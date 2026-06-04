La selección de Panamá derrotó este miércoles 4-2 a República Dominicana en un partido amistoso disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, encuentro que sirvió como despedida de los canaleros ante su afición antes de afrontar el Mundial de 2026.

El conjunto dominicano mostró una actitud ofensiva desde los primeros minutos y estuvo cerca de abrir el marcador con una llegada de Mariano Díaz tras una buena incursión de Luiyi de Lucas. Sin embargo, Panamá fue creciendo en el partido y encontró la ventaja a los 17 minutos gracias a Tomás Rodríguez, quien aprovechó un error en la salida del guardameta Xavier Valdez para marcar el 1-0.

Los quisqueyanos intentaron reaccionar con oportunidades generadas por Peter Federico y Jean Carlos López, pero antes del descanso los locales ampliaron la diferencia. Un remate de Víctor Griffith se desvió en Luiyi de Lucas y terminó en el fondo de la red para el 2-0 al minuto 44.

República Dominicana regresó con fuerza en la segunda mitad y descontó apenas dos minutos después de la reanudación. Mariano Díaz culminó una buena jugada ofensiva para acercar a los caribeños 2-1 en el marcador.

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La respuesta panameña llegó al minuto 58, cuando Andrés Andrade filtró un pase para Cecilio Waterman, quien superó al portero dominicano y definió para colocar el 3-1. Lejos de rendirse, el equipo dominicano volvió a meterse en el encuentro a los 65 minutos. Una pérdida de balón de Fidel Escobar fue aprovechada por Eric Japa, que sacó un potente remate para establecer el 3-2 y mantener vivas las esperanzas de empate.

La selección dominicana tuvo oportunidades para igualar las acciones en la recta final, pero Panamá aprovechó los espacios dejados por la ofensiva visitante y sentenció el encuentro al minuto 89 con un gol de Kadir Barría para el definitivo 4-2.

Pese a la derrota, República Dominicana mostró momentos de buen fútbol ofensivo y capacidad de reacción ante una selección panameña que se prepara para competir en la máxima cita del fútbol mundial.

Goles del partido

1-0, Tomás Rodríguez (17′)

2-0, autogol de Luiyi de Lucas (44′)

2-1, Mariano Díaz (47′)

3-1, Cecilio Waterman (58′)

3-2, Eric Japa (65′)

4-2, Kadir Barría (89′)

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