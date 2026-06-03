Dominicanos visitan hoy miércoles a la mundialista Panamá

Hoy miércoles 3 de junio, a las 8:45 de la noche, la selección dominicana de fútbol pisará el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá para enfrentarse a la anfitriona que se alista para el Mundial 2026.

El partido lleva el rótulo de amistoso, pero carga con un peso simbólico y deportivo difícilar. Para la selección dominicana, el encuentro es una oportunidad de medirse ante una potencia de la Concacaf, despedir a una de sus figuras históricas y seguir la ruta emprendida para construir la identidad requerida que la ha llevado a crecer en los últimos años.

Un rival de talla mundialista

Panamá no es un rival cualquiera. El combinado canalero, dirigido por Thomas Christiansen, clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo A de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf, superando a selecciones como El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Guyana.

Será la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo, tras su histórico debut en Rusia 2018, y llega al encuentro con la motivación de despedirse de su público que quedó frustrado con la goleada ante Brasil de este fin de semana.

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Es decir, el contexto no es el más favorable para los panameños: apenas 48 horas antes del duelo ante República Dominicana, el equipo de Christiansen sufrió una goleada de 6-2 ante Brasil en partido de preparación mundialista.

El propio técnico de Panamá atribuyó el abultado resultado a un «desorden táctico» y al desgaste físico. Ese antecedente abre una ventana de oportunidad para los dominicanos.

Panamá llega golpeada desde el Maracaná

El partido comenzó de la peor manera posible para los canaleros: Vinícius Júnior abrió el marcador en el primer minuto. Panamá logró igualar gracias a una falta lanzada por Amir Murillo que desvió en la barrera Matheus Cunha, pero Casemiro, asistido por Vinícius, volvió a poner en ventaja a Brasil antes del descanso.

En la segunda mitad, el combinado centroamericano fue víctima del vendaval de la Canarinha, que, incluso repleta de suplentes, arrasó hasta el 6-2 definitivo.

El técnico español de origen danés reconoció en rueda de prensa que en el segundo tiempo «hubo un desorden táctico dentro del equipo y se notó», al igual que una merma en «el aspecto físico».

Christiansen prefirió rescatar el «muy buen» primer tiempo, en el que sus jugadores estuvieron «muy concentrados» y «cada uno sabía lo que tenía que hacer», aunque lamentó que no todos supieran resolver los choques individuales ni hacer frente a la «velocidad de ejecución» del rival.

«En los choques tienes que saber cómo entrar para salir victorioso», indicó el seleccionador, quien también subrayó que el equipo tiene «18 días para mejorar en todos los aspectos» antes del debut mundialista ante Ghana.

Ese desgaste físico y anímico acumulado en el Maracaná abre una ventana de oportunidad real para la selección dominicana, que llega al partido con la frescura de una semana completa de preparación en Ciudad de Panamá.

Lo que está en juego para la selección dominicana

Más allá del resultado, el encuentro ante Panamá tiene valor estratégico para la selección dominicana. El compromiso servirá de preparación directa para la venidera Liga de Naciones de la Concacaf, donde la selección quisqueyana debutará en el máximo nivel —la Liga A— y buscará además la clasificación a la Copa Oro 2027. Cada minuto de rodaje ante rivales de alto nivel es capital para el proceso que ahora dirige el entrenador argentino Marcelo Neveleff.

Medir el crecimiento ante la élite regional

Para la selección dominicana, enfrentar a un equipo mundialista en su propio estadio es un termómetro real de hasta dónde ha llegado el proceso de Neveleff.

En los últimos años, la selección quisqueyana ha acumulado hitos que antes parecían impensables: el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf y su debut histórico en la Copa Oro 2025, donde plantó cara a México ante casi 60 mil espectadores en el SoFi Stadium de Los Ángeles, cayendo 3-2 en un partido que dejó muy buenas sensaciones.

Frente a Panamá, el equipo tendrá la chance de demostrar que esos logros no fueron casualidad, sino el resultado de un trabajo sostenido.

DT confirma bajas sensibles y el desafío de la profundidad del plantel

El partido llega con condicionantes y así se le dará ventaja a la mundialista centroamericana. El seleccionador Neveleff confirmó ausencias de peso, entre ellas la del defensor Junior Firpo, del Real Betis español y referente del combinado nacional, quien continúa con su proceso de puesta a punto física de cara a la próxima temporada europea.

La baja del zaguero obliga al cuerpo técnico a buscar respuestas en otros jugadores del plantel y, en cierta medida, convierte el partido en una prueba de la profundidad real del equipo.

Desde el viernes 30 de mayo, la selección dominicana realizó entrenamientos en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes de Ciudad de Panamá, primero con 17 de los 25 futbolistas convocados que llegaron a tiempo.

Uno de los protagonistas de esa jornada fue Dorny Romero, goleador histórico de la selección, quien se incorporó a la concentración en las primeras horas del viernes. Sin embargo, no pudo entrenarse: había disputado los 90 minutos la madrugada anterior con el Club Bolívar de Bolivia ante Independiente Rivadavia de Argentina por la Copa Conmebol Sudamericana, y el viaje nocturno le impidió sumarse a la práctica.

Con posterioridad, cuatro jugadores más se unieron al grupo: Brayan Ademán, Alejandro López, Yordy Álvarez y Edwin Frías.

La incorporación de efectivos continuó de forma escalonada. Mariano Díaz y Noah Dollenmayer se sumaron el 31 de mayo, mientras que Peter González completará el plantel este lunes 1 de junio.

La despedida de Miguel Lloyd, una leyenda del arco naranja

El partido tendrá, además, una carga emocional especial: será el último con la camiseta de la selección absoluta para el guardameta Miguel Lloyd, quien se retira del combinado nacional tras más de dos décadas de servicio.

Lloyd vistió la camiseta tricolor desde la categoría Sub-15 en 1998, atravesó todos los procesos de selección y fue parte de los momentos más importantes del fútbol dominicano, incluidos la clasificación a la Copa Oro y el ascenso a la Liga A.

«No hay nada más gratificante que representar mi país», declaró Lloyd durante el acto de reconocimiento organizado por la Federación Dominicana de Fútbol (FDF), donde recibió una placa y una camiseta conmemorativa. A sus 43 años, el arquero seguirá activo en la Liga Dominicana de Fútbol, pero el capítulo con la selección se cierra en Panamá.

Un partido con transmisión en vivo

El partido será transmitido por CDN Deportes en vivo y en directo para todo el territorio dominicano desde el propio estadio Rommel Fernández.

El fútbol dominicano ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad regional. El partido del miércoles en el Rommel Fernández es, en ese sentido, otro paso en una escalera que la selección dominicana sigue subiendo con determinación.

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