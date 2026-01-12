Águilas ganan y empatan en segundo lugar con Toros, que caen ante Leones

Las Águilas Cibaeñas vencieron este domingo por 3-9 a los Gigantes del Cibao, lo que, sumado a la derrota de los Toros del Este ante los Leones del Escogido, les permitió empatar en la segunda posición de la semifinal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Con el triunfo, las Águilas alcanzaron a los Toros, que han perdido cuatro juegos consecutivos, situándose ambos conjuntos a tres juegos de los Leones (10-3), quienes dominan esta etapa del torneo que tiene en el sótano a Los Gigantes (2-10), ya sin posibilidades de avanzar hasta la final.

Cristhian Adames comandó el ataque de las Águilas al fletar un cuadrangular, con anotó dos anotadas y una vuelta empujada.

Steward Berroa y Ezequiel Durán empujaron dos vueltas cada uno, mientras que Jerar Encarnación, Aderlin Rodríguez y el venezolano Sebastián Rivero anotaron y remolcaron una carrera para contribuir con el éxito del conjunto que dirige el colombiano Luis “Pipe” Urueta.

El cubano Odrisamer Despaigne recorrió 5.2 entradas de dos carreras y ponchó a tres rivales para lograr la victoria en su debut con las Águilas.

Diego Hernández y Ricardo Céspedes desaparecieron la pelota del terreno del estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste) para destacarse en la ofensiva de los Gigantes.

Bryan Rodríguez (1-1) permitió cuatro vueltas inmerecidas y fue el lanzador derrotado por los potros.

LEONES 7-2 TOROS

Michael de la Cruz remolcó dos carreras para liderar un rally de seis anotaciones en la sexta entrada para que los Leones del Escogido vinieran de atrás y derrotaran a los Toros del Este en el partido escenificado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Los escarlatas, quienes alcanzaron su tercera victoria consecutiva y su décima de la semifinal, contaron con anotada y remolcada por parte del venezolano Alcides Escobar, Sócrates Brito y Jorge Mateo, mientras que Erik Gonzalez, Junior Lake y Raimer Tapia pisaron el plato en una ocasión cada uno por los ganadores.

El zurdo Jefry Yan (1-0) lanzó un episodio en blanco y se llevó el triunfo por los Leones.

El puertorriqueño Eddie Rosario anotó y remolcó una carrera, el estadounidense Eric Filia logró una anotada y Yairo Muñoz una remolcada por los Toros, quienes han perdido cuatro partidos consecutivos, en los que apenas han podido anotar cinco carreras.

El zurdo Anderson Severino (1-1) permitió tres carreras sin retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó y cargó con la derrota por los Toros.

