Urge reunión 'urgente' para tratar sobre Juegos Centroamericanos y del Caribe

El exministro de Deportes Felipe 'Jay' Payano favoreció hoy la celebración de un encuentro "rápido y urgente" entre los principales actores del deporte nacional para analizar las preocupaciones exteriorizadas por el Comité Olímpico Dominicano (COD) y las federaciones deportivas sobre el montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Creemos que los amigos, los ministros, de Deportes, Kelvin Cruz, y de la Vivienda, Víctor 'Ito' Bisonó, así como el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, estarán en la mejor disposición de buscar una rápida solución a esas quejas públicas del COD y las federaciones", afirmó Payano en una nota.

Payano, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y director de deporte de esa organización, afirmó que su planteamiento se produce tras conocer la posición oficial del Comité Olímpico Dominicano y las 37 federaciones deportivas que este martes mostraron su preocupación por el atraso de la remodelación de las obras, así como que no están recibiendo la utilería necesaria para los Juegos.

"Creo que es urgente que se produzca una reunión franca, sincera, abierta, entre los principales protagonistas del montaje de los Juegos, ya que lo que está en juego en estos momentos es el prestigio de la República Dominicana, que no puede fallar en la organización y montaje de ese evento regional", dijo.

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Explicó hay que atender "lo más rápido posible" las quejas de las federaciones y el Comité Olímpico, hechas públicas, porque ya apenas quedan 118 días para el inicio de los Juegos y han señalado que los trabajos de muchas obras están atrasados.

Indicó que la sugerencia la hace con la mejor buena fe del mundo porque todos los dominicanos desean que se monten unos Juegos brillantes en el país.

Comité Olímpico hará asamblea general este jueves

El Comité Olímpico Dominicano (COD) hará una asamblea general ordinaria este jueves, desde las 11:00 de la mañana, para lo cual ha convocado a las Federaciones Deportivas Nacionales afiliadas al alto organismo.

La asamblea se desarrollará en el salón Juan Ulises García Saleta (Wiche) del COD, dice una nota de la Oficina de Prensa de la entidad.

La convocatoria está sustentada en el artículo 24-A-1 de los estatutos del COD y del reglamento de la Ley 122/05.

La convocatoria está firmada por el presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, y el secretario general de ese organismo, licenciado Luis Chanlatte.

En dicha asamblea se tratará una agenda que incluye el registro de delegados y comprobación del quórum, informe del presidente del COD correspondiente al 2025, informe financiero enero/diciembre del 2025, a cargo del tesorero José Mera, además de la intervención del comisario de cuentas y ratificación del comisario de cuenta.

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