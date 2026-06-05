Durante décadas, la posibilidad de ver a la República Dominicana en una Copa del Mundo de Fútbol parecía una aspiración lejana. Sin embargo, los cambios que vive el fútbol internacional, la expansión del Mundial a 48 selecciones y el crecimiento experimentado por el fútbol dominicano en los últimos años han colocado por primera vez una fecha concreta sobre la mesa: 2030.

No se trata de una promesa ni de una meta garantizada. El propio fútbol se encarga de recordar que los resultados dependen de múltiples factores. Pero sí existe una planificación que apunta en esa dirección. La Federación Dominicana de Fútbol ha diseñado una estrategia de desarrollo para los próximos años, mientras Concacaf ha reestructurado sus competiciones con más espacios de competencia para selecciones emergentes.

La pregunta ya no es si República Dominicana puede aspirar a un Mundial algún día, sino qué necesita hacer para aprovechar la mejor oportunidad que ha tenido en su historia.

Un escenario distinto al de hace una década

El panorama regional ha cambiado considerablemente. Desde 2026, la Copa del Mundo pasó de 32 a 48 participantes, aumentando los cupos disponibles para Concacaf y abriendo posibilidades para selecciones que tradicionalmente no figuraban entre las favoritas.

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Para países como República Dominicana, esto significa que el camino sigue siendo exigente, pero más accesible que en ciclos anteriores. Ya no basta con mirar a las grandes potencias de la región; también se abre una competencia entre selecciones de nivel medio que buscan dar el salto definitivo.

La apuesta dominicana

La hoja de ruta presentada por la Federación Dominicana de Fútbol tiene como eje central el desarrollo de talento. La estrategia combina el fortalecimiento de las categorías juveniles, la identificación de jugadores dominicanos en el exterior, la profesionalización de las selecciones nacionales y una mayor integración entre los distintos niveles del fútbol local.

Los resultados de las categorías menores han servido como punto de apoyo para ese proyecto. La clasificación al Mundial Sub-20 y la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 demostraron que el país puede competir internacionalmente cuando logra reunir y desarrollar talento de manera organizada.

Las claves para acercarse al Mundial

Si la meta es llegar a 2030, varios elementos aparecen como fundamentales.

El primero es que la generación de futbolistas que ha destacado en categorías juveniles logre consolidarse en la selección absoluta.

El segundo es mantener la incorporación de jugadores formados en academias y clubes de Estados Unidos y Europa, una fuente de talento que ha ganado importancia dentro del proyecto nacional.

El tercero es aumentar la cantidad de futbolistas dominicanos compitiendo en ligas de mayor nivel, algo que históricamente ha marcado la diferencia entre las selecciones que aspiran y las que finalmente clasifican.

¿Es 2030 una meta realista?

Dentro del fútbol dominicano existe la convicción de que 2030 representa una oportunidad histórica. No porque el camino sea sencillo, sino porque coinciden varios factores que antes no existían: más plazas mundialistas, una estructura competitiva renovada en Concacaf, mejores resultados en categorías formativas y una planificación que mira más allá de un ciclo de cuatro años.

La clasificación dependerá de lo que ocurra en el terreno de juego durante los próximos años. Pero por primera vez, la conversación no gira únicamente alrededor de un sueño. Existe una hoja de ruta, un calendario y una estrategia que buscan convertir esa aspiración en una posibilidad concreta.

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