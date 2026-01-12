Con una canasta ganadora frente al gigante Victor Wembanyama, Anthony Edwards comandó la victoria del domingo de los Minnesota Timberwolves 104-103 frente a los San Antonio Spurs, que desperdiciaron 19 puntos de ventaja.

Wemby vuelve al quinteto

Ante su público de Minneapolis, los Timberwolves confirmaron el domingo su buen momento de forma con un valioso triunfo frente a San Antonio, segundo clasificado de la Conferencia Oeste tras los Oklahoma City Thunder.

Los Wolves, cuartos del sector a 1,5 victorias de los Spurs, no se entregaron cuando los visitantes mandaban por 19 puntos a mediados del tercer cuarto (69-50).

Wembanyama, protagonista de la primera mitad con 16 puntos, estaba de vuelta en el quinteto inicial tras una semana dosificado desde el banco por problemas físicos.

La movilidad y envergadura del fenómeno francés, que terminó con 29 puntos y 7 rebotes, resultaban inabordables para su compatriota Rudy Gobert (2 puntos) hasta que varios ajustes defensivos de Minnesota hicieron efecto.

En el último cuarto Julius Randle (15) consiguió contener a Wemby y el ataque texano se resintió hasta convertir apenas 5 de 20 tiros de campo en ese periodo.

Edwards no desaprovechó la oportunidad y le dio la vuelta al marcador con nueve puntos en los últimos cinco minutos.

En la jugada decisiva, el escolta hizo bailar con el bote a Wembanyama hasta driblar al pívot y anotar a tablero la canasta que colocaba el resultado definitivo a 16 segundos del final.

Minnesota suma cuatro triunfos en sus cinco últimos partidos, mientras San Antonio tiene un balance de 2-3 en el mismo lapso.

OKC retoma la normalidad

Con la caída en Minneapolis, los Spurs se quedaron a 5,5 victorias de los líderes Thunder, a quienes visitarán el martes.

En su turno del domingo, Oklahoma City superó por 124-112 a los Miami Heat en un triunfo balsámico después de una semana de victorias extenuantes y derrotas impredecibles.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que logró 29 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, protagonizó el parcial de 13-0 con el que los locales asfaltaron el triunfo en el tercer cuarto.

Por Miami, el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. anotó 5 puntos, repartió 3 asistencias y perdió 5 balones en 20 minutos de juego como suplente.

Knicks frenan a Blazers de Splitter

En otros escenarios, la racha de cinco victorias seguidas de los Portland Trail Blazers que dirige el brasileño Tiago Splitter llegó a su fin con una derrota ante los New York Knicks por 123-114.

El base Jalen Brunson y el alero O.G. Anunoby anotaron 26 y 24 puntos para los neoyorquinos mientras el israelí Deni Avdija, uno de los jugadores más mejorados de la temporada, volvió a liderar a los locales con 25 tantos.

El veterano Jrue Holiday, exfigura de los Celtics, regresó a la acción después de casi dos meses de baja aportando 8 puntos en 16 minutos para Portland.

Pese al tropiezo, los Trail Blazers mantienen su inesperada presencia en la zona del repechaje a los playoffs del Oeste, con un registro de 19-21.

