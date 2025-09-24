Los Yanquis de Nueva York se impusieron 3-2 sobre los Medias Blancas de Chicago este martes y clasificaron a la postemporada en las Grandes Ligas de béisbol, gracias al panameño José Caballero que impulsó la carrera de la victoria con un elevado al jardín central.

Caballero, de 29 años, llegó al plato con hombres en primera y segunda con dos outs cuando puso en juego la pelota, justo enfrente de Michael Taylor en el jardín central, el lanzamiento del estadounidense fue tardío y Aaron Judge anotó la carrera de la victoria.

El de Las Tablas, Panamá, entra en la historia como el jugador que aseguró la clasificación número 60 de los Yanquis de Nueva York a los Playoffs.

"Estamos en los Playoffs", dijo el mánager Aaron Boone en su mensaje a los jugadores en el vestuario. "Tenemos objetivos más grandes, pero hoy vamos a celebrar y mañana saldremos a ganar".

Los 27 veces ganadores de la Serie Mundial clasifican a la postemporada por octava ocasión en los últimos diez años.

El equipo comandado por Aaron Judge busca romper una sequía de títulos de 16 años, la última vez que los Yanquis se coronaron en MLB fue en la temporada 2009 cuando se impusieron 4-2 sobre los Filis de Filadelfia en la Serie Mundial.

La victoria de anoche le permite a los Yanquis asegurar un cupo en el comodín, pero se mantienen con posibilidades de ganar la división Este de la Liga Americana que actualmente es liderada por los Azulejos de Toronto con un juego de ventaja.

Mets 9-7 Cachorros

En otro resultado, los Mets de Nueva York lograron su mayor remontada de la temporada al imponerse 9-7 sobre los Cachorros de Chicago luego de estar abajo por cinco carreras en la segunda entrada.

Un jonrón de dos carreras del venezolano Francisco Álvarez en la octava entrada marcó la diferencia.

Álvarez, de 23 años, llega a diez jonrones y 30 carreras impulsadas en 72 partidos durante la temporada 2025.

Los Metropolitanos tienen una ventaja de un juego sobre los Rojos de Cincinnati en la lucha por el último cupo de clasificación en la Liga Nacional.

Medias Rojas 4-1 Azulejos

Los Medias Rojas de Boston logran mantenerse en uno de los dos últimos cupos de clasificación por la vía del comodín en la Liga Americana al derrotar a los Azulejos de Toronto.

El venezolano Carlos Narváez impulsó dos carreras con un doble al jardín central en la parte alta de la sexta entrada.

Con un noveno inning sin hits y sin carreras, el cubano Aroldis Chapman logró su salvamento 32 de la temporada.

Guardianes 5-2 Tigres

Daniel Schneemann remolcó dos carreras, el dominicano José Ramírez anotó e impulsó una y el venezolano Gabriel Arias agregó una anotación para que los Guardianes derrotaran a los Tigres, logrando con ello empatar en el primer lugar de la Central de la Americana.

Con la victoria, los Guardianes (85-72) dominan el enfrentamiento directo con los Tigres (85-72), lo que les asegura el liderato divisional de terminar la temporada con récord igualado.

Riley Greene pegó un jonrón y el dominicano Wenceel Pérez remolcó una carrera, pero el zurdo Tarik Skubal permitió tres carreras, dos de ellas por error, en seis entradas y terminó con la derrota por los Tigres.

Rojos 2-4 Piratas

Elly de la Cruz se fue perfecto en tres presentaciones al bate y pegó un jonrón de dos carreras, pero no pudo evitar que los Rojos cayeran ante los Piratas.

Oneil Cruz pegó un vuelacercas de dos anotaciones y Alexander Canario anotó e impulsó una carrera por los Piratas, quienes contaron con el salvamento de Dennis Santana, quien lanzó la novena en blanco.

Con la derrota, los Rojos (80-77) se mantienen a un juego de los Mets en la carrera por el último cupo a la postemporada en el viejo circuito.

Bravos 3-2 Nacionales

Michael Harris II conectó dos jonrones y el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó vuelacerca por segundo día consecutivo para que los Bravos superaran a los Nacionales.

El cubano Raisel Iglesias lanzó una entrada en blanco para quedarse con el rescate por los Bravos y el dominicano Nasim Núñez anotó una carrera por los Nacionales.

Marineros 4-3 Rockies

Los Marineros de Seattle aseguraron su lugar en los playoffs al derrotar a los Rockies de Colorado. De momento han asegurado un cupo por vía del comodín y requieren de dos victorias en los que resta de la temporada para ganar el título divisional.

Josh Naylor fue la gran figura de Seattle al impulsar tres carreras con un doble en la parte baja de la octava entrada.

El mexicano Andrés Muñoz registró dos ponches en la novena entrada en su salvamento 38 de la temporada para los Marineros.

