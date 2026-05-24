Robert Florentino: el judoca que quiere el oro en casa en Santo Domingo 2026

Robert Alfonso Florentino Tapia tiene 28 años, una vitrina cargada de preseas continentales y una misión que lo desvela: ganar el oro en casa, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

El judoca dominicano, nacido el 15 de mayo de 1997, es hoy la figura más destacada del judo nacional y uno de los atletas con mayor proyección de cara al torneo regional que se avecina.

Un atleta forjado en la élite mundial

Florentino compite en la categoría de menos 90 kilogramos (-90 kg) y acumula una trayectoria que pocos atletas del Caribe pueden igualar; es decir, no es un nombre nuevo en el circuito internacional.

Representó a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en los de París 2024, convirtiéndose en uno de los escasos judocas dominicanos en alcanzar dos participaciones olímpicas consecutivas.

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En el plano continental, su palmarés es aún más sólido. Ganó el oro en el Campeonato Panamericano de Judo en tres ocasiones: en Guadalajara 2021, en Río de Janeiro 2024 y en la edición de 2026, evento continental tuvo lugar en Ciudad de Panamá durante los días 18 y 19 de abril de 2026, bajo la organización de la Confederación Panamericana de Judo.

Previamente, cosechó dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tanto en la prueba individual como en la competencia por equipos mixtos.

En total, suma nueve medallas en el Campeonato Panamericano entre 2016 y 2026, lo que oficialmente es consignado en su ficha en la Wikipedia en español.

Después hizo historia en Georgia

El año 2026 comenzó con una señal poderosa. En marzo, Florentino conquistó la medalla de bronce en el Grand Slam de Judo de Tbilisi, Georgia, uno de los torneos más exigentes del calendario de la Federación Internacional de Judo (IJF).

En el combate de repechaje de la categoría -100 kg —en la que compitió en esa ocasión—, venció al georgiano Nika Kharazishvili con un ippon a los 3:46 minutos.

Con esa presea, se convirtió en el primer judoca dominicano en ganar una medalla en un Grand Slam, según informó el Comité Olímpico Dominicano (Colimdo).

La participación en Tbilisi formó parte del programa de preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, financiado por el Grupo Creando Sueños Olímpicos (Creso) y el Ministerio de Deportes.

El atleta entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia, España, donde afina los detalles técnicos y físicos que le permiten competir al más alto nivel.

El sueño del oro en casa

Con ese recorrido, Robert Florentino va por el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Así lo confirmó el propio atleta en abril de 2026.

Competir ante su propio público, en una edición histórica que conmemora el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, añade una carga emocional que Florentino no esquiva. Al contrario, la convierte en combustible.

La presión de ser favorito en casa, lejos de pesarle, parece ser el motor que impulsa cada sesión de entrenamiento.

El contexto de unos juegos históricos

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe son la tercera edición que acoge la República Dominicana, tras las celebradas en 1974 y 1986.

Santo Domino 2026 reunirá a más de 6.000 atletas de 37 delegaciones en 40 deportes, y entre los destacados se alza el nombre de Robert Florentino, todo un símbolo de lo que es el judo dominicano de la actualidad. El tatami lo espera. Y él, con hambre de oro, también lo espera a él.

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