Después de que los Mets decidieran darle base por bolas intencional a Xavier Edwards para enfrentar a Hernández, el jardinero conectó un cambio de velocidad en cuenta de 0-1 de Devin Williams (3-2) justo por encima del muro del jardín derecho-central.

El golpe silenció al dugout neoyorquino, que no contó con Juan Soto por enfermedad, y selló una de las actuaciones más memorables de la temporada para los Marlins.

Pete Fairbanks (2-2) permitió un hit y una base por bolas en la parte alta de la novena entrada, con la ayuda del receptor Liam Hicks, quien eliminó a un corredor que intentaba robar base. Nueva York terminó con 0 de 8 con corredores en posición de anotar, dejando a 10 corredores en base. AJ Ewing conectó dos hits para los Mets, quienes solo anotaron dos carreras con 11 hits en toda la serie y han sido superados en carreras por 28-14, perdiendo cinco de sus últimos seis juegos.

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Los Marlins completaron su primera barrida desde que comenzaron la temporada con tres victorias consecutivas sobre Colorado. Cabe señalar que Juan Soto, estrella de los Mets, fue retirado del alineamiento antes del partido por enfermedad —fiebre, dolores corporales y síntomas similares a la gripe— según informó el mánager Carlos Mendoza.

Resultados de las Grandes Ligas MLB del domingo 24 de mayo

Liga Nacional

Marlins de Miami 4 – 0 Mets de Nueva York Dodgers de Los Ángeles 5 – 1 Cerveceros de Milwaukee Gigantes de San Francisco 8 – 5 Medias Blancas de Chicago Nacionales de Washington 2 – 1 Bravos de Atlanta Cascabeles de Arizona 9 – 1 Rockies de Colorado



Liga Americana

Orioles de Baltimore 5 – 3 Tigres de Detroit (Primer juego de la doble cartelera) Tigres de Detroit 4 – 1 Orioles de Baltimore (Segundo juego de la doble cartelera) Yankees de Nueva York 2 – 0 Rays de Tampa Bay Gemelos de Minnesota 6 – 5 Medias Rojas de Boston Reales de Kansas City 8 – 6 Marineros de Seattle Ángeles de Los Ángeles 2 – 1 Vigilantes de Texas



Partidos Interligas

Piratas de Pittsburgh 4 – 1 Azulejos de Toronto

Guardianes de Cleveland 3 – 1 Filis de Filadelfia

Astros de Houston 8 – 5 Cachorros de Chicago

Atléticos de Oakland 5 – 2 Padres de San Diego

El resto de la jornada de la MLB del domingo 24 de mayo

Orioles y Tigres dividen doble jornada

En Baltimore, Colton Cowser conectó un jonrón de tres carreras con dos outs en la parte baja de la novena entrada para darle la victoria a los Orioles sobre Detroit en el primer juego, 5-3. Jackson Holliday recibió base por bolas, robó la segunda base y, junto a Leody Taveras —también embasado— protagonizaron un doble robo antes del segundo jonrón de la temporada de Cowser. Gunnar Henderson también conectó un cuadrangular para Baltimore. Framber Valdez lanzó seis entradas sólidas para los Tigres.

En el segundo juego, Detroit respondió con una victoria de 4-1. Troy Melton lanzó hasta la sexta entrada en su primera salida de la temporada, permitiendo una carrera y dos hits en 5⅔ entradas. Dillon Dingler conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y Kevin McGonigle impulsó dos carreras para los Tigres, quienes consiguieron así su tercera victoria en una racha de 19 juegos. Trevor Rogers (2-6) permitió cuatro carreras en 4⅔ entradas para los Orioles.

Dodgers superan a los Cerveceros en el juego decisivo

Andy Pages conectó un jonrón y Yoshinobu Yamamoto permitió una carrera en siete entradas para guiar a Los Ángeles a la victoria de 5-1 sobre Milwaukee en el juego decisivo de la serie entre los líderes de división. Yamamoto (4-4) ponchó a tres y otorgó una base por bolas. Will Klein y Tanner Scott lanzaron una entrada sin permitir carreras cada uno, extendiendo el récord de la franquicia a 38 entradas consecutivas sin carreras permitidas, la racha más larga en las Grandes Ligas desde 2017. En la cuarta entrada, en la que los Dodgers anotaron cuatro carreras, el jonrón de Pages siguió al triple de dos carreras de Kyle Tucker.

