Después de una larga baja por motivos distintos, Joel Embiid y Paul George regresaron con fuerza a las pistas este miércoles combinándose para 63 puntos en una paliza de los Philadelphia 76ers por 157-137 ante los Chicago Bulls.

Resultados de juegos de la NBA del miércoles 25 marzo

Philadelphia 76ers 157 – 137 Chicago Bulls : Los 76ers dominaron ofensivamente para asegurar una victoria contundente en casa.

Atlanta Hawks 130 – 129 Detroit Pistons : Los Hawks vencieron por la mínima en tiempo extra en su visita a Detroit.

Miami Heat 120 – 103 Cleveland Cavaliers : Miami logró una sólida victoria como visitante.

Boston Celtics 119 – 109 Oklahoma City Thunder : Los Celtics defendieron su localía ante uno de los mejores equipos del Oeste.

L.A. Lakers 137 – 130 Indiana Pacers : Los Lakers se impusieron en un duelo de muchos puntos en Indiana.

Denver Nuggets 142 – 135 Dallas Mavericks : Denver salió victorioso en un enfrentamiento clave de la Conferencia Oeste.

Minnesota Timberwolves 110 – 108 Houston Rockets : Minnesota ganó de forma dramática en tiempo extra.

San Antonio Spurs 123 – 98 Memphis Grizzlies : Los Spurs superaron con facilidad a Memphis a domicilio.

Washington Wizards 133 – 110 Utah Jazz : Washington sorprendió con una amplia ventaja sobre el Jazz.

Golden State Warriors 109 – 106 Brooklyn Nets : Los Warriors consiguieron un triunfo ajustado en el Chase Center.

Portland Trail Blazers 130 – 99 Milwaukee Bucks : Portland dio la sorpresa de la noche con una paliza sobre los Bucks.

LA Clippers 119 – 94 Toronto Raptors: Los Clippers cerraron la jornada con una victoria dominante en casa.

A continuación las principales escenas de una jornada de 12 partidos en la NBA.

Tabla de posiciones de la NBA Conferencia Oeste

Equipos Victorias D PCT 1 Oklahoma City Thunder 57 16 .781 Clasificado a Playoffs 2 San Antonio Spurs 55 18 .753 Clasificado a Playoffs 3 Los Angeles Lakers 47 26 .644 Zona de Playoffs 4 Denver Nuggets 46 28 .622 Zona de Playoffs 5 Minnesota Timberwolves 45 28 .616 Zona de Playoffs 6 Houston Rockets 43 29 .597 Zona de Playoffs 7 Phoenix Suns 40 33 .548 Zona de Play-In 8 LA Clippers 37 36 .507 Zona de Play-In 9 Portland Trail Blazers 37 37 .500 Zona de Play-In 10 Golden State Warriors 35 38 .479 Zona de Play-In 11 New Orleans Pelicans 25 48 .342 Fuera de postemporada 12 Memphis Grizzlies 24 48 .333 Fuera de postemporada 13 Dallas Mavericks 23 50 .315 Fuera de postemporada 14 Utah Jazz 21 52 .288 Eliminado 15 Sacramento Kings 19 54 .260 Eliminado

Tabla de posiciones de la NBA Conferencia Este

Equipo Victorias Derrotas PCT Dif. Racha 1 Detroit Pistons (x) 52 20 .722 — P1 2 Boston Celtics (x) 48 24 .667 4.0 G1 3 New York Knicks (x) 48 25 .658 4.5 G7 4 Cleveland Cavaliers (x) 45 28 .616 7.5 P1 5 Atlanta Hawks 41 32 .562 11.5 G3 6 Toronto Raptors 40 32 .556 12.0 P1 7 Philadelphia 76ers 40 33 .548 12.5 G1 8 Miami Heat 39 34 .534 13.5 G1 9 Charlotte Hornets 38 34 .528 14.0 G4 10 Orlando Magic 38 34 .528 14.0 P6 11 Milwaukee Bucks 29 43 .403 23.0 P2 12 Chicago Bulls 29 43 .403 23.0 P1 13 Washington Wizards (e) 17 55 .236 35.0 G1 14 Brooklyn Nets (e) 17 56 .233 35.5 P9 15 Indiana Pacers (e) 16 57 .219 36.5 P1

(x) Clasificado a Playoffs | (e) Eliminado de la contienda.

