El campeonato de béisbol invernal dominicano 2026-2027 continúa este miércoles 25 de noviembre con tres encuentros, en una jornada de la Lidom que tendrá como principal atractivo un nuevo enfrentamiento entre las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey, equipos que comparten la primera posición de la tabla.

Las Estrellas llegan con una racha de nueve victorias consecutivas, luego de vencer 8-4 al Licey la noche del martes, gracias a una remontada de cinco carreras en el noveno episodio.

Ambos conjuntos registran 18 victorias y 12 derrotas, mientras que los Leones del Escogido (17-13) ocupan la tercera posición, seguidos por los Gigantes del Cibao (15-15).

Por su parte, las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este, empatados en el quinto lugar con marca de 11-19, buscarán extender sus respectivas rachas ganadoras.

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Toros visitan a los Gigantes en San Francisco de Macorís

Los Toros del Este enfrentarán a los Gigantes del Cibao a las 7:00 de la noche, en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

El conjunto romanense llega motivado después de conseguir una victoria 4-3 sobre los Gigantes el martes, gracias a un doble remolcador de Félix Reyes en el noveno episodio, que permitió dejar en el terreno al equipo de San Francisco de Macorís.

Los Toros mejoraron su registro a 11-19, mientras que los Gigantes quedaron con 15-15, manteniéndose en la cuarta posición de la clasificación.

El encuentro representa una nueva oportunidad para los Toros de acercarse a los puestos clasificatorios, mientras que los Gigantes intentarán recuperarse de la derrota y mantener su ventaja sobre los equipos de la parte baja.

Águilas buscan su tercera victoria consecutiva ante el Escogido

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, las Águilas Cibaeñas visitarán a los Leones del Escogido, a partir de las 7:15 de la noche.

Los cibaeños llegan con dos triunfos consecutivos, después de derrotar 3-1 al Escogido el martes en Santiago, con una destacada actuación de Jasson Domínguez, quien remolcó una carrera y anotó dos.

Con ese resultado, las Águilas elevaron su récord a 11-19, mientras que el Escogido quedó con 17-13 y acumuló su quinta derrota consecutiva.

El conjunto amarillo buscará continuar su recuperación y conseguir su tercer triunfo en línea, mientras que los Leones intentarán detener su racha negativa para mantenerse cerca de los líderes del campeonato.

Estrellas y Licey vuelven a enfrentarse por el primer lugar

El partido de mayor interés en la parte alta de la clasificación se disputará a las 7:30 de la noche, cuando las Estrellas Orientales reciban a los Tigres del Licey en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Ambos equipos llegan empatados en la primera posición con marca de 18-12, luego de la remontada protagonizada por el conjunto oriental en el encuentro del martes.

En ese partido, el Licey llegó al noveno episodio con ventaja de 4-3, gracias a un cuadrangular de Ronny Mauricio en la octava entrada. Sin embargo, las Estrellas respondieron con cinco carreras para imponerse 8-4.

Raimel Tapia conectó un sencillo productor de dos carreras que colocó a los orientales en ventaja, mientras que Marco Luciano disparó su quinto cuadrangular de la temporada.

Las Estrellas buscarán extender a 10 su racha de victorias consecutivas, mientras que el Licey intentará detener el buen momento del conjunto de San Pedro de Macorís y recuperar la primera posición en solitario.

Tabla de posiciones de Lidom

Así se encuentra la clasificación antes de los partidos de este miércoles 25 de noviembre:

G: juegos ganados; P: juegos perdidos; PCT: porcentaje de victorias; Dif.: juegos de diferencia respecto al primer lugar.

La jornada de este miércoles 25 de noviembre podría romper el empate entre Estrellas y Licey en el primer lugar, mientras que el Escogido buscará evitar una sexta derrota consecutiva y las Águilas y los Toros intentarán continuar su recuperación en la clasificación.