Los New York Knicks quedaron a dos triunfos del campeonato al derrotar 105-104 a los San Antonio Spurs en el segundo partido de las Finales de la NBA 2026, disputado en el Frost Bank Center, en un encuentro que se definió en los segundos finales tras una serie de errores del conjunto local.

El equipo neoyorquino aprovechó un error en la salida del balón por parte de Victor Wembanyama, situación que permitió a Jalen Brunson ir a la línea de tiros libres y asegurar una victoria que coloca la serie 2-0 a favor de los Knicks antes del traslado a Nueva York.

Brunson y Towns lideran la reacción de Nueva York

Los Spurs comenzaron mejor el encuentro y tomaron la iniciativa en el marcador con el aporte ofensivo de De’Aaron Foxy Victor Wembanyama, quienes mantuvieron a los locales al frente durante buena parte del primer cuarto.

Sin embargo, los Knicks respondieron con la conducción de Jalen Brunson y el dominio en la pintura de Karl-Anthony Towns, mientras Mikal Bridges y Landry Shamet aportaban desde el perímetro para darle vuelta al marcador antes del descanso.

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En la segunda mitad, Nueva York elevó la intensidad defensiva y encontró producción desde la banca con Miles McBride, mientras que OG Anunoby y Brunson aparecieron en momentos clave para mantener el control del partido.

Con el triunfo, Nueva York viajará al Madison Square Garden con ventaja de 2-0 en la serie y la posibilidad de acercarse aún más al título cuando se dispute el tercer partido el próximo lunes 8 de junio.

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