Este sábado 23 de mayo, la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se encuentra en el Distrito Nacional, tras completar un extenso periplo por la región sur y hacer escala en las principales instituciones del Estado.

La tea, que partió el 8 de mayo desde Pedernales, la provincia más al suroeste del país, acumula ya quince días de recorrido y ha visitado más de una docena de provincias y municipios.

La llama llegó a la capital el martes 20 de mayo y entonces fue recibida en la explanada del Congreso Nacional por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

En esa ceremonia también portaron la antorcha el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco; el presidente del Centro Caribe Sport, Luisín Mejía, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, entre otras autoridades.

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En paralelo al recorrido de la antorcha, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, completó esta semana la entrega de RD$893 millones al Comité Olímpico Dominicano (COD) para la preparación de los atletas que competirán en los juegos.

La quinta y última partida, de RD$150 millones, fue entregada el miércoles 20 de mayo al presidente del COD, Garibaldy Bautista, en un acto celebrado en un hotel de la capital.

El recorrido ya realizado: del sur al corazón institucional

La «Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores» —nombre que honra la memoria de uno de los principales impulsores del deporte dominicano y figura clave en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 1974— arrancó con una jornada emotiva en Pedernales.

La tea llegó en helicóptero hasta la Fortaleza Enriquillo, donde fue recibida por Colí, la mascota oficial del evento, y entregada al alcalde Alfredo Frances Ortiz.

Desde allí, la antorcha recorrió los municipios de Oviedo y Juancho, dentro de la misma provincia de Pedernales, durante el fin de semana del 10 y 11 de mayo. Luego continuó hacia Barahona (Santa Cruz de Barahona), donde fue recibida con actividades culturales y participación comunitaria masiva.

El recorrido siguió por Neyba (provincia Bahoruco), el martes 12 de mayo, con cientos de atletas que acompañaron la tea por las principales calles y avenidas de la ciudad.

La semana siguiente, la llama avanzó hacia San Juan de la Maguana (provincia San Juan), donde las autoridades reafirmaron su compromiso con los juegos, y hacia Baní (provincia Peravia), que aprovechó el paso de la antorcha para destacar su condición de sede de las competencias de vela durante el evento. Posteriormente, la ruta continuó por Azua y San Cristóbal, completando así el tránsito por la región Sur antes de ingresar al Gran Santo Domingo.

El martes 19 de mayo, la antorcha llegó al Congreso Nacional, en el Distrito Nacional, donde fue recibida en un acto cargado de simbolismo institucional. El presidente del comité organizador, José P. Monegro, subrayó que la travesía de la llama por las 31 provincias y el Distrito Nacional busca «promover valores institucionales» y que el deporte «nos une».

El recorrido que le falta: el Cibao y el Este esperan la llama

Con el Distrito Nacional como escenario actual, la antorcha tiene por delante la segunda mitad de su travesía nacional. Según el plan trazado por el Comité Organizador, la tea deberá visitar aún las provincias de la región Este —entre ellas San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Altagracia—, así como las provincias del Cibao Central y Norte: La Vega, Santiago, Espaillat (Moca), Puerto Plata y Santiago Rodríguez, entre otras.

También quedan pendientes las provincias de la Línea Noroeste —Dajabón, Montecristi y Valverde (Mao)— y las del Cibao Oriental: Duarte (San Francisco de Macorís), Samaná, María Trinidad Sánchez (Nagua) y Sánchez Ramírez (Cotuí). El recorrido completo debe abarcar las 31 provincias y el Distrito Nacional antes de que la llama sea encendida oficialmente en la ceremonia inaugural de los juegos, prevista para el 24 de julio de 2026 en Santo Domingo.

Un evento histórico que se acerca

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto y reunirán a unos 6.000 atletas provenientes de 37 países, con 40 deportes y 56 disciplinas oficiales. Será la segunda vez que la República Dominicana alberga este evento regional, luego de la edición de 1974, precisamente la que Wiche García Saleta contribuyó a hacer posible.

La antorcha, más que un símbolo, es el primer acto de una fiesta que el país lleva décadas esperando repetir.

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