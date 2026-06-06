Finales NBA 2026: Karl-Anthony Towns lidera a los Knicks sobre los Spurs y pone la serie 2-0

Los New York Knicks se encuentran a solo dos triunfos del campeonato de la NBA tras derrotar este viernes 105-104 a los San Antonio Spurs en el segundo partido de las Finales, disputado en el Frost Bank Center.

En un cierre digno de la nba, el dominicano Karl-Anthony Towns volvió a ser una de las figuras del conjunto neoyorquino al registrar un doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Jalen Brunson aportó 20 unidades, cinco rebotes y seis asistencias para encaminar una victoria que deja la serie 2-0 antes de viajar a Nueva York.

Towns lideró la remontada de Nueva York

Los Spurs comenzaron con fuerza y llegaron a disfrutar de una ventaja de 12 puntos en el primer cuarto gracias al aporte ofensivo de De’Aaron Fox y Victor Wembanyama, aprovechando un alto porcentaje de acierto en sus lanzamientos.

Sin embargo, los Knicks reaccionaron antes del descanso de la mano de Towns, quien anotó 17 de sus 21 puntos en la primera mitad y lideró una remontada que permitió a los visitantes irse al intermedio con ventaja de 56-52.

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El aporte ofensivo del dominicano en la final de la nba hoy, estuvo acompañado por Mikal Bridges, autor de 20 puntos, y Brunson, que también alcanzó las dobles figuras antes del descanso.

Wembanyama pasó de héroe a lo contrario

En la segunda mitad, Wembanyama recuperó protagonismo y firmó una gran actuación ofensiva, terminando el partido con 29 puntos, nueve rebotes y cuatro bloqueos, incluyendo 22 unidades después del descanso.

El francés lideró un espectacular parcial que permitió a San Antonio borrar una desventaja de 14 puntos y tomar ventaja 104-102 cuando restaban 57 segundos por jugar.

Sin embargo, en la jugada decisiva capturó el rebote defensivo con el marcador igualado, pero perdió el balón al intentar iniciar el contraataque. Brunson recuperó la posesión y recibió una falta del propio Wembanyama, y aunque convirtió solo uno de dos tiros libres, fue suficiente para colocar el definitivo 105-104.

Con la última posesión del encuentro, Wembanyama asumió la responsabilidad del disparo ganador, pero su lanzamiento fue rechazado por el aro y presenciado por el mundo en la nba hoy.

Los Knicks buscarán ampliar la ventaja en casa

Además del doble-doble de Towns, los Knicks contaron con los 20 puntos de Brunson, otros 20 de Bridges, 17 de OG Anunoby y 13 saliendo desde la banca de Landry Shamet.

Por los Spurs, Fox anotó 20 puntos, mientras que Dylan Harper aportó 15 y Stephon Castle y Devin Vassell finalizaron con 14 unidades cada uno.

Con la serie favorable 2-0, las Finales se trasladan ahora al Madison Square Garden, donde los Knicks intentarán acercarse aún más al título cuando reciban a San Antonio en el tercer partido el próximo lunes para la nba en vivo.

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