Los Gigantes ganan su primer partido, frenan en seco a los Toros y Águilas vencen a Leones

Los Gigantes del Cibao frenaron en seco este jueves el avance de los Toros del Este con un triunfo por 1-4, el primero en la fase semifinal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), tras nueve derrotas, en una jornada en la que también fue derrotado el otro líder: Leones del Escogido.

Los Toros habían ganado cuatro juegos consecutivos y se aferraban a la posibilidad de avanzar a la final. Sin embargo, siguen compartiendo el liderato con los Leones.

La victoria cayó a la cuenta de Bryan Rodriguez (1-0), quien lanzó dos entradas en blanco y ponchó a un rival. Jimmy Cordero (1) completó dos episodios sin anotaciones y se quedó con el salvamento por los Gigantes.

Ismael Munguía pisó el plato en dos oportunidades, Gustavo Núñez anotó y remolcó una carrera, Deyvison de los Santos y José Sirí impulsaron una anotación cada uno.

Los Toros apenas pudieron anotó por indiscutible de Bryan de la Cruz, quien remolcó al norteamericano Rudy Martin ante sus seguidores en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

El panameño Jaime Barria (0-1) perdió el juego al aceptar dos carreras en 4.1 entradas.

Águilas 2-1 Leones

Óscar de la Cruz dominó desde el montículo y Leody Taveras disparó un cuadrangular decisivo para el triunfo de las Águilas Cibaeñas sobre los Leones del Escogido en el estadio Cibao, de Santiago.

De la Cruz (2-0) lanzó seis episodios, en los que permitió cinco imparables, sin anotaciones, y ponchó a cuatro bateadores para alcanzar su segunda victoria en la postemporada.

Taveras abrió la ventaja en la cuarta entrada tras mandar la pelota por encima de la pared. Así tomó el liderato de cuadrangulares con tres.

En esa misma cuarta entrada, Cristhian Adames conectó un sencillo, para remolcar a Geraldo Perdomo.

El norteamericano Burch Smith (3) permitió dos imparables, pero ponchó a Luis de los Santos y conmpletó su trabajo en la novena entrada sin anotaciones y con tres ponches.

Raimel Tapía desapareció la pelota del terreno de juego. Fue la única carrera de los escarlatas.

El mexicano Urquidy (0-2) cargó con su segunda derrota en la postemporada de la Lidom, al permitir dos anotaciones en derrota tras permitir esas dos vueltas, en una actuación de cuatro episodios, en los que recetó dos ponches para los Leones.

Toros y Leones igualan en el primer lugar de la semifinal, con 7 victorias y 3 derrotas. Están a 2 juegos de ventaja sobre las Águilas (5-5) y a 6 de los Gigantes (9-1), cuando restan 8 para terminar esta etapa de la temporada.

