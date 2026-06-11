El Azteca vuelve a hacer historia: así llega México al partido que abrirá el Mundial 2026

Cuando el árbitro dé el pitazo inicial este jueves y el balón comience a rodar en el Estadio Azteca, no solo arrancará una nueva Copa del Mundo. También se escribirá otro capítulo en la historia de uno de los escenarios más emblemáticos que ha conocido el fútbol.

El duelo entre México y Sudáfrica será el encargado de abrir oficialmente el Mundial de la FIFA 2026, una edición que ya ocupa un lugar especial en los libros de récords por ser la primera con 48 selecciones participantes, tres países anfitriones y 104 partidos. Sin embargo, más allá del nuevo formato, buena parte de la atención estará puesta sobre el coloso de Santa Úrsula, un estadio que ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables del deporte.

El Estadio Azteca es donde se llevara a cabo la ceremonia inaugural del Mundial 2026, la tercera vez que el recinto es sede de una apertura mundialista, tras 1970 y 1986 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Para millones de aficionados, el Estadio Azteca no es simplemente una cancha de fútbol. Es el lugar donde Pelé conquistó su tercer campeonato mundial con Brasil en 1970 y donde Diego Armando Maradona firmó dos de las jugadas más recordadas de todos los tiempos durante México 1986: el polémico gol conocido como “La Mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”, ambos frente a Inglaterra.

Cuarenta años después de aquella Copa del Mundo, el Azteca volverá a colocarse en el centro de la escena internacional y hará historia una vez más al convertirse en el primer estadio del planeta en albergar partidos de tres ediciones distintas del Mundial masculino.

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El peso de inaugurar un Mundial

Abrir una Copa del Mundo nunca es una tarea sencilla y, en esta ocasión, la responsabilidad recaerá sobre la selección mexicana.

El combinado dirigido por Javier Aguirre llega con la presión propia de ser anfitrión y con la expectativa de millones de aficionados que esperan ver al equipo comenzar el torneo con una victoria. Aunque el objetivo inmediato es superar la fase de grupos, el entorno futbolístico mexicano aspira a que el equipo pueda competir de igual a igual con las principales potencias y avanzar lo más lejos posible en el campeonato.

El contexto añade un ingrediente emocional adicional. Jugar el partido inaugural significa representar no solo al país, sino también dar la bienvenida al mundo entero a una Copa que promete cambiar la historia del fútbol por sus dimensiones y formato.

La localía podría convertirse en una ventaja importante para el Tri, respaldado por un estadio repleto y por una afición acostumbrada a convertir el Azteca en una auténtica fortaleza.

Las figuras sobre las que descansan las esperanzas mexicanas

México llega al Mundial con una generación que mezcla experiencia internacional y juventud.

Uno de los principales referentes ofensivos es Santiago Giménez, delantero que se ha consolidado como una de las principales cartas de gol del fútbol mexicano gracias a sus actuaciones en Europa. Su movilidad, capacidad para definir y presencia en el área lo convierten en una de las mayores amenazas para cualquier defensa.

Santiago Giménez juega su primer Mundial con México en la Copa del Mundo 2026

En el mediocampo destaca Edson Álvarez, considerado uno de los líderes del equipo por su capacidad para recuperar balones, ordenar el juego y aportar equilibrio entre la defensa y el ataque. A ellos se suman futbolistas con amplia trayectoria internacional como Raúl Jiménez, además de defensores como César Montes y jugadores creativos como Luis Chávez, llamados a desempeñar un papel importante en el funcionamiento colectivo del conjunto mexicano.

Sudáfrica busca sorprender

Aunque gran parte de la atención estará centrada en el anfitrión, Sudáfrica llega con argumentos para competir y con la intención de convertirse en el primer obstáculo del camino mexicano.

La selección africana conoce bien lo que significa organizar una Copa del Mundo. En 2010 fue el país anfitrión del torneo celebrado en el continente africano, una edición que quedó marcada por el sonido inconfundible de las vuvuzelas y por el impacto cultural que tuvo el campeonato.

Sin embargo, también hizo historia por una razón menos positiva: se convirtió en la primera selección anfitriona en quedar eliminada durante la fase de grupos.

Selección de Sudáfrica, primera selección anfitriona en quedar eliminada durante la fase de grupos. 2010.

Dieciséis años después, el equipo regresa al escenario mundialista decidido a escribir una historia diferente. Su estilo suele caracterizarse por el despliegue físico, la intensidad y la disciplina táctica, cualidades que podrían complicar a cualquier rival que subestime su capacidad competitiva.

Para México, un triunfo en el debut sería fundamental para encaminar la clasificación. Para Sudáfrica, sumar puntos frente al anfitrión representaría un impulso enorme de cara al resto del torneo.

Mucho más que un partido inaugural

El encuentro entre México y Sudáfrica será el primero de los 104 partidos que conformarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero su significado trasciende el resultado deportivo.

Representa el inicio oficial de una nueva era para el torneo, marcada por la ampliación a 48 selecciones y por una organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. También simboliza el regreso del fútbol mundial al Estadio Azteca, un recinto que forma parte de la memoria colectiva de generaciones enteras de aficionados.

El interés dominicano por el debut mundialista

Aunque la República Dominicana no consiguió un lugar en esta edición de la Copa del Mundo, el torneo volverá a ser seguido con enorme interés por miles de aficionados en el país.

Por su cercanía geográfica, por la influencia que históricamente ha tenido el fútbol mexicano en la región y por la amplia difusión de la Liga MX en los medios de comunicación, el combinado azteca suele despertar simpatías entre muchos seguidores dominicanos del deporte.

A ello se suma el atractivo natural de ver en acción al anfitrión en un estadio cargado de historia y en el partido que marcará el inicio del Mundial más grande jamás organizado. Cuando el balón ruede en el Azteca este jueves, no solo comenzará un nuevo campeonato. Comenzará también una nueva etapa para el fútbol mundial, en el mismo escenario donde algunas de sus mayores leyendas construyeron su legado.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más