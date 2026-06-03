La selección femenina de voleibol de República Dominicana estuvo cerca de sorprender a una de las grandes favoritas del torneo, pero terminó perdiendo 3-2 ante Turquía en su debut en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL).
Las Reinas del Caribe obligaron a las europeas a disputar un quinto set luego de igualar el encuentro dos parciales por bando, mostrando capacidad de reacción y un juego competitivo durante gran parte del compromiso.
El conjunto dominicano se llevó el primer set 25-17 y más adelante forzó el desempate al imponerse 25-23 en el cuarto parcial. Sin embargo, Turquía logró inclinar la balanza a su favor en el tramo decisivo para quedarse con la victoria con marcador de 15-11.
Flormarie Colón encabezó la ofensiva dominicana con 17 puntos, seguida por Yonkaira Peña y Jineirys Martínez, ambas con 15. También destacaron Alondra Tapia, con 10 tantos, y Katielly Alonzo, con nueve.
Uno de los aspectos más destacados del partido fue el regreso de la veterana acomodadora Niverka Marte, quien volvió a la selección tras una pausa por maternidad.
Las dominicanas volverán a la cancha este jueves cuando enfrenten a las anfitrionas Brasil en la continuación de la primera semana de competencia de la Liga de Naciones.
Calendario de partidos del Grupo 2 en Brasilia (Fase 1
Todos los horarios corresponden a la hora local de República Dominicana
Miércoles, 3 de junio: República Dominicana vs. Turquía – 12:00 p.m.
Jueves, 4 de junio: República Dominicana vs. Brasil – (Horario por confirmar)
Viernes, 5 de junio: República Dominicana vs. Países Bajos – (Horario por confirmar)
Sábado, 6 de junio: República Dominicana vs. Italia – (Horario por confirmar)
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