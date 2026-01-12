El Barça abusa del Covirán del dominicano Jassel Pérez, el MVP este domingo

El Barça abusó este domingo del colista de la Liga Endesa, el Covirán Granada (108-71), que solo resistió en el primer y el último cuartos, para prolongar su condición de invicto en la competición española desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo, sumar su undécima victoria y asaltar la tercera plaza.

El conjunto azulgrana, que logró su máxima anotación del curso en la ACB, cristalizó el triunfo con un contundente segundo parcial de 35-12 que dejó el partido sentenciado al descanso (61-34).

En la segunda mitad, lejos de relajarse, amplió aún más la ventaja, con Kevin Punter, Myles Cale, Darío Brizuela, Joel Parra, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall que superaron los dobles dígitos.

El cuadro catalán, que ya tenía asegurada la clasificación para la Copa del Rey de febrero hiciera lo que hiciera tras la derrota del Dreamland Gran Canaria ante el Casademont Zaragoza (95-84), será además cabeza de serie matemáticamente si vence en la próxima jornada en la pista del San Pablo Burgos.

La amplia diferencia que reflejaba la clasificación, con diez y una victorias, respectivamente, no se hizo visible en los primeros compases.

Sin complejos, el Covirán Granada, que nunca ha ganado al Barça a domicilio, se sostuvo en su acierto en media y larga distancia para plantar cara en el arranque (7-7, min. 3).

Con el paso de los minutos, el dominicano Jassel Pérez trató de mantener a los andaluces en la pelea con siete puntos en el primer cuarto ante los catalanes, pero debió conformarse como el MVP del partido.

Los buenos minutos de Cale y Parra desde la posición de alero, junto a la conexión entre Laprovittola y Willy Hernangómez, permitieron al Barça abrir una primera brecha al inicio del segundo cuarto (31-25, min. 11).

Lejos de conformarse, el conjunto azulgrana olió el momento y dio un paso al frente. Intensificó la defensa hasta asfixiar a su rival, que acusó la ausencia de los puntos de su máximo anotador, Matt Thomas, cuya salida al Besiktas turco se anunció este sábado, y fue ampliando la ventaja (43-29, min. 15).

Ni el tiempo muerto de Arturo Ruiz, que se estrenaba en el banquillo granadino, logró frenar la sangría. El Barça encontró tiros cómodos para sus mejores lanzadores y, con Punter -doce puntos al descanso-, Norris y un activo Marcos, culminó un demoledor parcial de 35-12 que dejó el encuentro sentenciado al descanso (61-34).

Tras el paso por vestuarios, el hambre competitiva del Barça no dio margen a la relajación. Más allá de los grandes nombres, destacó la energía de Cale, defendiendo como si el partido estuviera empatado, y el dominio de Fall, que firmó ocho puntos en la pintura mientras la renta no dejaba de crecer (74-39, min. 25).

El Covirán Granada, inerte, no mostró ninguna reacción y ofreció la imagen de un equipo sin ideas, de unos jugadores a los que les quemaba el balón quemando en las manos. La zona fue una fuente inagotable de puntos para el Barça. No solo Fall, sino también Hernangómez alcanzó los dobles dígitos (78-46, min.27).

La diferencia alcanzó los +39 al inicio del último período (91-52, min. 33). Sin demasiadas complicaciones y ya a medio gas, el Barça siguió haciendo disfrutar al Palau: Norris con un 'alley-oop', Marcos en jugadas de campo a campo y hasta Vesely animándose desde el triple, hasta cerrar el contundente 108-71 definitivo.

– Ficha técnica:

108 – Barça (26+35+25+22): Satoransky (2), Punter (12), Parra (11), Norris (9), Vesely (5), -cinco inicial-, Marcos (6), Hernangómez (11), Shengelia (4), Laprovittola (6), Brizuela (14), Fall (15) y Cale (13).

71 – Covirán Granada (22+12+16+21): Costa (7), Durán (-), Olumuyiwa (6), Alibegovic (5), Bozic (11), -cinco inicial-, Rousselle (5), Tomás (-), Pérez (21), Howard (2), Brimah (5) y Burjanadze (9).

Árbitros: Arnau Padrós, Rubén Sánchez Mohedas y Guillermo Ríos. Eliminaron a Amida Brimah por parte del Covirán Granada.

Incidencias: partido de la decimoquinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 5.082 espectadores.

