La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) es la competencia deportiva invernal más importante del país. Desde su primera temporada oficial en 1951, se han disputado más de 70 campeonatos que han forjado rivalidades históricas y coronado a seis franquicias tradicionales.

Esta guía de consulta permanente reúne el palmarés completo de campeonatos de la pelota invernal, el ranking de equipos más ganadores y todos los datos clave que deben conocer los fanáticos en la sección de Deportes.

Para planificar tu asistencia a los estadios este torneo, puedes consultar el calendario oficial de la pelota invernal con el programa de juegos de la LIDOM.

Palmarés histórico de campeonatos LIDOM (por equipos)

Actualizado con todos los registros oficiales de la liga:

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Tigres del Licey : 24 títulos (líder histórico)

: 24 títulos (líder histórico) Águilas Cibaeñas : 22 títulos

: 22 títulos Leones del Escogido : 18 títulos

: 18 títulos Estrellas Orientales : 3 títulos

: 3 títulos Toros del Este : 3 títulos

: 3 títulos Gigantes del Cibao: 2 títulos

Lista completa de campeones de LIDOM por temporada (1951-2026)

1951: Tigres del Licey

1952: Águilas Cibaeñas

1953: Tigres del Licey

1954: Estrellas Orientales

1955-56: Leones del Escogido

1956-57: Leones del Escogido

1957-58: Leones del Escogido

1958-59: Tigres del Licey

1959-60: Leones del Escogido

1960-61: Leones del Escogido

1963-64: Tigres del Licey

1964-65: Águilas Cibaeñas

1966-67: Águilas Cibaeñas

1967-68: Estrellas Orientales

1968-69: Leones del Escogido

1969-70: Tigres del Licey

1970-71: Tigres del Licey

1971-72: Águilas Cibaeñas

1972-73: Tigres del Licey

1973-74: Tigres del Licey

1974-75: Águilas Cibaeñas

1975-76: Águilas Cibaeñas

1976-77: Tigres del Licey

1977-78: Águilas Cibaeñas

1978-79: Águilas Cibaeñas

1979-80: Tigres del Licey

1980-81: Leones del Escogido

1981-82: Leones del Escogido

1982-83: Tigres del Licey

1983-84: Tigres del Licey

1984-85: Tigres del Licey

1985-86: Águilas Cibaeñas

1986-87: Águilas Cibaeñas

1987-88: Leones del Escogido

1988-89: Leones del Escogido

1989-90: Leones del Escogido

1990-91: Tigres del Licey

1991-92: Leones del Escogido

1992-93: Águilas Cibaeñas

1993-94: Tigres del Licey

1994-95: Toros del Este (Azucareros)

1995-96: Águilas Cibaeñas

1996-97: Águilas Cibaeñas

1997-98: Águilas Cibaeñas

1998-99: Tigres del Licey

1999-00: Águilas Cibaeñas

2000-01: Águilas Cibaeñas

2001-02: Tigres del Licey

2002-03: Águilas Cibaeñas

2003-04: Tigres del Licey

2004-05: Águilas Cibaeñas

2005-06: Tigres del Licey

2006-07: Águilas Cibaeñas

2007-08: Águilas Cibaeñas

2008-09: Tigres del Licey

2009-10: Leones del Escogido

2010-11: Toros del Este

2011-12: Leones del Escogido

2012-13: Leones del Escogido

2013-14: Tigres del Licey

2014-15: Gigantes del Cibao

2015-16: Leones del Escogido

2016-17: Tigres del Licey

2017-18: Águilas Cibaeñas

2018-19: Estrellas Orientales

2019-20: Toros del Este

2020-21: Águilas Cibaeñas

2021-22: Gigantes del Cibao

2022-23: Tigres del Licey

2023-24: Tigres del Licey

2024-25: Leones del Escogido

2025-26: Leones del Escogido

Nota: Las temporadas 1961-62 y 1962-63 no se disputaron por la situación política del país.

Datos clave del torneo invernal dominicano

Los Tigres del Licey lideran el historial con 24 campeonatos nacionales.

lideran el historial con 24 campeonatos nacionales. Las Águilas Cibaeñas ocupan la segunda posición con 22 coronas.

ocupan la segunda posición con 22 coronas. Los Leones del Escogido suman 18 campeonatos, tras lograr su reciente bicampeonato.

suman 18 campeonatos, tras lograr su reciente bicampeonato. Las Estrellas Orientales y los Toros del Este acumulan 3 coronas cada uno.

y los acumulan 3 coronas cada uno. Los Gigantes del Cibao cuentan con 2 títulos nacionales.

Conoce la historia de cada equipo de LIDOM

Explora las guías detalladas de los equipos participantes en el torneo:

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