028.

En ese contexto, las posibilidades de la selección dominicana son objetivamente favorables. Aunque la competencia en la región con Estados Unidos —ya clasificado como anfitrión—, Canadá y Puerto Rico será exigente, República Dominicana se ha mantenido durante años entre las mejores selecciones del continente y dentro del grupo de élite del ranking mundial.

Si el proceso de relevo generacional logra consolidarse y el equipo consigue transformar la competitividad mostrada en Brasilia en resultados positivos durante las próximas etapas de la VNL, las Reinas del Caribe no solo tienen opciones reales de regresar a unos Juegos Olímpicos, sino también de aspirar a superar su actuación histórica y competir por un lugar entre las mejores ocho selecciones del torneo, un objetivo ambicioso, pero plenamente alcanzable para una generación que ha demostrado que el voleibol femenino dominicano sigue siendo una referencia internacional.

El calendario oficial restante para las Reinas del Caribe en la etapa preliminar de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino (VNL) 2026 prevé dos semanas más de competencia en Asia:

Semana 2: Pool en Filipinas (17 al 21 de junio)

Tras unos días de descanso y traslado, el equipo viajará para medirse en el continente asiático frente a potencias europeas y norteamericanas. Debido a la diferencia de zona horaria, tres de los partidos se jugarán en la madrugada de República Dominicana:

Martes 16 de junio: República Dominicana vs. Estados Unidos 11:00 PM Viernes 19 de junio: República Dominicana vs. Serbia 03:00 AM Sábado 20 de junio: Japón vs. República Dominicana 07:00 AM Domingo 21 de junio: República Checa vs. República Dominicana 03:00 AM



Semana 3: Pool en Hong Kong, China (8 al 12 de julio)

La última etapa de la ronda clasificatoria servirá para definir cuáles son los 8 equipos que avanzarán a las finales de Macao. En Hong Kong, las Reinas del Caribe enfrentarán el siguiente itinerario:

Rival 1: Bélgica

Rival 2: Canadá

Rival 3: Italia

Rival 4: Ucrania

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