MLB: resultados y posiciones. Mets vencen a los Padres y Cachorros aplastan a los Gigantes

Los Medias Rojas de Boston se quedaron con el primer duelo de la serie frente a los Yankees de Nueva York al imponerse 5-3, en una jornada en la que los Cachorros de Chicago protagonizaron una contundente paliza de 18-3 sobre los Gigantes de San Francisco.
Mientras tanto, los Mets de Nueva York, equipo del dominicano Juan Soto, iniciaron una serie de tres partidos frente a los Padres de San Diego, luego de cortar una racha de siete derrotas consecutivas con un triunfo de 7-1 sobre los Marineros de Seattle en su compromiso anterior.
En Chicago, los Cachorros desplegaron una ofensiva demoledora al conectar 21 imparables y anotar 18 carreras para superar con facilidad a los Gigantes, firmando una de las actuaciones más explosivas de la temporada.
Otro resultado destacado de la jornada fue la victoria de los Orioles de Baltimore por 13-3 sobre los Azulejos de Toronto, mientras que los Tigres de Detroit vencieron 7-3 a los Marineros de Seattle para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.
Los Rangers de Texas derrotaron por la mínima 3-2 a los Guardianes de Cleveland, los Filis de Filadelfia superaron 8-6 a los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston se impusieron 5-1 a los Atléticos.
Otros resultados de la jornada
Medias Rojas 5, Yankees 3
Orioles 13, Azulejos 3
Rays 6, Marlins 0
Bravos 6, Piratas 3
Astros 5, Atléticos 1
Cardenales 10, Rojos 3
Rangers 3, Guardianes 2
Filis 8, Medias Blancas 6
Tigres 7, Marineros 3
Cachorros 18, Gigantes 3
Tabla de posiciones
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