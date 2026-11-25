La UEFA Champions League vivió este miércoles 25 una jornada de nueve partidos, con resultados destacados como el empate 2-2 entre el Paris Saint-Germain (PSG) y la Roma, la victoria 2-0 del Inter de Milán sobre el Stuttgart y la sorpresa protagonizada por el Lille, que derrotó 2-1 al Bayern de Múnich.

El Liverpool se impuso 3-0 al Club Brujas en Bélgica, mientras que el Barcelona consiguió una victoria 4-1 frente al Sabah de Azerbaiyán. El Atlético de Madrid también sumó tres puntos al vencer 2-0 al Viking noruego.

La jornada correspondió a la quinta fecha de la fase liga, que reúne a 36 clubes y contempla ocho partidos para cada equipo.

PSG deja escapar la victoria ante la Roma

El Paris Saint-Germain no pudo mantener su ventaja y terminó empatando 2-2 frente a la Roma en el Parque de los Príncipes.

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El conjunto italiano se adelantó con un tanto de Mario Hermoso. Illia Zabarnyi consiguió la igualada para los franceses, que posteriormente se pusieron por delante mediante un penalti convertido por Ousmane Dembélé.

La Roma evitó la derrota con otro lanzamiento desde los once metros, transformado por Donyell Malen, para establecer el 2-2 definitivo.

El resultado puso fin a la racha de victorias del PSG en la competición y representó un importante punto para el equipo italiano en su lucha por avanzar.

Inter vence al Stuttgart

El Inter de Milán derrotó 2-0 al Stuttgart y consiguió una victoria importante en su aspiración de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto italiano resolvió el encuentro con dos goles en la segunda parte. La victoria le permitió mejorar su posición en la clasificación, mientras que el Stuttgart se marchó sin sumar.

Lille firma la sorpresa ante el Bayern

El Lille protagonizó uno de los resultados más llamativos de la jornada al derrotar 2-1 al Bayern de Múnich.

El equipo alemán no pudo sostener su ventaja y terminó cediendo ante la reacción del conjunto francés, que remontó para quedarse con los tres puntos.

Liverpool golea al Brujas

El Liverpool consiguió una victoria contundente por 3-0 frente al Club Brujas, en Bélgica.

Alexander Isak abrió el marcador y posteriormente completó un doblete. Florian Wirtz también contribuyó al triunfo con uno de los tantos de la segunda mitad.

Barcelona y Atlético cumplen

El Barcelona venció 4-1 al Sabah en Azerbaiyán. Anthony Gordon marcó dos goles para el conjunto azulgrana, mientras que Karim Adeyemi y Gabriel Jesus completaron la cuenta. Joy-Lance Mickels anotó el tanto del equipo local.

El Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Viking, con lo que sumó tres puntos en su objetivo de avanzar a la siguiente fase.

El Villarreal también consiguió una victoria como visitante: derrotó 1-0 al Slavia de Praga.

Fenerbahçe gana y Sporting y Manchester United igualan

El Fenerbahçe venció 1-0 al Shakhtar Donetsk en un encuentro disputado en Londres.

En Lisboa, Sporting de Portugal y Manchester United empataron 2-2. Bruno Fernandes anotó dos veces para los ingleses, mientras que Luis Suárez marcó los dos tantos del conjunto portugués.

Resultados de la Champions League del 25 de noviembre

Partido Resultado Sabah – Barcelona 1-4 Slavia de Praga – Villarreal 0-1 Atlético de Madrid – Viking 2-0 Club Brujas – Liverpool 0-3 Inter – Stuttgart 2-0 Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe . 0-1 Lille – Bayern de Múnich 2-1 PSG – Roma 2-2 Sporting – Manchester United 2-2 ¿Hay equipos clasificados o eliminados? Todavía no hay clasificados ni eliminados matemáticamente. Al concluir la quinta jornada, ningún club tiene asegurada matemáticamente su clasificación ni ha quedado eliminado. Restan tres fechas de la fase liga, que concluirá el 27 de enero de 2027. MIRA TAMBIÉN NBA HOY y resultados del martes: Dallas sigue invicto en la Copa, Boston rompe su mala racha y Detroit complica a Orlando Estrellas remontan con cinco carreras en el noveno y vencen 8-4 al Licey para igualar el primer lugar

El reglamento de la UEFA establece tres grupos:

Del primero al octavo puesto: clasificación directa a los octavos de final.

Del noveno al vigésimo cuarto: acceso a una eliminatoria de repesca para conseguir un lugar en los octavos.

Del vigésimo quinto al trigésimo sexto: eliminación de la competición.

El Real Madrid, que ganó sus cinco primeros encuentros y suma 15 puntos, encabeza la clasificación provisional. El PSG, tras su empate con la Roma, dejó escapar sus primeros puntos de la competición.

Próxima jornada, en diciembre

La sexta fecha se disputará el 8 y 9 de diciembre de 2026. Entre los encuentros más atractivos figuran:

La fase liga tendrá todavía dos jornadas adicionales después de esa fecha, antes de definir los ocho clasificados directamente y los equipos que disputarán la repesca

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