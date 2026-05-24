Kolek hace historia: primera de los Royals desde 2020

Stephen Kolek (3-0) protagonizó la actuación individual más dominante del día al lanzar un juego completo sin permitir carreras y guiar a los Kansas City Royals a una victoria de 5-0 sobre los Seattle Mariners. El derecho ponchó a dos bateadores, limitó a los Marineros a cuatro hits y una base por bolas, y logró el primer blanqueo completo de los Reales desde el 13 de septiembre de 2020. Fue además el cuarto juego completo sin carreras de la temporada 2026 en toda la liga.

Bobby Witt Jr. conectó dos hits y anotó dos carreras, mientras que Michael Massey también aportó dos imparables. Carter Jensen bateó de 1-2 con una carrera anotada y dos impulsadas. Con el triunfo, Kansas City consiguió su primera victoria en una serie de nueve partidos en casa que había comenzado con cuatro derrotas al hilo.

El bullpen de los Dodgers rompe el récord de la franquicia

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 11-3 a los Brewers de Milwaukee en un partido en el que el bullpen angelino extendió su racha sin permitir carreras a 36 entradas consecutivas, la más larga de la franquicia en la era moderna y la mayor de cualquier bullpen en las Grandes Ligas desde septiembre de 2017, cuando los relevistas de Cleveland encadenaron 39 entradas en blanco, según datos de Sportradar. La marca anterior de Los Ángeles era de 33 entradas, establecida en 1998.

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Teoscar Hernández, figura del partido

El dominicano Teoscar Hernández fue el gran protagonista ofensivo: conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada e igualó su récord personal con seis carreras impulsadas en el partido. Los Dodgers remontaron un déficit de 3-0 con cuatro anotaciones en esa misma entrada ante Robert Gasser (0-1).

Freddie Freeman y Andy Pages abrieron con dobles consecutivos para recortar a 3-1, y luego Hernández conectó un cuadrangular de 357 pies hacia el jardín izquierdo con un lanzamiento en cuenta de 0-2 para voltear el marcador.

El abridor Roki Sasaki (3-3) cedió tres carreras en la primera entrada, pero salió después de cinco con ventaja de 4-3. Alex Vesia, Kyle Hurt, Tanner Scott y el dominicano Jonathan Hernández lanzaron una entrada sin carreras cada uno para sellar la victoria y extender la histórica racha.

Otros resultados destacados del 23 de mayo

Cardenales 8, Rojos 1 (Juego 1) — Bryan Torres debuta con jonrón

Bryan Torres conectó un jonrón de dos carreras en su debut en las Grandes Ligas y Andre Pallante retiró a 13 bateadores consecutivos para que San Luis ganara el primer partido de una doble jornada diurna y nocturna en Cincinnati. Pallante (5-4) permitió solo una carrera y dos hits en seis entradas. Victor Scott bateó de 3-4 e Iván Herrera aportó dos hits y dos carreras. El abridor Chris Paddack (0-6) cedió tres carreras y siete hits en cinco entradas.

Rojos 7, Cardenales 6 (Juego 2, 11 entradas) — Cincinnati divide honores

Un elevado de Blake Dunn al cuadro interior impulsó la carrera de la victoria en entradas extras para que Cincinnati dividiera la doble jornada. El campocorto Masyn Winn fildeó y lanzó a home, pero no pudo atrapar a Spencer Steer, quien se deslizaba.

Elly De La Cruz conectó un jonrón en la quinta entrada, parte de una explosión de cinco carreras en ese inning. Jordan Walker conectó dos jonrones —el decimoquinto de la temporada— e impulsó la carrera del empate con un sencillo en la novena. Kyle Leahy ponchó a ocho bateadores, la mayor cantidad en su carrera.

Filis 3, Guardianes 0 — Wheeler frena la racha de Cleveland

Zack Wheeler lanzó seis entradas sólidas y Filadelfia puso fin a la racha de siete victorias consecutivas de los Guardians. Bryson Stott impulsó dos carreras y Bryce Harper aportó tres hits y dos anotaciones. Jhoan Duran se adjudicó el salvamento. Slade Cecconi (3-5) cedió tres carreras y seis hits en cinco entradas para Cleveland.

Astros 3, Cachorros 0 — Chicago suma siete derrotas seguidas

Christian Walker conectó dos jonrones —uno de dos carreras en la primera entrada y otro solitario en la cuarta— a pesar del fuerte viento en contra, y Kai-Wei Teng lanzó seis entradas para que Houston infligiera a los Cubs su séptima derrota consecutiva, la racha más larga del equipo desde 2022. Yordan Álvarez abandonó el partido en la sexta entrada por espasmos en la espalda. Colin Rea (4-3) cedió tres carreras y cuatro hits en siete entradas para Chicago.

Padres 2, Atléticos 0 — Giolito y Miller brillan en San Diego

Lucas Giolito lanzó cinco entradas sin carreras y San Diego aprovechó los errores del abridor JT Ginn para ganar en casa. Giolito (2-0) permitió cuatro hits y cinco bases por bolas, pero salió de varias situaciones comprometidas. El exjugador de los Atléticos Mason Miller lanzó una novena entrada perfecta para su decimosexto salvamento en igual número de oportunidades. Ginn (2-3) solo duró 2⅓ entradas al otorgar seis bases por bolas y 73 lanzamientos.

