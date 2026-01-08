Miguel Sanó, estelar toletero de las Estrellas Orientales, ha alcanzado un acuerdo para accionar con los Dragones de Chunichi en la Liga Japonesa de Béisbol, según anunció el equipo en un comunicado.

"Estoy muy emocionado de firmar con los Dragones de Chunichi. Quiero agradecerles por creer en mí y darme esta oportunidad. Me acostumbraré al béisbol japonés, trabajaré duro con mis compañeros y daré lo mejor de mí para ayudar al equipo a ganar el campeonato en el 90.º aniversario de los Dragons. Espero con ansias trabajar con todos ustedes, aficionados", expresó en ese despacho de prensa.

El acuerdo con el estelar toletero dominicano contempla un salario base que ronda los 1,3 millones de dólares por la temporada de 2026 del béisbol japonés.

La firma de Sanó se produce luego de su destacada actuación en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) con la camiseta de las Estrellas Orientales.

En su participación con los paquidermos, Sanó montó un espectáculo de poder en los 23 partidos que vio acción, al fletar nueve cuadrangulares en apenas 89 turnos al bate, logrando una proporción de un jonrón cada 9.8 presentaciones a la caja de bateo.

Sanó, quien puede desempeñarse como inicialista, tercera base y bateador designado, también sumó a su actuación cuatro dobles, mientras remolcó 25 carreras y anotó 16 vueltas dejando su promedio con el madero en .315, desempeño que lo colocó como un sólido candidato al premio Jugador Más Valioso hasta el momento que concluyó su participación con las Estrellas Orientales, el 14 de diciembre del pasado año.

El jugador de 32 años, quien en sus nueve años de carrera en las Grandes Ligas promedió 37 tablazos de vuelta completa por cada 162 juegos, llevará ese poder con el bate como su carta de presentación con los Dragones de Chunichi.

