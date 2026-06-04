Los New York Knicks dieron el primer golpe en las Finales de la NBA al vencer 105-95 a los San Antonio Spurs la noche del miércoles en el Frost Bank Center, tomando ventaja de 1-0 en la serie por el campeonato.

La figura del encuentro fue Jalen Brunson, quien anotó 30 puntos, incluidos 13 en el último cuarto, para liderar la remontada de unos Knicks que llegaron a estar 14 puntos por debajo en el marcador.

El dominicano Karl-Anthony Towns tuvo una actuación clave para los neoyorquinos al registrar un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes, además de asumir protagonismo en el tercer período cuando su equipo necesitaba recuperar terreno.

New York Nnicks imparable

Con la victoria, Nueva York extendió a 12 su racha de triunfos consecutivos en estos playoffs, igualando la segunda mejor marca en una sola postemporada en la historia de la liga.

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Los Spurs parecían tener el control del partido tras una sólida primera mitad y una ventaja que alcanzó los 14 puntos. Sin embargo, la reacción de los Knicks comenzó en el tercer cuarto y se consolidó en el último parcial con la explosión ofensiva de Brunson y el aporte de OG Anunoby, quien terminó con 17 unidades.

Por San Antonio, el francés Victor Wembanyama debutó en unas Finales de la NBA con 26 puntos y 12 rebotes, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo. También destacaron Stephon Castle con 17 puntos y el novato Dylan Harper con 16.

El encuentro se mantuvo cerrado hasta los minutos finales. Los Spurs llegaron a recuperar la ventaja 95-94 tras un parcial de 9-0 liderado por Wembanyama, pero los Knicks respondieron con una corrida definitiva de 11-0 para sellar el triunfo.

El segundo partido de las Finales se disputará este viernes nuevamente en San Antonio, donde los Spurs intentarán evitar que los Knicks regresen al Madison Square Garden con una ventaja de 2-0 en la serie.

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