La NBA disputó este martes 24 de noviembre tres partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa NBA, con victorias de los Dallas Mavericks, Boston Celtics y Detroit Pistons, en encuentros que también cuentan para la clasificación de la temporada regular.

Dallas se impuso 120-101 a los Denver Nuggets y conservó su invicto en el torneo, con tres triunfos en igual número de presentaciones. Cooper Flagg encabezó la ofensiva con 24 puntos, seis rebotes y 12 asistencias.

Boston Celtics derrotó 131-116 a Washington Wizards, con 41 puntos de Jayson Tatum, y puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. Detroit Pistons, por su parte, venció 104-86 a Orlando Magic, pese a la ausencia de Cade Cunningham, y mantuvo sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

Los resultados dejaron a Dallas y Boston en posiciones favorables para clasificarse, mientras que la derrota de Orlando abrió la disputa por el liderato de su grupo, en el que también compiten Detroit y Toronto.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Resultados de la NBA del martes 24 de noviembre

Visitante Resultado Local Detroit Pistons 104-86 Orlando Magic Boston Celtics 131-116 Washington Wizards Dallas Mavericks . 120-101 Denver Nuggets

Dallas domina a Denver y Cooper Flagg vuelve a sobresalir

Los Dallas Mavericks derrotaron 120-101 a los Denver Nuggets en el Ball Arena y mejoraron a 3-0 su balance en la Copa NBA, con un partido pendiente para completar la fase de grupos.

El conjunto texano encabeza el Grupo A de la Conferencia Oeste, mientras Denver quedó con marca de 2-1 y ocupa la segunda posición.

Cooper Flagg, de 19 años, volvió a ser la figura de Dallas con 24 puntos, seis rebotes y 12 asistencias, en una actuación que confirmó su importancia en el equipo.

Los Mavericks dominaron ampliamente los principales apartados estadísticos. Capturaron 63 rebotes frente a 48 de Denver, repartieron 31 asistencias contra 22 y consiguieron 13 robos, más del doble de los seis registrados por los Nuggets.

La superioridad también fue evidente en la pintura, donde Dallas anotó 68 puntos frente a 38 de su rival. En el contraataque estableció una diferencia de 35-7 y consiguió 47 puntos desde el banquillo, frente a los 30 de Denver.

Naji Marshall y P. J. Washington aportaron 14 puntos cada uno, mientras Daniel Gafford y Caleb Martin terminaron con 13 tantos por cabeza.

Kyrie Irving tuvo una noche poco efectiva en los lanzamientos, con 11 puntos y cinco canastas en 19 intentos.

Por Denver, Jamal Murray encabezó la anotación con 20 puntos, mientras Nikola Jokic consiguió 18 tantos, 11 rebotes y cinco asistencias.

Los Mavericks llegaron al descanso con ventaja de 58-39. Denver reaccionó en el tercer período, que ganó 38-26, pero Dallas recuperó el control en el último cuarto y cerró el encuentro con un parcial favorable de 36-24.

La victoria dejó a Dallas en una posición privilegiada para conseguir su clasificación a los cuartos de final. Denver, en cambio, tendrá que disputar su último compromiso de la fase de grupos ante Utah.

Detroit vence a Orlando y mantiene sus opciones de clasificación

Los Detroit Pistons derrotaron 104-86 al Orlando Magic y mejoraron a 2-1 su registro en la Copa NBA, resultado que les permitió mantenerse en la lucha por el primer lugar del Grupo A de la Conferencia Este.

Detroit afrontó el encuentro sin su principal figura, Cade Cunningham, descartado por molestias en la rodilla derecha. También estuvo ausente Duncan Robinson, por una lesión en el cuádriceps.

Isaiah Joe encabezó a los Pistons con 21 puntos y cinco triples, mientras Daniss Jenkins aportó 15 tantos y 10 asistencias.

La victoria se construyó principalmente en el segundo cuarto, cuando Detroit consiguió un parcial de 32-14 y llegó al descanso con ventaja de 48-36. Durante ese período, los visitantes protagonizaron una racha de 18 puntos consecutivos que cambió el desarrollo del encuentro.

Por Orlando, Desmond Bane anotó 21 puntos y Franz Wagner terminó con 20 tantos, nueve rebotes y seis asistencias.

El Magic, que buscaba asegurar su clasificación con una victoria, quedó con balance de 3-1 y conservó el liderato del grupo, aunque perdió la posibilidad de garantizar anticipadamente su presencia en la siguiente ronda.

Toronto Raptors y Detroit también siguen en la pelea. Los dos equipos tienen marca de 2-1 y disputarán sus últimos compromisos de grupo el viernes.

Tatum anota 41 puntos y Boston termina con cuatro derrotas consecutivas

Los Boston Celtics vencieron 131-116 a los Washington Wizards y consiguieron su tercera victoria en igual número de partidos de la Copa NBA.

Jayson Tatum fue el principal responsable del triunfo con 41 puntos, seis rebotes y ocho asistencias, su mejor anotación de la temporada.

El alero anotó 28 puntos durante la primera mitad y encabezó una ofensiva que convirtió 10 triples en el segundo cuarto, período en el que Boston consiguió 46 tantos.

Paul George aportó 28 puntos y Neemias Queta agregó 21 para los Celtics, que llegaron al descanso con una ventaja de 80-49.

