República Dominicana conquistó nueve plazas para el torneo de tiro con arco de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en el campeonato clasificatorio que se celebró en el país.

En la modalidad skeet, el país obtuvo dos medallas de plata y cuatro clasificaciones para Santo Domingo 2026, mientras que en fosa, una presea de plata y los boletos en equipo y tres en individual, así como el doble mixto.

El XXI Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro al Plato fue el único clasificatorio que entregó las plazas para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Un total de 12 equipos tomaron parte en el certamen regional, entre los países participantes estuvieron México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Guadalupe, Barbados y República Dominicana.

