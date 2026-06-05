Esta noche continua la serie más importante de la temporada. Los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama reciben a los New York Knicks del dominicano Karl-Anthony Towns en el Juego 2 de las Finales NBA 2026, una serie al mejor de siete partidos que definirá al campeón de la liga.

Los Knicks regresan a unas Finales con la ilusión de conquistar un nuevo anillo, mientras que los Spurs buscan volver a la cima de la NBA liderados por una de las mayores estrellas del baloncesto mundial. Los Knicks lideran 1-0 sobre los Spurs.

Horarios y dónde ver el Juego 2 de las finales de la NBA

Fecha: Viernes 5 de junio de 2026

Viernes 5 de junio de 2026 Hora: 8:30 p.m. hora del Este (EDT) / 8:30 p.m. en República Dominicana

8:30 p.m. hora del Este (EDT) / 8:30 p.m. en República Dominicana Lugar: Frost Bank Center, San Antonio, Texas

Frost Bank Center, San Antonio, Texas TV : NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

: NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming). Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass y Prime Video (verifica disponibilidad en tu región).

Claves del enfrentamiento de las finales de la NBA

Este es uno de los duelos más atractivos de los últimos años:

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Los Knicks llegan tras ganar la Conferencia Este y jugar uno de sus mejores baloncestos de la última década.

Los Spurs llegan con enorme confianza tras conquistar el Oeste.

La localía podría jugar un papel importante en una serie que promete ser muy pareja.

La capacidad defensiva de ambos equipos será uno de los factores decisivos.

Victor Wembanyama será una de las principales figuras a seguir en unas Finales que enfrentan a dos franquicias históricas en busca del trofeo Larry O’Brien. Del otro lado, Karl-Anthony Towns disputará las primeras Finales de su carrera, convertido en una pieza clave del resurgir de los Knicks y con la oportunidad de convertirse en el primer jugador de ascendencia dominicana en conquistar un campeonato de la NBA como figura estelar de su equipo.

¿Cómo llegan ambos equipos a las finales de la NBA?

New York Knicks (Campeón del Este):

Vienen de superar una exigente postemporada y regresan a las Finales impulsados por Jalen Brunson en una de las mejores campañas recientes de la franquicia.

San Antonio Spurs (Campeón del Oeste):

Llegan liderados por Victor Wembanyama tras una espectacular temporada y luego de imponerse en una durísima Conferencia Oeste.

Horario para República Dominicana y cómo verlo

El partido inicia a las 8:30 p.m. (hora local de RD). Busca la señal de NBC o plataformas de streaming que transmitan las finales de la NBA. Si no tienes acceso, varias páginas y apps suelen tener actualizaciones en vivo.

Finales de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie

Juego 1: Knicks 105 vs. Spurs 95 | Miércoles 3 de junio | 8:30 p.m.

| Miércoles 3 de junio | 8:30 p.m. Juego 2: Knicks vs. Spurs | Viernes 5 de junio | 8:30 p.m.

Juego 3: Spurs vs. Knicks | Lunes 8 de junio | 8:30 p.m.

Juego 4: Spurs vs. Knicks | Miércoles 10 de junio | 8:30 p.m.

Juego 5*: Knicks vs. Spurs | Sábado 13 de junio | 8:30 p.m.

Juego 6*: Spurs vs. Knicks | Martes 16 de junio | 8:30 p.m.

Juego 7*: Knicks vs. Spurs | Viernes 19 de junio | 8:30 p.m.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más