MLB: resultados y posiciones. Yankees evitan la barrida ante Cleveland y Cachorros remontan de forma dramática

Los Yankees de Nueva York lograron salvar el último juego de la serie frente a los Guardianes de Cleveland al imponerse 2-1 en el Yankee Stadium, evitando así una barrida que habría profundizado su mal momento ante el conjunto de Ohio.
La carrera decisiva llegó en la séptima entrada cuando Jazz Chisholm Jr. negoció boleto, robó segunda base y posteriormente anotó gracias a un sencillo productor de Ryan McMahon. El abridor Carlos Rodón trabajó seis entradas de una carrera para apuntarse una sólida salida, mientras que el relevo neoyorquino preservó la ventaja hasta el final.
Por Cleveland, José Ramírez conectó un imparable y anotó la única carrera de su equipo, un día después de liderar la victoria de los Guardianes con un cuadrangular ante Gerrit Cole.
Otro de los encuentros más emocionantes de la jornada se produjo en Chicago, donde los Cachorros remontaron cuatro carreras en la novena entrada para derrotar 7-6 a los Atléticos. Pete Crow-Armstrong conectó el imparable decisivo, mientras que Dansby Swanson había empatado el partido momentos antes.
En Arizona, Ketel Marte decidió el encuentro con un cuadrangular de oro para que los Diamondbacks vencieran 3-2 a los Dodgers. Los Filis también celebraron gracias a Zack Wheeler, quien encabezó el triunfo 6-4 sobre los Padres.
Los Orioles castigaron temprano a los Medias Rojas y se llevaron una victoria 8-2, mientras que los Gigantes superaron 12-9 a los Cerveceros en un duelo ofensivo que incluyó un grand slam de Eric Haase.
Otros resultados de la jornada
Yankees 2, Guardianes 1
Cachorros 7, Atléticos 6
Diamondbacks 3, Dodgers 2
Filis 6, Padres 4
Orioles 8, Medias Rojas 2
Gigantes 12, Cerveceros 9
Azulejos 7, Bravos 2
Reales 8, Mellizos 6
Piratas 5, Astros 1
Tabla de posiciones
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