Bryan de la Cruz, estelar jardinero de los Toros del Este, fue anunciado como el ganador del premio Jugador Más Valioso del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

De la Cruz, quien ha sido el principal pilar ofensivo de los Toros del Este en la actual temporada del béisbol invernal, conquistó el galardón al ser escogido en la votación realizada entre periodistas especializados, que dan cobertura a las incidencias del campeonato dominicano.

Al hablar durante el programa especial realizado por la Lidom para el anuncio de esta premiación, de la Cruz dijo que dedicaba este galardón a su madre, quien falleció en el año 2013.

Para hacerse con la distinción que reconoce al mejor jugador de la temporada de la Lidom, el jardinero superó en la elección a su compañero de equipo Gilberto Celestino y al jardinero de las Estrellas Orientales, Raimel Tapia.

De la Cruz exhibió el poder y producción de su bate para el equipo taurino, al fletar la segunda mayor cantidad de cuadrangulares en la serie regular, con ocho, los cuales acompañó con nueve dobles y un triple, culminando con 18 batazos de más de una base, registrando el mejor porcentaje de slugging (.515) en la primera etapa del torneo local.

El versátil jardinero, quien con sus 49 imparables terminó séptimo en la serie regular, fue demoledor en situación de producir carreras, al batear para promedio de .365 con corredores en posición anotadora, un resultado fundamental para encabezar el campeonato en vueltas remolcadas, con un total de 40 vueltas llevadas al plato, remolcando 11 carreras más que Aderlin Rodríguez, quien terminó segundo, con 29 vueltas producidas.

El estelar toletero del equipo con sede en La Romana, también demostró ser un bateador oportuno sumando 23 carreras empujadas luego de dos outs, cuando era indispensable conectar la pelota por terreno de nadie para poder producir.

De la Cruz, quien tuvo promedio de bateo de .301, fue una presencia constante en las bases para los Toros, lo que le permitió contabilizar el tercer mayor total de vueltas anotadas entre todos los jugadores que accionaron en la etapa inicial del campeonato, al pisar el plato en 29 oportunidades en los 44 partidos que accionó.

El liderazgo ofensivo de de la Cruz llevó a los Toros a terminar en la segunda posición de la serie regular, terminando con una sequía de cuatro temporadas sin avanzar a la postemporada del béisbol dominicano.