Washington reaccionó después del intermedio y anotó 40 puntos en el tercer cuarto. La ofensiva local continuó presionando hasta reducir la diferencia a cinco puntos (117-112), cuando restaban 3 minutos y 19 segundos.

Boston respondió con una ofensiva de 14-4 en el tramo final para asegurar la victoria.

Anthony Davis lideró a Washington con 33 puntos y 13 rebotes, mientras Kyshawn George añadió 24 tantos y el novato AJ Dybantsa consiguió 20 puntos, 11 rebotes y siete asistencias.

Los Celtics terminaron así con una racha de cuatro derrotas consecutivas y mejoraron a 3-0 su balance en el Grupo C del Este. Washington, con registro de 2-2, quedó eliminado de la competición.

La Copa NBA definirá sus clasificados el viernes

La fase de grupos de la Copa NBA concluirá el viernes 27 de noviembre, después de una última ronda de partidos que determinará los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final.

La clasificación contempla a los seis ganadores de grupo, tres por cada conferencia, y a los dos mejores segundos lugares, uno del Este y otro del Oeste.

Dallas y Boston llegan con tres victorias sin derrotas y en posiciones favorables para obtener sus respectivos grupos.

Orlando, pese a conservar el primer lugar del Grupo A del Este con marca de 3-1, tendrá que esperar el resultado de los encuentros pendientes. Detroit y Toronto, ambos con 2-1, todavía pueden alterar la clasificación de ese grupo.

La edición de 2026 también presenta un cambio importante en el escenario de su partido decisivo. La final se disputará el 11 de diciembre en el histórico Hinkle Fieldhouse, pabellón de la Universidad Butler, en Indianápolis, que sustituye a Las Vegas como sede del encuentro por el título.

Los cuartos de final están programados para los días 4 y 5 de diciembre, mientras las semifinales se disputarán el 8 y el 9 del mismo mes.

Posiciones de la NBA después de los partidos del martes 24

Las siguientes tablas recogen los balances de la temporada regular después de los tres encuentros del martes. Los equipos con idéntico porcentaje de victorias aparecen agrupados; el orden dentro de cada grupo no representa necesariamente la aplicación de todos los criterios oficiales de desempate.

Conferencia Este

Posición Equipo G-P % 1 Philadelphia 76ers 14-4 .778 2 Boston Celtics 12-6 .667 3 New York Knicks 11-6 .647 3 Detroit Pistons 11-6 .647 3 Atlanta Hawks 11-6 .647 6 Miami Heat 10-6 .625 7 Cleveland Cavaliers 9-9 .500 8 Orlando Magic 7-10 .412 9 Washington Wizards . 7-12 .368 10 Toronto Raptors 6-11 .353 11 Indiana Pacers 6-12 .333 12 Chicago Bulls 5-12 .294 13 Charlotte Hornets 4-12 .250 14 Brooklyn Nets 3-13 .188 15 Milwaukee Bucks 2-16 .111

Conferencia Oeste

Posición Equipo G-P % 1 San Antonio Spurs 15-3 .833 1 Los Angeles Lakers 15-3 .833 3 Minnesota Timberwolves . 13-5 .722 3 Memphis Grizzlies 13-5 .722 3 Houston Rockets 13-5 .722 6 Portland Trail Blazers 11-6 .647 7 Denver Nuggets 10-6 .625 8 Dallas Mavericks 11-7 .611 9 Phoenix Suns 9-7 .563 10 Oklahoma City Thunder 10-8 .556 11 Golden State Warriors 9-8 .529 12 New Orleans Pelicans 5-14 .263 13 LA Clippers 4-12 .250 14 Utah Jazz 3-16 .158 15 Sacramento Kings 2-15 .118

Las posiciones de las conferencias corresponden a la temporada regular, no a la Copa NBA. Son dos clasificaciones distintas

NBA HOY: nueve partidos este miércoles 25 de noviembre

La programación de este miércoles contempla nueve encuentros de temporada regular, todos correspondientes a la fase de grupos de la Copa NBA. Los horarios corresponden a la República Dominicana.

Partido Hora Miami Heat vs. Philadelphia 76ers 6:00 p. m. Chicago Bulls vs. Charlotte Hornets 8:00 p. m. Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder . 8:30 p. m. Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks 8:30 p. m. Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks 9:00 p. m. LA Clippers vs. Memphis Grizzlies 9:00 p. m. Phoenix Suns vs. Houston Rockets 9:30 p. m. San Antonio Spurs vs. Portland Trail Blazers 11:00 p. m. Sacramento Kings vs. Golden State Warriors 11:00 p. m.

Entre los encuentros más atractivos sobresale el enfrentamiento entre Minnesota y Oklahoma City, dos equipos que aspiran a dominar el Grupo B del Oeste. También destaca el duelo entre Cleveland y Nueva York, importante para las aspiraciones de ambos en el Grupo B del Este.

San Antonio intentará mantener su buen momento frente a Portland, mientras Phoenix y Houston se enfrentarán en otro compromiso relevante para la clasificación del Grupo A del Oeste.

La fase de grupos concluirá el viernes 27 de noviembre. Los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos lugares, uno por conferencia, avanzarán a los cuartos de final.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más