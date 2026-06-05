El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 anunció el inicio de la venta de boletas para la ceremonia inaugural del evento deportivo regional, en coordinación con la empresa UEPA Tickets.

Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 4 de junio y podrán ser adquiridas exclusivamente a través de la plataforma digital de UEPA Tickets.

La ceremonia de apertura de los Juegos está programada para celebrarse el próximo 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, marcando el inicio oficial de la justa deportiva que reunirá a miles de atletas de toda la región.

Gabriel Alma, gerente general de UEPA Tickets, informó que en esta primera etapa únicamente estarán a la venta los boletos para la ceremonia inaugural.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Solo se venderán tickets para la ceremonia inaugural

Alma explicó que el precio único de las entradas será de RD$1,500, y que la compra se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital de la empresa, con el objetivo de garantizar un proceso seguro y organizado.

En ese mismo orden, anunció que a partir del 11 de junio estarán disponibles las boletas para las competencias de las distintas disciplinas deportivas que formarán parte de Santo Domingo 2026.

Los precios para los eventos deportivos oscilarán entre RD$200 y RD$800, dependiendo de la disciplina y la localidad seleccionada.

El Comité Organizador destacó que la alianza estratégica con UEPA Tickets busca facilitar el acceso del público a los Juegos mediante un sistema moderno de comercialización de entradas, evitando intermediarios y ofreciendo una experiencia de compra ágil, segura y eficiente.

La plataforma tecnológica permitirá gestionar la venta de boletos para todas las competencias del programa deportivo, garantizando transparencia y comodidad para los aficionados.

Los organizadores reiteraron su compromiso de ofrecer mecanismos confiables para que el público pueda asegurar su asistencia tanto a la ceremonia inaugural como a las diferentes competencias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más