MLB: resultados y posiciones. Julio Rodríguez impulsa 8va. victoria consecutiva de Seattle

Seattle mantuvo el mejor momento de su temporada gracias a una ofensiva que conectó tres cuadrangulares. Patrick Wisdom abrió el camino con un jonrón de dos carreras, Jhonny Pereda añadió un vuelacercas de tres anotaciones y Rodríguez completó la exhibición con un batazo solitario en la sexta entrada.

Además de su cuadrangular, Rodríguez produjo una carrera con un elevado de sacrificio que ayudó a ampliar la ventaja de los Marineros, que aseguraron su tercera serie consecutiva y consolidaron una de las mejores rachas activas de las Grandes Ligas.

El abridor Logan Gilbert trabajó 5.1 entradas, permitió tres carreras y ponchó a ocho bateadores para apuntarse la victoria. Por los Mets, Carson Benge conectó dos jonrones y produjo las tres carreras de su equipo.

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Heriberto Hernández explota con dos jonrones para Miami

El otro dominicano destacado del martes fue Heriberto Hernández, quien tuvo una de las actuaciones más sobresalientes de la jornada al conectar dos cuadrangulares y remolcar tres carreras en la victoria de los Marlins por 7-3 sobre los Nacionales.

Hernández formó parte de la cadena de tres jonrones consecutivos que cambió el rumbo del encuentro en la quinta entrada y volvió a castigar el pitcheo de Washington con un vuelacercas de dos carreras en el noveno episodio.

Tigres blanquean a los Rays

En la Costa Oeste, Detroit dominó a Tampa Bay con una victoria por 8-0. Gleyber Torres regresó de la lista de lesionados conectando un cuadrangular en su primer turno al bate y los Tigres respaldaron una sólida actuación monticular para conseguir una de las blanqueadas más contundentes de la jornada.

La victoria permitió a Detroit mantenerse entre los equipos más consistentes de la Liga Americana durante el arranque de junio.

Otros resultados de la jornada del 2 de junio de la MLB

Filis 3, Padres 2.

Guardianes 9, Yankees 4.

Rojos 4, Reales 3.

Bravos 4, Azulejos 3.

Mellizos 6, Medias Blancas 4.

Atléticos 2, Cachorros 1.

Piratas 10, Astros 6.

Rangers 7, Cardenales 4.

Orioles 4, Medias Rojas 2.

Dodgers 6, Diamondbacks 5.

Rockies 8, Angelinos 2.

Tigres 8, Rays 0.

Marineros 8, Mets 3.

Con la temporada entrando en su segundo tercio, varios equipos comienzan a consolidar rachas que podrían influir de manera decisiva en la lucha por los puestos de clasificación.

Tablas de posiciones de la MLB

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