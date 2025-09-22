Reinas del Caribe ganan a Puerto Rico en México y se alzan con la medalla de bronce

El sexteto de la República Dominicana derrotó este domingo 3-2 (25-22, 20-25, 19-25, 25-23 y 15-13) a Puerto Rico en un reñido encuentro para conquistar la medalla de bronce del Torneo Final Six NORCECA 2025 dispitado en México.

El ataque de las dominicanas fue guiado por Madeline Guillén, quien anotó 24 puntos, seguida de Alondra Tapia con 17 y Massiel Matos con 13. Yaneiris Rodríguez, la libero, realizó un excelente partido defensivo.

Por Puerto Rico, Decelise Champión fue la más destacada con 25 puntos, Valeria Vázquez se fue con 17 tantos y Neria Ortíz aportó 14.

Las ganadoras consiguieron el primer sets 25-22, sin embargo, vino una violenta reacción de las puertorriqueñas que se llevaron los dos otros dos sets siguientes.

Pero, en el cuarto Madeline Guillén se puso la capa de heroína y con fuertes remates logró igualar el partido a dos por bando. También tuvieron buen desempeño ofensivo Alondra Tapia y las centrales Geraldine González y Florangel Terreno que aportaron puntos clave al final del set.

En el quinto, también fue un games reñido que se llegó a poner 14-12 a favor de las dominicanas. Puerto Rico logró ponerse 14-13, pero las criollas remataron para llevarse el partido.

En las estadísticas del juego, las dominicanas dominaron en el ataque 63-61, en bloqueo Puerto Rico 16-13.