MLB: resultados y posiciones. Juan Soto frena a Julio Rodriguez y Guardianes vuelven a castigar a los Yankees

Bo Bichette lideró el triunfo de Nueva York sobre los Marineros, mientras Cleveland se impuso por segundo día consecutivo a los Yankees. La jornada del miércoles en las Grandes Ligas dejó el fin de una de las mejores rachas activas de la temporada y una nueva derrota para los Yankees de Nueva York.

Los Mets de Nueva York evitaron la barrida en Seattle al derrotar 7-1 a los Marineros, poniendo fin a una cadena de ocho victorias consecutivas del conjunto del noroeste. El campocorto Bo Bichette encabezó la ofensiva al batear de 4-4 con tres carreras impulsadas, mientras que el derecho Freddy Peralta lanzó seis sólidas entradas de una carrera para llevarse la victoria.

Seattle solo pudo anotar mediante un cuadrangular solitario de J.P. Crawford en el primer episodio. El abridor George Kirby cargó con la derrota tras permitir cinco carreras en cuatro entradas.

Mientras tanto, en el Yankee Stadium, los Guardianes de Cleveland volvieron a imponerse a los Yankees, esta vez con marcador de 5-4, apoyados en tres cuadrangulares ante Gerrit Cole. Kyle Manzardo, Rhys Hoskins y José Ramírez castigaron al as neoyorquino, quien permitió carreras por primera vez desde su regreso a la rotación.

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José Ramírez tuvo una destacada actuación ofensiva al conectar tres imparables y anotar tres carreras para los Guardianes, que continúan fortaleciendo su posición en la División Central de la Liga Americana.

Otros resultados de la jornada

Mets 7, Marineros 1

Guardianes 5, Yankees 4

Marlins 4, Nacionales 1

Tigres 7, Rays 2

Medias Blancas 8, Mellizos 0

Reales 4, Rojos 3

Bravos 6, Azulejos 3

Gigantes 4, Cerveceros 1

Cardenales 9, Rangers 6

Atléticos 5, Cachorros 4

Astros 8, Piratas 6

Angelinos 8, Rockies 4

Medias Rojas 8, Orioles 1

Filis 3, Padres 2

Dodgers 7, Diamondbacks 0

Tabla de posiciones

Con la temporada acercándose a la mitad de calendario, varias divisiones comienzan a tomar forma y cada serie adquiere mayor relevancia en la lucha por la clasificación a la postemporada.

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