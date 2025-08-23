Los Mets de Nueva York derrotaron a los Bravos de Atlanta este viernes con el jonrón 32 del dominicano Juan Soto, en una jornada de Grandes Ligas en la que Junior Caminero conectó su jonrón número 36 y en la que también destacaron los triunfos de los Cerveceros de Milwaukee, los Padres de San Diego y los Medias Rojas de Boston.

El jugador con más jonrones en la temporada 2025 de la MLB es Cal Raleigh, de los Seattle Mariners, con 47 cuadrangulares. Le siguen Kyle Schwarber, de los Philadelphia Phillies, con 45, y Shohei Ohtani, de Los Angeles Dodgers, con 44 jonrones.

Mets 12-7 Bravos

Con un batacazo al jardín izquierdo en el séptimo episodio, el dominicano Juan Soto sumó otra noche estelar. Cuatro veces seleccionado al Juego de las Estrellas de la Major League Beisbol (MLB), Soto terminó con una línea de dos carreras anotadas, tres hits, cuatro carreras impulsadas y dos bases por bola.

Los Metropolitanos fueron implacables frente al lanzador Joey Wentz quien permitió nueve hits y seis carreras en 3.1 entradas.

La nota positiva para Atlanta estuvo a cargo del venezolano Ronald Acuña Jr. quien conectó su decimoquinto cuadrangular del 2025.

Rays 10-6 Cardenales

El principal prospecto de Tampa Bay, Carson Williams, conectó dos hits, incluido un jonrón de dos carreras, en su debut en las Grandes Ligas, y los Rays derrotaron a los visitantes St. Louis Cardenales.

Luego del largo jonrón de Williams, el dominicano Caminero, líder del equipo, conectó su jonrón número 36 en el octavo para terminar la anotación.

Astros 10-7 Orioles

En otro resultado, los Astros de Houston se impusieron 10-7 sobre los Orioles de Baltimore con un jonrón de tres carreras del dominicano Jeremy Peña.

“La gran diferencia ha sido nuestra energía, es contagiosa”, dijo Peña al finalizar el partido. “Es un excelente triunfo, batallamos y logramos salir con la victoria”.

El dominicano Bryan Abreu logró su segundo salvamento de la temporada y el décimo de su carrera luego de 304 partidos en las Grandes Ligas.

Piratas 9-0 Rockies

Los Piratas de Pittsburgh blanquearon a los Rockies de Colorado con jonrón incluido del dominicano Alexander Canario.

Canario, de 25 años, disputa la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas en la que ha disputado 66 partidos con cuatro jonrones y 15 carreras impulsadas.

Los Piratas tuvieron una noche exitosa desde la lomita al limitar a los Rockies a tres imparables.

Colorado sufre su derrota 92 de la temporada y queda a ocho de sufrir 100 tropiezos por tercera temporada consecutiva.

Medias Rojas 1-0 Yanquis

En tanto, los Medias Rojas de Boston se impusieron a los Yanquis de Nueva York. Un doble de Connor Wong que llevó al plato a Nathaniel Lowe en la parte alta de la séptima entrada marcó la diferencia en el partido.

Con el triunfo de hoy, Boston mejora su récord a 70 triunfos contra 59 derrotas y desplaza a su eterno rival en el segundo lugar de la división Este en la Liga Americana.

Nacionales 5-4 Filis

Los Nacionales de Washington anotaron dos carreras en la novena entrada para imponerse a los Filis de Filadelfia.

El receptor JT Realmuto pasó de héroe a villano al conectar su décimo jonrón para luego cometer el error que facilitó la carrera de la victoria para el cuadro visitante.

Pese a la derrota, Filadelfia (74-54) se mantiene en el primer lugar de la división Este en la Liga Nacional.

Cerveceros 5-4 Gigantes

El venezolano William Contreras fue la gran figura en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Gigantes de San Francisco al conectar el jonrón de la victoria en la novena entrada.

Contreras, de 27 años, llega a 14 jonrones en la temporada en curso y los Cerveceros mejoraron su récord a 81 triunfos y 48 derrotas, el mejor en las Grandes Ligas.

Willy Adames, quien pasó las tres temporadas y media anteriores con Milwaukee, tuvo un par de jonrones solitarios para los Gigantes, que perdieron su cuarto juego consecutivo.

Padres 2-1 Dodgers

En un dramático encuentro, los Padres de San Diego se impusieron a los Dodgers de Los Ángeles.

Con hombres en primera y tercera con dos outs, el venezolano Robert Suárez aseguró su salvación 34 de la temporada. Con esa estadística, lidera la tabla general de MLB, superando al dominicano Carlos Estévez (Kansas City) con 33.

Padres y Dodgers quedan empatados con 73 triunfos y 56 derrotas en la división Oeste de la Liga Nacional.

Toronto Blue 5-2 Miami

Shane Bieber, lanzando en las mayores por primera vez en 507 días, trabajó seis sólidas entradas para llevar a los Toronto Blue Jays a una victoria sobre los locales Miami Marlins.

Daulton Varsho lideró la ofensiva de Toronto, yéndose de 4-2 con un jonrón, un doble y tres carreras impulsadas.

Bieber (1-0), quien debutó con los Blue Jays tras ser adquirido de los Cleveland Guardians en la fecha límite de canjes del 31 de julio, permitió solo dos hits, ninguna base por bolas y una carrera, ponchando a nueve. No había lanzado desde el 2 de abril de 2024, su última aparición antes de someterse a una cirugía de codo.

Marineros 3-2 Atléticos

El jonrón número 100 de Josh Naylor en su carrera rompió un empate en la séptima entrada cuando Seattle superó a los visitantes Atléticos.

Eugenio Suárez y Jorge Polanco también conectaron jonrones para los Marineros, quienes rompieron una racha de cinco derrotas. Bryan Woo (11-7) permitió solo una carrera y un hit en siete entradas. Andrés Muñoz consiguió su 30.º salvamento a pesar de permitir una carrera en la novena.

Brent Rooker conectó un jonrón para los Atléticos, cuya racha de tres victorias llegó a su fin. Luis Morales lanzó seis entradas de una carrera antes de que Elvis Alvarado (1-1) conectara dos jonrones en la séptima.

