Leones blanquean a Gigantes y sigue líderes del Round Robin junto a Toros

Travis Lakins volvió a tener una salida de calidad para guiar este miércoles a los Leones del Escogido a una blanqueada de 5-0 sobre los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

El triunfo de los melenudos (7-2) los mantiene en el primer lugar del Todos contra Todos, en tanto que los Gigantes siguen sin conocer el triunfo y cierran la tabla de posiciones con nueve derrotas en nueve partidos.

Lakins (2-0) ganó el juego al presentarse en 5.2 entradas de dos hits, cuatro ponches y dos bases por bolas.

Los escarlatas abrieron el tercer episodio con boletos a Elier Hernández y Pedro Severino, cortesía de Steve Moyers. Jonathan Guzmán pegó sencillo al jardín izquierdo y Hernández fue puesto out en el plato tratando de anotar. Con corredores en segunda y tercera, Raimel Tapia conectó imparable al central que empujó a Severino y llevó a Guzmán a tercera, lo que provocó la sustitución de Moyers.

Con Aidan Anderson en la lomita, Tapia se estafó la intermedia y Guzmán alcanzó la registradora con rodado de Erik González a la inicial. Un doble de Sócrates Brito al prado derecho remolcó a Tapia que entró a la goma con la número tres de los visitantes.

En el cuarto, los campeones nacionales y del Caribe volvieron a atacar, abriendo con doble de José Marmolejos al bosque derecho contra Antonio Santos, pasando a la antesala con rodado de Jorge Mateo por primera base. Un jonrón de Severino por el jardín izquierdo colocó el juego 5-0.

La blanqueada fue completada por Jefry Yan (0.1 episodio), Hansel Marcelino (1.0, con dos ponches), Aneurys Zabala (1.0) y Stephen Nogosek (1.0).

El lanzador derrotado fue Moyers (0-1) a cuya cuenta fueron las tres anotaciones rojas del tercer acto. Con el revés, los Gigantes extienden su racha negativa en la postemporada y se colocan con marca de 0-9.

Por los capitaleños, Tapia bateó de 4-3, con doble, una producida, una anotada y una base robada; Severino, de 2-1, con cuadrangular, dos remolcadas, dos anotadas y transferencia; Brito, de 4-1, con doble y empujada, Marmolejos, de 4-1, con doble y anotada. Por los nordestanos, Johan Rojas se fue de 4-2, y José Sirí, de 3-1.

Toros 17-1 Águilas

Los Toros del Este (7-2) vencieron con marcador de 17-1, al compás de 15 imparables, a las Águilas Cibaeñas (4-5) para mantenerse en la primera posición de la tabla del round robin junto al Escogido.

Fue evidente que el conjunto aguilucho afronta problemas defensivos.

El pitcheo de los Toros limitó a la ofensiva de las Águilas a apenas cuatro imparables, y el dirigente aguilucho, Luis "Pipe" Urueta, utilizó al receptor Elih Marrero como lanzador en la novena entrada, pese a quedarle seis lanzadores disponibles en el bullpen.

