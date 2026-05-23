Esta noche de sábado se enciende el Rocket Arena. Los Cleveland Cavaliers (4°) reciben a los New York Knicks (3°) de Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns en el Juego 3 de las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2026.
Horarios y dónde ver el Juego 3 de las finales del este de la NBA
- Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026
- Hora: 8:00 p.m. hora del Este (EDT) / 8:00 p.m. en República Dominicana
- Lugar: Rocket Arena, Cleveland
- TV: ESPN (verifica en tu cable o plataforma de streaming).
- Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass, Prime Video (verifica en tu cable o plataforma de streaming).
Claves del enfrentamiento de las finales del Este de la NBA
Es un duelo de alto voltaje entre dos equipos que fueron favoritos al inicio de temporada:
- Los Knicks llegan 2-0 con gran momento, liderados por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns.
- Los Cavaliers cuentan con Donovan Mitchell como estrella y un equipo sólido que viene a dar la pelea en casa.
Horario para República Dominicana y cómo verlo
El partido inicia a las 8:00 p.m. (hora local de RD). Busca la señal de ESPN o plataformas de streaming que transmitan los playoffs de la NBA. Si no tienes acceso, varias páginas y apps suelen tener actualizaciones en vivo.
Finales del Este de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie
- Juego 1: Cavaliers vs. Knicks: martes 18 de mayo, 8:00
- Juego 2: Cavaliers vs. Knicks: jueves 21 de mayo, 8:00
- Juego 3: Knicks vs. Cavaliers: sábado 23 de mayo, 8:00
- Juego 4: Knicks vs. Cavaliers: lunes 25 de mayo, 8:00
- Juego 5*: Cavaliers vs. Knicks: miércoles 27 de mayo, 8:00
- Juego 6¨: Knicks vs. Cavaliers: viernes 29 de mayo, 8:00
- Juego 7*: Cavaliers vs. Knicks: domingo 31 de mayo, 8:00
* de ser necesario
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