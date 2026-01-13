Los Angeles Lakers cayeron la noche del lunes 124-112 frente a los Sacramento Kings pese a los 42 puntos de Luka Doncic, mientras James Harden se erigió en el noveno mayor anotador de la historia de la NBA desbancando a Shaquille O’Neal.

A continuación las principales escenas de una jornada de seis partidos de la liga de básquet norteamericana.

Los reyes vengan a Schröder

Lakers y Kings se reencontraron el lunes después del incidente que protagonizaron Doncic y el alemán Dennis Schröder en el pasado choque del 28 de diciembre.

Schröder fue sancionado con tres partidos de suspensión por intentar agredir a Doncic, de quien recibió varias burlas sobre la pista, una vez que ya había concluido el partido con victoria angelina.

Sin la base alemana, los Kings devolvieron el golpe a los Lakers asestándoles este lunes su tercera derrota consecutiva.

Doncic registró un registro imperial, con 42 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias y 4 tapones; pero el único compañero que lo segundo fue LeBron James, con 22 tantos.

El equipo que dirige JJ Redick sigue sin solucionar sus graves problemas en el tiro, anotando apenas 8 de 36 triples intentados (22%), mientras los Kings los sometieron a un bombardeo desde la línea exterior.

La escolta Malik Monk logró 26 puntos y 7 triples partiendo desde el banco mientras el veterano DeMar DeRozan llegó a 32 tantos.

Los Lakers se ubican en la quinta posición de la Conferencia Oeste, con 23 victorias y 14 derrotas.

Penúltimos del sector (10-30), los Kings han insuflado algo de optimismo a su afición después de que el domingo lograran otro triunfo inesperado ante los Houston Rockets.

Harden escala a O’Neal

En Los Ángeles, los Clippers derrotaron 117-109 a los Charlotte Hornets en un partido en el que James Harden escaló hasta la novena posición de la lista de máximos anotadores de la NBA.

La Barba, de 36 años, obtuvo 32 puntos con los que sobrepasó la marca de 28.596 que logró durante su carrera el gigante Shaquille O’Neal, ganador de tres anillos con los Lakers y uno con los Miami Heat.

"Para mí, siendo de Los Ángeles, Shaquille O’Neal es alguien a quien literalmente crecí viendo", reconoció Harden tras el partido. "Fue el pívot más dominante en la historia del juego. Es un verdadero honor".

A los Clippers les bastó con otra gran actuación de Kawhi Leonard, que llegó a 35 puntos, para colocarse a sólo una victoria de la zona de repechaje a playoffs.

Homenaje a Kyle Lowry

En Toronto, los Philadelphia 76ers se impusieron a los Raptors por 115-102 en una noche en que la afición canadiense homenajeó a su antiguo ídolo Kyle Lowry.

Pese a que la derrota ya estaba asegurada, las graduadas se pusieron de pie poco antes del final para brindarle una entusiasta ovación al veterano Lowry, ahora base de Philadelphia, en el probable último partido de su carrera en Toronto.

Lowry, de 39 años, es uno de los mejores jugadores de la historia de los Raptors, a los que se dirigió en la pista entre 2012 y 2021, un período en el que Toronto conquistó el único anillo de su historia en 2019.

Nick Nurse, el entrenador que guió a Toronto a aquel título y ahora al frente de Philadelphia, le concedió a Lowry los dos últimos minutos de juego en apenas el quinto partido en el que ha participado este curso.

"Fue increíble. Él se ganó todo esto", dijo Tyrese Maxey, máximo anotador de Filadelfia con 33 puntos, sobre el homenaje a su compañero. "Él llevó a esta franquicia a un campeonato pero lo que hizo por la franquicia es aún más grande".