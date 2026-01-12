Aryna Sabalenka reforzó su condición de número uno del mundo y de máxima favorita al título en el Abierto de Australia con la conquista del torneo de Brisbane, el primero de 2026 y que aprovechó para pedir, públicamente, matrimonio a su pareja mientras aplacaba la tensión provocada porque la ucraniana Marta Kostyuk le negó el saludo y le recordó la guerra.

Sabalenka ganó tras imponerse a Kostyuk por 6-4 y 6-3 sin perder un set. No tuvo historia el partido, en el que la dominadora del circuito femenino apuntaló su superioridad.

La repercusión estuvo en la entrega de premios posterior al final de un choque que careció del tradicional saludo entre ambas protagonistas en la red. La ucraniana no ofrece su mano como es habitual a una adversaria rusa o bielorrusa desde que comenzó la invasión de Ucrania en 2022. Ya ocurrió anteriormente con la misma Sabalenka, como en Roland Garros en 2023. Kostyuk le negó la felicitación.

"Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego todos los días con dolor en el corazón. Miles de personas se encuentran sin luz ni agua caliente ahora mismo. Afuera hace -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad a diario. Mi hermana duerme bajo tres mantas por el frío que hace en casa. Me conmovió muchísimo y me alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana", dijo Kostyuk, emocionada, en el centro de la pista de Brisbane, delante de la organización y de la propia Sabalenka.

La situación se repitió a pesar de que la número uno del mundo, nacida en Minsk, rechazó en su día la guerra entre ambos países. "Nadie en este mundo, deportistas rusos o bielorrusos, apoya la guerra. La gente no la apoya y si pudiésemos pararla la pararíamos. Pero eso no está en nuestra mano lamentablemente", dijo Sabalenka en París en una rueda de prensa en 2023.

Aún así, Kostyuk prefiere no olvidar la situación que vive su país y las dificultades que atraviesan sus compatriotas.

Sabalenka, sin embargo, aprovechó la entrega de premios para pedir matrimonio a su pareja, Georgios Frangulis.

"Primero quiero felicitar a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada. Les deseo todo lo mejor. Espero que nos encontremos muchas más veces en las finales para demostrar un gran tenis", comenzó la número uno del mundo, que después se dirigió a su pareja.

"Gracias a mi novio.. Ojalá pronto pueda llamarte de otra manera", apuntó la bielorrusa mientras se dirigía a la grada donde se encontraba el empresario brasileño que es su pareja.

