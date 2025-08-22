El suizo Rubén Vargas, aún no inscrito ante LaLiga por los problemas del Sevilla con el límite salarial, fue este miércoles la novedad del entrenamiento dirigido por el argentino Matías Almeyda, al reincorporarse tras superar una lesión, por lo que podría estar disponible para el partido del lunes ante el Getafe.

El extremo nacido en Lucerna, de padre dominicano y madre suiza, trabajó con normalidad con sus compañeros en la segunda sesión preparatoria del choque de la segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) contra los getafenses, ya recuperado de la lesión miofascial leve en los isquiotibiales del muslo izquierdo que le han mantenido al margen unas dos semanas, informó el Sevilla.

Si el club logra inscribirlo a tiempo superando sus actuales problemas con el tope salarial, a lo que puede ayudar el traspaso ya cerrado del central francés Loïc Badé al Bayer Leverkusen alemán, Vargas se estrenará esta temporada con el equipo entrenado por Almeyda frente al cuadro madrileño, en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por el contrario, en la sesión de este miércoles no se ejercitó con el grupo el central del filial Andrés Castrín, quien debutó el domingo con el primer equipo al ser titular en la jornada inaugural ante el Athletic Club en San Mamés.

El joven zaguero gallego hizo trabajo específico por una "leve sobrecarga en los gemelos", precisó en un comunicado el Sevilla, aunque se espera que se incorpore al trabajo con el resto de la plantilla durante la semana.

En la misma situación que Rubén Vargas, todavía sin inscribir, están el delantero nigeriano Kelechi Iheanacho y los tres refuerzos estivales concretados hasta ahora: el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, el atacante Alfon González y el portero griego Odysseas Vlachodimos.

Del primer encuentro en Bilbao, donde los sevillistas perdieron por 3-2, salieron lesionados y, en principio, serán bajas hasta septiembre los extremos belgas Stanis Idumbo, que jugó la primera mitad en San Mamés, y Adnan Januzaj, quien disputó los minutos finales.

Idumbo sufre "una lesión miofascial en los aductores del muslo izquierdo" y Januzaj una dolencia "en los isquiotibiales del muslo derecho".

Además, siguen lesionados los centrales Ramón Martínez y el francés Tanguy Nianzou, y el centrocampista Joan Jordán, operado el pasado 15 de julio de una hernia discal.

El plan de trabajo del 'Pelado' Almeyda para esta semana continuará este jueves con un entrenamiento matinal, como ocurrirá el viernes y el sábado, día en el que el técnico argentino ofrecerá la conferencia de prensa previa al choque con el Getafe, mientras que el domingo el equipo se ejercitará por la tarde.