Twins barren a los Medias Rojas

Brooks Lee rompió el empate con un sencillo de dos carreras en la sexta entrada para darle la victoria a Minnesota, 6-5, y barrer la serie de tres juegos sobre Boston. Lee bateó de 2 de 4 con un doble. Orlando Arcia bateó de 3 de 5 con un doble y una carrera anotada. Masataka Yoshida y Willson Contreras conectaron jonrones para los Medias Rojas.

Piratas vencen a los Azulejos

Mitch Keller (5-2) lanzó seis entradas sólidas y Pittsburgh venció a Toronto 4-1 para salvar el último partido de la serie. Spencer Horwitz y Oneil Cruz conectaron jonrones solitarios.

Toronto perdió al lanzador abridor Dylan Cease, quien salió en la quinta entrada por molestias en el tendón de la corva izquierdo, antes de que Vladimir Guerrero Jr. abandonara el juego tras ser golpeado en el codo derecho por un lanzamiento.

Aaron Judge cierra el partido con jonrón en la novena

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras sin outs en la novena entrada para darle la victoria a los Yankees de Nueva York sobre Tampa Bay, 2-0. Ryan Weathers permitió cuatro hits en siete entradas para los Yankees, quienes pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Los Rays vieron interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas.

Guardianes dominan a los Filis

Travis Bazzana conectó un jonrón solitario y consiguió tres hits, mientras el novato Parker Messick lanzó 5⅔ entradas sin permitir carreras para llevar a Cleveland a la victoria de 3-1 sobre Filadelfia. Steven Kwan también conectó tres hits. Messick (6-1) redujo su efectividad a 2.24 y tiene un promedio de 0.60 en 30 entradas de acción interligas, la más baja en la historia de la franquicia.

Reales vencen a los Marineros

Kansas City venció a Seattle 8-6 con una actuación colectiva sólida. Seth Lugo lanzó 6⅓ entradas de calidad para los Royals, quienes consiguieron su segunda victoria consecutiva. Maikel García y Carter Jensen impulsaron dos carreras cada uno. El novato Colt Emerson bateó de 4-4 con tres dobles para los Marineros, que han perdido seis de sus últimos nueve partidos.

Astros barren a los Cachorros

Nick Allen conectó un jonrón, dos sencillos, impulsó dos carreras y anotó dos veces para ayudar a Houston a completar una barrida de tres juegos sobre Chicago, 8-5. Christian Walker conectó su tercer jonrón en dos partidos. El abridor Peter Lambert (3-4) permitió tres carreras en cinco entradas. Los Cubs han perdido ocho seguidos y 12 de 14.

Nacionales sorprenden a los Bravos

Foster Griffin lanzó seis entradas sin permitir carreras y Washington venció a Atlanta 2-1. Griffin (6-2) permitió solo tres hits, ponchó a seis y dio una base por bolas. Los Nacionales se convirtieron en el primer equipo esta temporada en ganar una serie como visitante contra Atlanta.

Diamondbacks aplasta a los Rockies

Ketel Marte y Corbin Carroll lideraron un ataque de 13 hits en la victoria de Arizona sobre Colorado, 9-1. Ryne Nelson (2-3) lanzó ocho entradas, la mayor cantidad en su carrera. El abridor de los Rockies, José Quintana, abandonó el partido en la segunda entrada por molestias en el codo izquierdo.

Gigantes superan a las Medias Blancas

Rafael Devers conectó un grand slam y Casey Schmitt bateó su tercer jonrón en los últimos cuatro juegos para que San Francisco superara a Chicago, 8-5. Schmitt impulsó tres carreras y anotó tres veces, mientras que Devers impulsó cinco en total.

Athletics rescatan el último partido ante los Padres

Carlos Cortés abrió el partido con un jonrón y los Athletics visitantes vencieron a San Diego 5-2. La estrella Nick Kurtz llegó a base tres veces, extendiendo su racha de juegos embasándose a 47, a solo uno del récord de la temporada del club.

Ángeles completan su primera barrida de la temporada

Donovan Walton anotó gracias a un error de lanzamiento del segunda base Justin Foscue en la parte baja de la novena entrada, y Los Ángeles completó su primera barrida de la temporada con una victoria de 2-1 sobre Texas. El abridor Reid Detmers ponchó a 14 bateadores —la mayor cantidad en su carrera— y no otorgó bases por bolas en ocho entradas, retirando a 21 bateadores consecutivos tras el jonrón de Jake Burger en la segunda entrada.

