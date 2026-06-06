MLB: resultados y posiciones. Mets vencen a los Padres y Cachorros aplastan a los Gigantes

Los Medias Rojas de Boston se quedaron con el primer duelo de la serie frente a los Yankees de Nueva York al imponerse 5-3, en una jornada en la que los Cachorros de Chicago protagonizaron una contundente paliza de 18-3 sobre los Gigantes de San Francisco.

Mientras tanto, los Mets de Nueva York, equipo del dominicano Juan Soto, iniciaron una serie de tres partidos frente a los Padres de San Diego, luego de cortar una racha de siete derrotas consecutivas con un triunfo de 7-1 sobre los Marineros de Seattle en su compromiso anterior.

En Chicago, los Cachorros desplegaron una ofensiva demoledora al conectar 21 imparables y anotar 18 carreras para superar con facilidad a los Gigantes, firmando una de las actuaciones más explosivas de la temporada.

Otro resultado destacado de la jornada fue la victoria de los Orioles de Baltimore por 13-3 sobre los Azulejos de Toronto, mientras que los Tigres de Detroit vencieron 7-3 a los Marineros de Seattle para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

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Los Rangers de Texas derrotaron por la mínima 3-2 a los Guardianes de Cleveland, los Filis de Filadelfia superaron 8-6 a los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston se impusieron 5-1 a los Atléticos.

Otros resultados de la jornada

Medias Rojas 5, Yankees 3

Orioles 13, Azulejos 3

Rays 6, Marlins 0

Bravos 6, Piratas 3

Astros 5, Atléticos 1

Cardenales 10, Rojos 3

Rangers 3, Guardianes 2

Filis 8, Medias Blancas 6

Tigres 7, Marineros 3

Cachorros 18, Gigantes 3

Tabla de posiciones

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