Diamondbacks 5-4 Dodgers

Los Diamondbacks de Arizona remontaron luego de estar abajo por cuatro carreras para vencer finalmente a los Dodgers de Los Ángeles.

El dominicano Geraldo Perdomo impulsó la carrera decisiva para la tercera victoria consecutiva de Arizona.

La victoria mantiene a los Diamondbacks a un juego del último cupo de clasificación igualado con Cincinnati.

Atlético 5-1 Astros

Jacob Wilson y Tyler Soderstrom tuvieron dos hits y una carrera impulsada cada uno para ayudar a los Atléticos a propinarle a Houston una derrota perjudicial en West Sacramento de California.

Jeffrey Springs y tres relevistas se combinaron para lanzar tres hits para los Atléticos. Wilson también recibió dos bases por bolas y anotó dos veces, y los Atléticos ganaron por octava vez en los últimos 11 juegos.

Mellizos 4-1 Rangers

Kody Clemens tuvo un doble, un sencillo productor y anotó una carrera para respaldar siete entradas sólidas del abridor Zebby Matthews para que Minnesota derrotara a Texas en el primer partido de una serie de tres juegos en Arlington, Texas.

La derrota fue la octava consecutiva, la mayor de la temporada, para los Rangers y los eliminó matemáticamente de la postemporada.

Minnesota, que durante mucho tiempo estuvo exento de la clasificación a la postemporada, ha ganado dos partidos consecutivos por apenas segunda vez desde que consiguió tres entre el 5 y el 8 de agosto.

Marlins 6-5 Filis

Heriberto Hernández conectó un jonrón del empate en la novena entrada y Xavier Edwards impulsó la carrera decisiva en la undécima y así los de Miami superaron al anfitrión Filadelfia.

Los Marlins abrieron la undécima entrada con un sencillo dentro del cuadro ante Lou Trivino (3-2), colocando corredores en las esquinas, y Edwards siguió con un elevado de sacrificio.

Los Filis pusieron la carrera del empate en tercera con un out en la baja de la undécima antes de que Josh Simpson (4-2) retirara a Weston Wilson y Bryson Stott para darle a Miami su séptima victoria consecutiva.

Los Marlins han ganado 11 de sus últimos 12 encuentros.

Kyle Schwarber y Otto Kemp conectaron jonrones para Filadelfia, que se mantiene 2 1/2 juegos detrás de Milwaukee por el primer puesto en los playoffs de la Liga Nacional.

Padres 7-0 Cerveceros

Ryan O’Hearn pegó un grand slam, Luis Arraez y José Iglesias también pegaron jonrones y San Diego blanqueó al visitante Milwaukee para ganar terreno en la carrera por los playoffs.

San Diego se acercó a un juego y medio de los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional. Los Padres también están a un juego y medio de los Cachorros en la contienda por el comodín de la Liga Nacional y la ventaja de local en una posible serie de playoffs de primera ronda entre ambos equipos.

Randy Vásquez (6-7) retiró a los últimos 14 bateadores que enfrentó, permitiendo solo un hit en siete entradas.

Bruce Zimmermann, quien hizo su primera aparición en las Grandes Ligas desde 2023 y su primera apertura desde 2022, fue cargado con siete hits y seis carreras, cinco limpias, en seis entradas.

Cardenales 9-8 Gigantes

Brendan Donovan empató el marcador con su cuarto doble del juego en la novena entrada y Alec Burleson puso a los de St. Louis por delante con un sencillo productor mientras los visitantes Cardinales remontaron con dos carreras en la novena entrada para sorprender a San Francisco.

Iván Herrera y Nolan Arenado conectaron jonrones para los Cardenales, que se mantuvieron a 3.5 juegos de los Mets de Nueva York en la contienda por el comodín de la Liga Nacional.

Donovan igualó el récord de la franquicia de dobles en un juego. El abridor de los Cardenales, Andre Pallante, recibió cinco carreras (dos limpias) y tres hits en 2.2 entradas.

Heliot Ramos conectó su jonrón número 20 para los Gigantes, que quedaron eliminados de la contienda por la postemporada.

Orioles 6-0 Rays

Dean Kremer lanzó 6 1/3 entradas en blanco mientras Baltimore blanqueaba al visitante Tampa Bay para abrir una serie de tres juegos.

Colton Cowser conectó un jonrón de dos carreras para destacar la ofensiva de los Orioles. José Castillo, Colin Selby y Yaramil Hiraldo completaron la blanqueada de dos hits siguiendo a Kremer (11-10) al montículo.

Cowser, Coby Mayo y Jordan Westburg conectaron dos hits cada uno para Baltimore. El abridor de los Rays, Ryan Pepiot (11-12), permitió tres carreras en tres entradas.

