La NBA disputó este lunes 23 de noviembre diez partidos de temporada regular, en una jornada marcada por el triunfo de los Portland Trail Blazers sobre los Philadelphia 76ers, la victoria de los San Antonio Spurs sin Victor Wembanyama y otro revés del Oklahoma City Thunder.

Deni Avdija encabezó a Portland con 31 puntos para imponerse 128-111 a Filadelfia, que perdió después de cinco triunfos consecutivos. Los 76ers jugaron sin Joel Embiid, ausente por enfermedad, aunque recuperaron a Jaylen Brown.

San Antonio derrotó 123-107 a Sacramento con 28 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes de Stephon Castle. Los Spurs no contaron con Wembanyama, descartado por molestias en la espalda, y extendieron a ocho su invicto como visitantes.

Los Indiana Pacers también sobresalieron al vencer 125-120 al Oklahoma City Thunder, pese a los 38 puntos de Shai Gilgeous-Alexander. El equipo campeón de 2024 encajó su sexta derrota en sus últimos ocho compromisos.

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Los Angeles Lakers derrotaron a Utah y conservaron, junto a San Antonio, el mejor balance de la Conferencia Oeste: 15 victorias y tres derrotas.

Resultados de la NBA del lunes 23 de noviembre

Visitante Resultado Local Portland Trail Blazers 128-111 Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies 117-111 Charlotte Hornets Brooklyn Nets 116-142 Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder . 120-125 Indiana Pacers Milwaukee Bucks 116-111 Toronto Raptors Cleveland Cavaliers 108-122 Chicago Bulls Phoenix Suns 123-119 (T. extra) New Orleans Pelicans LA Clippers 104-116 Houston Rockets Utah Jazz 94-109 Los Angeles Lakers San Antonio Spurs 123-107 Sacramento Kings

Portland frena a los 76ers y su racha de cinco triunfos

Los Portland Trail Blazers vencieron 128-111 a los Philadelphia 76ers en el cierre de una gira de seis partidos, durante la cual consiguieron tres victorias.

Deni Avdija lideró a Portland con 31 puntos, siete asistencias y cinco triples. El israelí convirtió 12 de sus 19 lanzamientos de campo y fue determinante en una ofensiva que consiguió 19 triples en 42 intentos, para un 45,2 % de efectividad.

Donovan Clingan firmó un doble-doble de 15 puntos y 18 rebotes, además de cinco asistencias. Damian Lillard y Jrue Holiday aportaron 18 puntos cada uno.

La superioridad de Portland en los lanzamientos exteriores resultó determinante: convirtió 19 de 42 triples, mientras Filadelfia apenas encestó nueve de 33 intentos, para un 27,3 %.

Los 76ers echaron de menos a Joel Embiid, quien fue descartado por enfermedad. Jaylen Brown regresó después de perderse dos partidos por una lesión en el muslo y anotó 20 puntos.

LeBron James encabezó a Filadelfia con 23 tantos, seis rebotes y tres asistencias. Tyrese Maxey agregó 22 puntos.

Pese a la derrota, los 76ers conservaron el primer lugar del Este con balance de 14-4, con una ventaja de dos partidos y medio sobre Atlanta, Boston y Nueva York, que comparten el segundo puesto con 11-6.

San Antonio gana sin Wembanyama y sigue invicto fuera de casa

Los San Antonio Spurs derrotaron 123-107 a los Sacramento Kings en su primer partido de la temporada sin Victor Wembanyama, quien fue descartado por molestias en la espalda.

El francés venía de protagonizar una actuación extraordinaria el sábado, con 50 puntos, 18 rebotes y cinco tapones en la victoria sobre Nueva Orleans.

La ausencia de Wembanyama se sumó a la de De’Aaron Fox, mientras que Dylan Harper tampoco estuvo disponible por lesión.

Stephon Castle asumió la responsabilidad ofensiva y respondió con 28 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes. Julian Champagnie aportó 22 tantos, incluidos seis triples, mientras que Luke Kornet consiguió 18 puntos y 11 rebotes.

Por Sacramento, Domantas Sabonis registró 20 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias.

Los Spurs mejoraron su balance a 15-3 y permanecieron empatados con los Lakers en la cima del Oeste. Además, conservaron su condición de invictos como visitantes, con ocho victorias en igual número de partidos.

Indiana agrava el mal momento de Oklahoma City

Los Indiana Pacers vencieron 125-120 al Oklahoma City Thunder y pusieron fin a una cadena de cuatro derrotas consecutivas.

El partido evocó las Finales de la NBA de 2025, aunque ambos equipos afrontaron el encuentro con ausencias importantes. Indiana no contó con Tyrese Haliburton, mientras que Oklahoma City llegó condicionado por las lesiones de varios jugadores.

Shai Gilgeous-Alexander encabezó al Thunder con 38 puntos, cinco rebotes y siete asistencias, pero su producción no bastó para evitar la derrota.

Pascal Siakam y Kelly Oubre Jr. anotaron 20 puntos cada uno para los Pacers. Indiana también tuvo aportes importantes de Ivica Zubac y Jalen Slawson, quienes consiguieron dobles-dobles.