– Sixers mandan aviso –

En un aviso a sus rivales de la Conferencia Este, los Sixers mostraron el miércoles lo peligrosos que pueden ser en playoffs si cuentan en sus filas con Embiid y George.

El pívot camerunés, parado desde hace un mes por un problema en el músculo oblicuo, no tardó en recuperar tiempo perdido y en pocos minutos ya acumulaba 15 de los primeros 19 puntos de los Sixers.

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Embiid tampoco encontró apenas resistencia en la pintura de los Bulls, que retiraron del juego a sus pívots Nick Richards y Jalen Smith con menos de 10 minutos de juego.

En 28 minutos en pista, Embiid sumó una fabulosa cuenta de 35 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

Paul George, de su parte, también dejó una gran impresión después de casi dos meses suspendido por violar el Programa Antidopaje de la NBA.

El alero, de 35 años, firmó 28 puntos, 6 triples, 6 rebotes y 4 asistencias en 26 minutos.

Los Sixers, que ocupan la séptima posición del Este, tienen a su mano asegurar una plaza directa en playoffs.

Si el físico de Embiid resiste, Philadelphia puede ser una enorme amenaza para los favoritos del sector con la combinación de sus dos veteranos líderes y de jóvenes como el novato VJ Edgecombe (22 puntos) y el escolta All Star Tyrese Maxey, al que se espera de regreso tras lesión antes del inicio de las eliminatorias.

– Caen los líderes –

En Boston, los Celtics dieron cuenta por 119-109 de los Oklahoma City Thunder, líderes del Oeste, que vieron marchar su racha de 12 victorias seguidas.

Los vigentes campeones comenzaron mandando en el TD Garden de la mano de Shai Gilgeous-Alexander, que terminó con 33 puntos y 8 asistencias.

Pero el base canadiense apenas tuvo apoyo de sus escuderos Chet Holmgren y Jalen Williams, que se quedaron en 10 y 7 puntos, y los locales se vinieron arriba de la mano del alero Jaylen Brown, que acumuló 31 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.

Jayson Tatum, la otra figura verde, logró 19 puntos y 12 rebotes para unos Celtics que se acercaron a cuatro victorias de los jefes del Este, los Detroit Pistons.

Frente a su público, los Pistons pincharon ante los Atlanta Hawks por 130-129 en otra difícil noche sin su líder Cade Cunningham.

Los locales dieron una muestra de orgullo al forzar la prórroga tras ir cayendo por 21 puntos pero Atlanta se llevó una victoria con la que amenaza el quinto puesto del Este de los Toronto Raptors.

– Doncic reactiva a Lakers –

Tras tropezar el lunes en Detroit, Los Angeles Lakers retomaron la senda racha ganadora con un triunfo 137-130 en la cancha de los Indiana Pacers.

Los visitantes tuvieron que reactivarse en la fase final del duelo después de que llegaran a dominar por 29 puntos en el marcador.

LeBron James rozó el triple doble con 23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias mientras Luka Doncic comandó el ataque con 43 puntos.

La estrella eslovena, que sumaba 21 puntos en el primer cuarto, lleva 11 partidos sin bajar de la treintena de puntos.

En ese tramo los angelinos acaparan 10 victorias con las que se han afianzado en el tercer lugar del Oeste.

Los Lakers se ilusionan con un largo recorrido en los playoffs ahora que tienen saludables a su trío de figuras, formado por Doncic, James y el escolta Austin Reaves (25 puntos).

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