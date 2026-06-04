Los New York Knicks comenzaron con fuerza su regreso a las Finales de la NBA al derrotar 105-95 a los San Antonio Spurs en el Juego 1 de la serie por el campeonato, un resultado que les permite arrebatar la ventaja de localía y dar un paso importante en su búsqueda del primer título de la franquicia desde 1973.

Impulsados por una brillante actuación de Jalen Brunson, quien terminó con 30 puntos, los Knicks resistieron la presión de un abarrotado Frost Bank Center y encontraron en la segunda mitad las respuestas necesarias para imponerse a unos Spurs que llegaban con gran impulso tras eliminar al Thunder en siete partidos.

La victoria también amplía a 12 la racha de triunfos consecutivos de Nueva York en la presente postemporada, consolidando a los dirigidos por Tom Thibodeau como uno de los equipos más sólidos de estos playoffs.

Un arranque intenso entre dos equipos en gran momento

Las expectativas eran altas para el inicio de las Finales NBA 2026 y ambos equipos respondieron desde el salto inicial.

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Los Spurs buscaron imponer el ritmo frente a su afición, apoyándose en la versatilidad de Victor Wembanyama y en el movimiento colectivo del balón que los llevó hasta esta instancia. Nueva York, por su parte, apostó por la intensidad defensiva y el liderazgo de Brunson para mantenerse cerca en el marcador.

Ninguno de los dos conjuntos logró despegarse durante la primera mitad. Cada avance encontraba respuesta inmediata del rival en un intercambio constante de canastas que mantuvo la tensión en el recinto texano.

San Antonio mostró por momentos la velocidad y frescura que caracterizan a uno de los equipos más jóvenes de la liga, mientras que los Knicks exhibieron la experiencia y disciplina táctica que les permitió dominar la Conferencia Este.

Brunson apareció cuando más lo necesitaba Nueva York

Si hubo un jugador capaz de cambiar el rumbo del partido, ese fue Jalen Brunson.

El base asumió el control ofensivo de los Knicks en los momentos más delicados del encuentro. Con penetraciones agresivas, tiros de media distancia y decisiones acertadas en el cierre de las posesiones, Brunson fue construyendo una actuación digna de unas Finales.

Cada vez que los Spurs intentaban tomar impulso, el estelar armador encontraba una respuesta para mantener a Nueva York en control.

Sus 30 puntos no solo lideraron a todos los anotadores del encuentro, sino que confirmaron su condición de referente absoluto de un equipo que ha encontrado en él la pieza clave de su transformación en candidato al campeonato.

La defensa marcó la diferencia en el último cuarto

Aunque Brunson se llevó los reflectores, la defensa fue el verdadero sello del triunfo neoyorquino.

Durante el último cuarto, los Knicks elevaron significativamente la intensidad. Las ayudas defensivas cerraron espacios, los rebotes comenzaron a caer del lado visitante y los Spurs encontraron cada vez más dificultades para generar tiros cómodos.

La presión constante obligó a San Antonio a cometer errores ofensivos que terminaron convirtiéndose en puntos para Nueva York.

El esfuerzo colectivo también tuvo el respaldo de Karl-Anthony Towns, quien aportó presencia física en la pintura, mientras que Josh Hart volvió a desempeñar su habitual papel de jugador multifuncional, contribuyendo en rebotes, defensa y transición.

La combinación de defensa y ejecución ofensiva permitió a los Knicks construir una ventaja que terminó siendo definitiva en los minutos finales.

Wembanyama mostró destellos, pero Spurs no encontró respuestas

La afición de San Antonio tenía depositadas gran parte de sus esperanzas en Victor Wembanyama, la joven superestrella que ha impulsado el resurgir de la franquicia.

El francés dejó varias acciones espectaculares que demostraron por qué es considerado uno de los jugadores más talentosos del baloncesto actual. Sin embargo, la defensa de Nueva York logró limitar su impacto en los momentos decisivos.

Los Spurs lucharon por mantenerse en partido hasta el cierre, pero nunca encontraron la consistencia necesaria para responder al empuje de los visitantes.

La derrota no cambia el panorama general de una serie que apenas comienza, pero sí aumenta la presión sobre San Antonio de cara al segundo compromiso.

Una victoria con valor histórico para Nueva York

Más allá del resultado, el triunfo tiene un significado especial para la organización neoyorquina.

Los Knicks disputan sus primeras Finales desde 1999 y buscan conquistar un campeonato que se les ha resistido durante más de cinco décadas.

La franquicia no levanta el Trofeo Larry O’Brien desde 1973, por lo que cada victoria en esta serie alimenta la ilusión de una de las aficiones más apasionadas del deporte estadounidense.

El equipo ha demostrado durante toda la postemporada una capacidad notable para responder en escenarios difíciles, y el Juego 1 fue una nueva prueba de ello.

Finales de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie

Juego 1: Knicks vs. Spurs| Miércoles 3 de junio | 8:30 p.m.

Juego 2: Knicks vs. Spurs | Viernes 5 de junio | 8:30 p.m.

Juego 3: Spurs vs. Knicks | Lunes 8 de junio | 8:30 p.m.

Juego 4: Spurs vs. Knicks | Miércoles 10 de junio | 8:30 p.m.

Juego 5*: Knicks vs. Spurs | Sábado 13 de junio | 8:30 p.m.

Juego 6*: Spurs vs. Knicks | Martes 16 de junio | 8:30 p.m.

Juego 7*: Knicks vs. Spurs | Viernes 19 de junio | 8:30 p.m.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más