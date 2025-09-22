Fritz lució un nivel de tenis estelar y tumbó a Zverev en el partido decisivo, después de que el español Carlos Alcaraz mantuviera con vida a los europeos con una sólida victoria contra el argentino Francisco Cerúndolo.

El Resto del Mundo volvió a reinar en la Laver Cup por primera vez desde 2023, cuando ganó 13-2 a Europa en Vancouver. Es el tercer triunfo para el Resto del Mundo en las últimas cuatro ediciones, después de que Europa se llevara las primeras cuatro.

Fritz remató la Copa Laver contra Zverev y se llevó el sexto triunfo consecutivo contra el alemán, que sufre notablemente el revés cruzado del estadounidense.

Zverev, el hombre que más puntos ha aportado a Europa en la historia de la competición, cerró una edición deslucida, en la que también perdió contra el australiano Alex De Miñaur.

Fritz le ganó en una hora y 44 minutos, después de su asombrosa actuación del sábado contra Carlos Alcaraz, al que doblegó 6-3 y 6-2 en 71 minutos.

El alemán luchó hasta el final y fue capaz de remontar una rotura de desventaja en el segundo set para forzar el desempate, antes de rendirse ante el potente tenis del número uno estadounidense.

El propio Alcaraz dio seis puntos a Europa este domingo, gracias a su victoria en pareja con el noruego Casper Ruud contra Reilly Opelka y Alex Michelsen y a la en individual contra el argentino Francisco Cerúndolo.

El triunfo contra el argentino ofreció a Europa la posibilidad de forzar un dobles decisivo disputado a un solo set para entregar el título, pero Zverev no logró competir contra Fritz.

La próxima edición de la Copa Laver se disputará en 2026 en Londres.