Los dominicanos en la jornada MLB del domingo 24 de mayo

Heriberto Hernández: el protagonista del día

El dominicano Heriberto Hernández fue, sin duda, el pelotero de la República Dominicana más destacado de la jornada. Su grand slam histórico con los Marlins no solo decidió el partido, sino que quedará registrado en los libros de récords de las Grandes Ligas. La decisión de los Mets de darle base intencional al bateador anterior para enfrentarlo resultó contraproducente, y Hernández no perdonó.

Ketel Marte: figura en Arizona

El segunda base Ketel Marte tuvo una actuación sobresaliente en la victoria de los Diamondbacks sobre los Rockies, 9-1. Bateó de 3 de 4 con tres carreras impulsadas y tres anotadas, consolidando la racha ofensiva que ha elevado su promedio de bateo 42 puntos en apenas siete juegos. El dominicano es uno de los motores del ataque de Arizona en este tramo de la temporada.

Rafael Devers: grand slam y cinco carreras impulsadas

Rafael Devers conectó un grand slam en la quinta entrada que rompió el empate y lideró la victoria de los Gigantes de San Francisco sobre las Medias Blancas de Chicago, 8-5. El tercera base dominicano terminó la tarde con cinco carreras impulsadas, convirtiéndose en una de las figuras ofensivas más determinantes de la jornada.

Oneil Cruz: jonrón solitario con los Piratas

El torpedero Oneil Cruz conectó un jonrón solitario para ayudar a Pittsburgh a vencer a Toronto 4-1. Cruz fue parte de una ofensiva colectiva que incluyó también el primer hit en las Grandes Ligas de Esmerlyn Valdez, un jonrón de dos carreras que resultó clave en el triunfo de los Piratas.

Nasim Núñez y Luis García Jr.: aportes clave para los Nacionales

En la victoria de Washington sobre Atlanta, 2-1, los dominicanos Nasim Núñez y Luis García Jr. impulsaron una carrera cada uno para sostener el triunfo de los Nacionales. Núñez cometió un error de fildeo en la novena entrada que permitió la única carrera de los Bravos, pero el lanzador Orlando Ribalta entró y consiguió dos outs para preservar el salvamento.

Juan Soto: fuera del alineamiento por enfermedad

El jardinero Juan Soto, estrella de los Mets, no pudo participar en el partido del domingo por presentar fiebre, dolores corporales y síntomas similares a la gripe. El mánager Carlos Mendoza confirmó que el dominicano lleva tres días con los síntomas y que varios jugadores del equipo han estado lidiando con la misma situación durante la última semana. Su ausencia fue notoria en un equipo que terminó 0 de 8 con corredores en posición de anotar.

Resultados

Liga Americana

División Este Ganados Perdidos PCT DIF Rays de Tampa Bay 34 16 .680 — Yankees de Nueva York 31 22 .585 4.5 Azulejos de Toronto 25 28 .472 10.5 Orioles de Baltimore 23 30 .434 12.5 Medias Rojas de Boston . 22 30 .423 13.0

División Central Ganados Perdidos PCT DIF Guardianes de Cleveland 32 23 .582 — Medias Blancas de Chicago . 26 26 .500 4.5 Mellizos de Minnesota 26 27 .491 5.0 Reales de Kansas City 22 31 .415 9.0 Tigres de Detroit 21 33 .389 10.5

División Oeste Ganados Perdidos PCT DIF Atléticos de Oakland 27 26 .509 — Marineros de Seattle 25 29 .463 2.5 Rangers de Texas . 24 28 .462 2.5 Astros de Houston 23 31 .426 4.5 Angelinos de Los Ángeles 20 34 .370 7.5

Liga Nacional

División Este Ganados Perdidos PCT DIF Bravos de Atlanta . 36 18 .667 — Nacionales de Washington 27 27 .500 9.0 Filis de Filadelfia 26 27 .491 9.5 Marlins de Miami 25 29 .463 11.0 Mets de Nueva York 22 31 .415 13.5

División Central Ganados Perdidos PCT DIF Cerveceros de Milwaukee . 30 20 .600 — Cardenales de San Luis 29 22 .569 1.5 Cachorros de Chicago 29 24 .547 2.5 Rojos de Cincinnati 27 25 .519 4.0 Piratas de Pittsburgh 27 26 .509 4.5