Oklahoma City sufrió su sexta derrota en los últimos ocho encuentros y quedó con balance de 10-8, en la décima posición del Oeste, último puesto que da acceso al torneo de repesca (play-in).

Los Lakers igualan a los Spurs en el liderato

Los Angeles Lakers derrotaron 109-94 a los Utah Jazz, con 28 puntos y ocho asistencias de Luka Doncic.

El equipo angelino consiguió su undécima victoria en sus últimos 12 compromisos y mejoró su balance a 15-3, idéntico al de San Antonio.

Los Jazz, por el contrario, continuaron en la parte baja de la Conferencia Oeste, con marca de 3-16.

Minnesota aplasta a Brooklyn en el regreso de Randle

Los Minnesota Timberwolves derrotaron 142-116 a los Brooklyn Nets, en un partido que marcó el regreso de Julius Randle a Minneapolis, esta vez como jugador del equipo neoyorquino.

Jaden McDaniels fue la figura de Minnesota con 34 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, estableciendo una nueva marca personal de anotación en la NBA.

Ayo Dosunmu agregó 23 puntos y Jonathan Kuminga consiguió 15. Por Brooklyn, Randle encabezó la ofensiva con 29 tantos.

Los Timberwolves mejoraron su registro a 13-5 y se mantuvieron entre los principales equipos de la Conferencia Oeste.

Milwaukee pone fin a 13 derrotas consecutivas

Los Milwaukee Bucks derrotaron 116-111 a los Toronto Raptors y terminaron con una racha de 13 derrotas consecutivas. Fue apenas su segunda victoria de la temporada.

Tyler Herro encabezó a Milwaukee con 32 puntos, ocho asistencias y seis rebotes. Myles Turner aportó 27 puntos y 11 rebotes.

Por Toronto, Scottie Barnes consiguió 31 tantos, pero no pudo impedir la derrota de su equipo.

La victoria permitió a Milwaukee mejorar su balance a 2-16.

Memphis, Chicago, Houston y Phoenix completan la jornada

Los Memphis Grizzlies vencieron 117-111 a los Charlotte Hornets, con 29 puntos de Ty Jerome y 24 de Cam Spencer. Christian Anderson anotó 25 para Charlotte.

Los Chicago Bulls superaron 122-108 a los Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell consiguió 28 puntos para Cleveland, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

Los Houston Rockets derrotaron 116-104 a Los Angeles Clippers. Kevin Durant lideró a Houston con 32 puntos, mientras que Alperen Sengun agregó 20 tantos.

En otro encuentro, los Phoenix Suns vencieron 123-119 a los New Orleans Pelicans en tiempo extra. Jalen Green anotó 25 puntos para Phoenix y Jordan Poole encabezó a Nueva Orleans con 28.

Posiciones de la NBA tras los partidos del lunes 23

Las siguientes tablas muestran los balances después de los diez encuentros del lunes. Los equipos con idéntico porcentaje de victorias aparecen agrupados; el orden dentro de cada grupo no representa necesariamente la aplicación de todos los criterios oficiales de desempate.

Conferencia Este

Posición Equipo G-P % 1 Philadelphia 76ers 14-4 .778 2 Atlanta Hawks 11-6 .647 2 Boston Celtics 11-6 .647 2 New York Knicks 11-6 .647 5 Detroit Pistons 10-6 .625 5 Miami Heat 10-6 .625 7 Cleveland Cavaliers 9-9 .500 8 Orlando Magic 7-9 .438 9 Washington Wizards . 7-11 .389 10 Toronto Raptors 6-11 .353 11 Indiana Pacers 6-12 .333 12 Chicago Bulls 5-12 .294 13 Charlotte Hornets 4-12 .250 14 Brooklyn Nets 3-13 .188 15 Milwaukee Bucks 2-16 .111

Conferencia Oeste

Posición Equipo G-P % 1 San Antonio Spurs 15-3 .833 1 Los Angeles Lakers 15-3 .833 3 Houston Rockets 13-5 .722 3 Memphis Grizzlies 13-5 .722 3 Minnesota Timberwolves . 13-5 .722 6 Denver Nuggets 10-5 .667 7 Portland Trail Blazers 11-6 .647 8 Dallas Mavericks 10-7 .588 9 Phoenix Suns 9-7 .563 10 Oklahoma City Thunder 10-8 .556 11 Golden State Warriors 9-8 .529 12 New Orleans Pelicans 5-14 .263 13 LA Clippers 4-12 .250 14 Utah Jazz 3-16 .158 15 Sacramento Kings 2-15 .118

NBA HOY: partidos del martes 24 de noviembre

La programación de este martes contempla tres encuentros de temporada regular, correspondientes a la Copa NBA. Los horarios corresponden a la República Dominicana.

Partido Hora Detroit Pistons vs. Orlando Magic 8:00 p. m. Boston Celtics vs. Washington Wizards . 9:00 p. m. Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets 11:00 p. m.

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