Más de 700 jóvenes pertenecientes a academias y clubes deportivos en Montecristi recibieron con entusiasmo la Antorcha de los Valores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada cargada de emoción, deporte y espíritu comunitario.

La llama continúa su recorrido por todo el territorio nacional con el propósito de involucrar a las distintas comunidades en la celebración de los juegos, que este año conmemoran su centenario y buscan convertirse en una verdadera fiesta nacional.

Las actividades iniciaron a las 3:36 de la tarde con una multitudinaria concentración de atletas, entrenadores, dirigentes deportivos y representantes de diversos sectores sociales y comerciales de Montecristi.

“Es la primera vez que se siente una vibra con tanto positivismo como la que ha traído el recorrido de la antorcha. El pueblo está a la expectativa de esta gran fiesta de la juventud y de todo el país. Les damos la bienvenida a Montecristi a este importante acontecimiento deportivo”, expresó la gobernadora provincial, Leissa Virginia Cruz Polanco, tras portar la antorcha.

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“Todos tuvimos un sueño de atleta, de ser grandes a través del deporte. Quienes no pudieron llegar tienen ahora la oportunidad de vivirlo apoyando a nuestros atletas de hoy, que nos representarán con dignidad”, agregó.

Por su parte, el alcalde del municipio de Montecristi, Jesús Jerez, recibió la antorcha y exhortó a los jóvenes presentes a competir siempre con juego limpio y a representar con orgullo a su provincia mediante la práctica deportiva y la buena formación.

La Antorcha de los Valores Wiche García Saleta continuará su recorrido por el Cibao Central, llevando un mensaje de esperanza, disciplina y superación a miles de deportistas dominicanos que esperan con entusiasmo la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados del 24 de julio al 24 de agosto en Santo Domingo.

Dajabón vivió su propia fiesta deportiva

El miércoles, la llama llegó a la provincia de Dajabón, donde fue recibida por jóvenes atletas que recientemente llevaron a la provincia al primer lugar de la división Cibao Norte del Torneo Nacional de Atletismo Escolar 2026.

La mascota oficial de los Juegos, Colí, acompañó el recorrido por calles, barrios y municipios, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para niños y jóvenes.

Dajabón dominó ampliamente la competencia escolar al conquistar 58 medallas, superando con amplio margen a Puerto Plata, que obtuvo 18 preseas, y a Santiago, con 10.

Durante el acto, la vicealcaldesa Mariluz Montero entregó la antorcha a la medallista de lanzamiento de martillo Cristal María Tapia, quien posteriormente pasó la llama al velocista Mathew Fernández, ganador de medalla en los 400 metros.

También fue reconocida la joven atleta Yasgeix Genao, una de las principales promesas del atletismo dominicano, tras obtener medallas en las pruebas de 200 y 400 metros femeninos.

El recorrido de la Antorcha de los Valores continúa fortaleciendo el vínculo entre las comunidades y el movimiento deportivo nacional, mientras crece la expectativa por la celebración de Santo Domingo 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más