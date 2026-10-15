La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) es la competencia deportiva invernal más importante del país. Desde su primera temporada oficial en 1951, se han disputado más de 70 campeonatos que han forjado rivalidades históricas y coronado a seis franquicias tradicionales.
Esta guía de consulta permanente reúne el palmarés completo de campeonatos de la pelota invernal, el ranking de equipos más ganadores y todos los datos clave que deben conocer los fanáticos en la sección de Deportes.
Para planificar tu asistencia a los estadios este torneo, puedes consultar el calendario oficial de la pelota invernal con el programa de juegos de la LIDOM.
Palmarés histórico de campeonatos LIDOM (por equipos)
Actualizado con todos los registros oficiales de la liga:
- Tigres del Licey: 24 títulos (líder histórico)
- Águilas Cibaeñas: 22 títulos
- Leones del Escogido: 18 títulos
- Estrellas Orientales: 3 títulos
- Toros del Este: 3 títulos
- Gigantes del Cibao: 2 títulos
Lista completa de campeones de LIDOM por temporada (1951-2026)
- 1951: Tigres del Licey
- 1952: Águilas Cibaeñas
- 1953: Tigres del Licey
- 1954: Estrellas Orientales
- 1955-56: Leones del Escogido
- 1956-57: Leones del Escogido
- 1957-58: Leones del Escogido
- 1958-59: Tigres del Licey
- 1959-60: Leones del Escogido
- 1960-61: Leones del Escogido
- 1963-64: Tigres del Licey
- 1964-65: Águilas Cibaeñas
- 1966-67: Águilas Cibaeñas
- 1967-68: Estrellas Orientales
- 1968-69: Leones del Escogido
- 1969-70: Tigres del Licey
- 1970-71: Tigres del Licey
- 1971-72: Águilas Cibaeñas
- 1972-73: Tigres del Licey
- 1973-74: Tigres del Licey
- 1974-75: Águilas Cibaeñas
- 1975-76: Águilas Cibaeñas
- 1976-77: Tigres del Licey
- 1977-78: Águilas Cibaeñas
- 1978-79: Águilas Cibaeñas
- 1979-80: Tigres del Licey
- 1980-81: Leones del Escogido
- 1981-82: Leones del Escogido
- 1982-83: Tigres del Licey
- 1983-84: Tigres del Licey
- 1984-85: Tigres del Licey
- 1985-86: Águilas Cibaeñas
- 1986-87: Águilas Cibaeñas
- 1987-88: Leones del Escogido
- 1988-89: Leones del Escogido
- 1989-90: Leones del Escogido
- 1990-91: Tigres del Licey
- 1991-92: Leones del Escogido
- 1992-93: Águilas Cibaeñas
- 1993-94: Tigres del Licey
- 1994-95: Toros del Este (Azucareros)
- 1995-96: Águilas Cibaeñas
- 1996-97: Águilas Cibaeñas
- 1997-98: Águilas Cibaeñas
- 1998-99: Tigres del Licey
- 1999-00: Águilas Cibaeñas
- 2000-01: Águilas Cibaeñas
- 2001-02: Tigres del Licey
- 2002-03: Águilas Cibaeñas
- 2003-04: Tigres del Licey
- 2004-05: Águilas Cibaeñas
- 2005-06: Tigres del Licey
- 2006-07: Águilas Cibaeñas
- 2007-08: Águilas Cibaeñas
- 2008-09: Tigres del Licey
- 2009-10: Leones del Escogido
- 2010-11: Toros del Este
- 2011-12: Leones del Escogido
- 2012-13: Leones del Escogido
- 2013-14: Tigres del Licey
- 2014-15: Gigantes del Cibao
- 2015-16: Leones del Escogido
- 2016-17: Tigres del Licey
- 2017-18: Águilas Cibaeñas
- 2018-19: Estrellas Orientales
- 2019-20: Toros del Este
- 2020-21: Águilas Cibaeñas
- 2021-22: Gigantes del Cibao
- 2022-23: Tigres del Licey
- 2023-24: Tigres del Licey
- 2024-25: Leones del Escogido
- 2025-26: Leones del Escogido
Nota: Las temporadas 1961-62 y 1962-63 no se disputaron por la situación política del país.
Datos clave del torneo invernal dominicano
- Los Tigres del Licey lideran el historial con 24 campeonatos nacionales.
- Las Águilas Cibaeñas ocupan la segunda posición con 22 coronas.
- Los Leones del Escogido suman 18 campeonatos, tras lograr su reciente bicampeonato.
- Las Estrellas Orientales y los Toros del Este acumulan 3 coronas cada uno.
- Los Gigantes del Cibao cuentan con 2 títulos nacionales.
Conoce la historia de cada equipo de LIDOM
Explora las guías detalladas de los equipos participantes en el torneo:
- Tigres del Licey: 24 coronas e historia del Glorioso
- Águilas Cibaeñas: 22 títulos y la tradición de Santiago
- Leones del Escogido: 18 coronas y la historia escarlata
- Estrellas Orientales: Los Paquidermos de San Pedro
- Toros del Este: Títulos y trayectoria taurina
- Gigantes del Cibao: La franquicia de San Francisco
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