Azulejos 5, Piratas 2 — Toronto frena a Skenes

George Springer conectó su jonrón número 65 como bateador inicial y Toronto envió a Paul Skenes a su segunda derrota consecutiva. Patrick Corbin (2-1) lanzó seis entradas con una carrera permitida y siete ponches, su mejor actuación de la temporada. Skenes (6-4), ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, cedió cuatro carreras y nueve hits —su mayor cantidad en la carrera— en poco más de cinco entradas.

Gigantes 10, Medias Blancas 3 — San Francisco explota en el quinto inning

Casey Schmitt impulsó una entrada de seis carreras con un jonrón de dos carreras y Harrison Bader la coronó con un grand slam para que San Francisco rompiera una racha de cuatro derrotas consecutivas. Willy Adames también conectó un jonrón solitario. Erick Fedde (0-5) permitió ocho carreras y 10 hits en 3⅓ entradas.

Mellizos 4, Medias Rojas 2 — Larnach lidera a Minnesota

Trevor Larnach bateó de 4-5 con un doble y dos carreras impulsadas para liderar a Minnesota, que anotó dos carreras en la primera entrada y mantuvo la ventaja hasta el final. Taj Bradley (5-1) ponchó a siete en cinco entradas en su regreso de la lista de lesionados. Taylor Rogers ponchó a Jarren Duran con las bases llenas en la novena para su segundo salvamento.

Nacionales 2, Bravos 0 — Washington combina un juego de un solo hit

Jake Irvin lanzó cinco entradas sin hits antes de salir por dolor en el hombro, y Washington blanqueó a Atlanta con un combinado de un solo hit. Dylan Crews y Jorbit Vivas conectaron un jonrón cada uno. Brad Lord permitió un hit en tres entradas sin carreras y Richard Lovelady cerró con una novena perfecta para su cuarto salvamento. Grant Holmes (3-2) cedió dos carreras y seis hits en cinco entradas para los Bravos.

Marlins 4, Mets 1 — Max Meyer sigue invicto

Max Meyer lanzó siete entradas sin carreras y con apenas un hit, Liam Hicks conectó dos jonrones y Miami aseguró la victoria en la serie ante Nueva York. Owen Caissie impulsó dos carreras con un doble. Meyer (5-0) tiene marca de 4-0 con efectividad de 1.76 en cinco aperturas durante mayo. Mark Vientos conectó un sencillo productor de carrera en la novena para terminar con la blanqueada de los Mets.

Diamondbacks 5, Rockies 4 — Ketel Marte guía a Arizona

Ketel Marte bateó de 3-4 con un jonrón de dos carreras para guiar a Arizona a su sexta victoria en siete partidos. Nolan Arenado conectó un doble de dos carreras y Geraldo Perdomo aportó dos hits y una carrera impulsada. Zac Gallen (3-4) lanzó 5⅓ entradas y Paul Sewald registró su duodécimo salvamento en trece intentos con una novena perfecta. Michael Lorenzen (2-7) cedió cinco carreras y ocho hits en cinco entradas para Colorado.

Ángeles 5, Rangers 2 — Trout conecta el jonrón 417 de su carrera

Mike Trout conectó un jonrón de dos carreras, el número 417 de su carrera, para guiar a Los Ángeles de Anaheim sobre Texas. Zach Neto bateó de 2-3 con un doble y dos carreras anotadas. Walbert Urena (2-4) permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas, y Kirby Yates registró su primer salvamento con los Ángeles y el 99 de su carrera. Nathan Eovaldi (5-5) cedió tres carreras y cinco hits en siete entradas para los Rangers.

Los dominicanos en la jornada del 23 de mayo

Teoscar Hernández (Dodgers): seis carreras impulsadas e historia

La actuación más destacada del día entre los peloteros de la isla fue la de Teoscar Hernández, quien conectó un jonrón de tres carreras e igualó su récord personal con seis carreras impulsadas en la victoria de Los Ángeles sobre Milwaukee. El jardinero dominicano fue el motor de la remontada angelina y pieza clave en la noche en que el bullpen de los Dodgers escribió una página de historia en la franquicia.

Elly De La Cruz (Rojos): jonrón en la remontada del segundo juego

Elly De La Cruz conectó un cuadrangular en la quinta entrada del segundo partido de la doble jornada en Cincinnati, parte de la explosión de cinco carreras que permitió a los Rojos remontar y forzar las entradas extras. El campocorto dominicano fue una de las piezas clave en la victoria de Cincinnati en el segundo juego.

Otto López (Marlins): líder de hits en las Grandes Ligas

El dominicano Otto López conectó un doble en la tercera entrada del triunfo de Miami sobre los Mets y lidera las Grandes Ligas con 69 hits en la temporada. El outfielder de los Marlins sigue siendo uno de los bateadores más consistentes del béisbol en 2026.

Ketel Marte (Diamondbacks): jonrón y liderazgo en Arizona

Ketel Marte bateó de 3-4 con un jonrón de dos carreras para encabezar la victoria de Arizona sobre Colorado. El segunda base dominicano fue el bateador más productivo de los Diamondbacks en una noche en que el equipo consiguió su sexta victoria en los últimos siete partidos.

Geraldo Perdomo (Diamondbacks): dos hits y una impulsada

Su compatriota Geraldo Perdomo también contribuyó al triunfo de Arizona con dos hits y una carrera impulsada, consolidando la dupla dominicana como eje del ataque de los Diamondbacks.