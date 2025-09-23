El francés Ousmane Dembélé no pudo evitar las lágrimas al recibir el Balón de Oro 2025, un premio que, confesó, "nunca fue un objetivo" de su carrera, pero que consideró "algo excepcional".

"Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional", dijo el jugador en el estrado del teatro Chatelet, que albergó la gala del galardón que coronó al jugador del PSG a sus 28 años.

"He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Liga de Campeones, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este", aseguró el jugador.

Dembélé agradeció a su actual club y a sus compañeros que le ayudaran a conseguir el Balón de Oro, agradeció la confianza del presidente, Nasser Al-Khelaifi, y al entrenador, Luis Enrique, que consideró "como padres".

Pero también se acordó de sus anteriores clubes, especialmente del Barcelona, del que dijo que fue "el club en el que soñaba jugar".

"He pasado siete años allí y he aprendido mucho junto a jugadores como Iniesta o Messi. Todo ese aprendizaje me conduce hasta aquí", señaló.

El jugador se acordó también de su selección y de Didier Deschamps, que le dio confianza incluso en los momentos más difíciles de su carrera y le prometió todo el trabajo posible "para ganar el Mundial en su último año".

Pero los momentos más emotivos llegaron cuando se acordó de su ciudad, la deprimida Evreux, y sobre todo de su madre, Fatima, que le crió sola junto a sus cuatro hermanos menores y que le sacó las primeras lágrimas.

El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, reacciona tras recibir el Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 de France Football en el Teatro du Chatelet de París el 22 de septiembre de 2025. (Foto de Franck FIFE / AFP)

"Siempre está ahí para mi", dijo el jugador, que recibió a su progenitora en el estrado ante el aplauso de un público que ya coreaba su nombre incluso antes de que Ronaldinho desvelara que era el ganador del trofeo por delante del español Lamine Yamal.

En la rueda de prensa final, el jugador del PSG se deshizo en alabanzas con Luis Enrique, que consideró el artífice de su gran temporada.

"Creo que he hecho el mejor inicio de temporada de mi carrera y luego exploté, sobre todo en los momentos decisivos", aseguró el jugador.

"Soy afortunado de tener un entrenador como Luis Enrique, que me mete presión para mejorar. Esperemos que siga así y que sirva para que ganemos más trofeos", dijo.

Dembélé insistió en que siguió las enseñanzas de su técnico, que repite que para conseguir recompensas individuales hay que ganar trofeos colectivos.

"Hay que centrarse en el equipo, marcar, presionar. En mi carrera he tenido muchos momentos difíciles, pero la vida consiste en superarlos", dijo.

El jugador se refirió también al duelo que ha mantenido a distancia con el español Lamine Yamal por el Balón de Oro, que calificó de "hermosa batalla".

"Es un joven extraordinario que demuestra mucha madurez y con un poco de suerte ganará muchos trofeos como éste", señaló.

