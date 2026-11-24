El campeonato de béisbol invernal dominicano 2026-2027 reanuda su actividad este martes 24 de noviembre con tres partidos, luego de la pausa del lunes, en una jornada que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales, los dos equipos que ocupan las primeras posiciones de la tabla.

Los Tigres (18-11) llegan como líderes del campeonato, con una ventaja de un juego sobre las Estrellas (17-12) y los Leones del Escogido (17-12), que comparten el segundo lugar.

Mientras tanto, los Gigantes del Cibao (15-14) se mantienen en la cuarta posición, seguidos por las Águilas Cibaeñas (10-19) y los Toros del Este (10-19), empatados en los últimos puestos.

Licey y Estrellas protagonizan duelo por el primer lugar

Los Tigres del Licey reciben a las Estrellas Orientales a las 7:30 de la noche, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

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El conjunto azul llega con una racha de cuatro victorias consecutivas, después de derrotar 3-2 a los Leones del Escogido en diez entradas el pasado domingo, gracias a un sencillo decisivo de Francisco Mejía.

Por su parte, las Estrellas atraviesan su mejor momento de la temporada, con ocho triunfos seguidos, el más reciente por marcador de 9-3 frente a los Toros del Este.

Una victoria de las Estrellas les permitiría igualar el récord del Licey, mientras que un triunfo azul ampliaría la diferencia entre ambos conjuntos.

Águilas buscan continuar recuperación frente al Escogido

En el Estadio Cibao, de Santiago, las Águilas Cibaeñas reciben a los Leones del Escogido, también a las 7:30 de la noche.

Los cibaeños llegan motivados tras conseguir una remontada 11-10 ante los Gigantes del Cibao el domingo, gracias a un doble de Aderlin Rodríguez que remolcó las carreras del empate y la victoria en el noveno episodio.

Ese resultado permitió a las Águilas romper una racha de seis derrotas consecutivas, aunque permanecen en la parte baja de la clasificación con registro de 10-19.

En contraste, el Escogido atraviesa una cadena de cuatro derrotas seguidas, después de caer ante el Licey en su compromiso más reciente.

Los Leones buscarán recuperar terreno en la lucha por el primer lugar, mientras que las Águilas intentarán sumar su segunda victoria consecutiva.

Gigantes visitan a los Toros en La Romana

El tercer partido de la jornada enfrenta a los Gigantes del Cibao y los Toros del Este, a las 7:30 de la noche, en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Los Gigantes llegan con marca de 15-14, luego de dividir las victorias de una doble jornada frente a las Águilas Cibaeñas.

El conjunto de San Francisco de Macorís ganó 8-4 el primer encuentro, pero cayó 11-10 en el segundo, después de permitir tres carreras en el noveno episodio.

Por su parte, los Toros del Este (10-19) intentarán detener su racha de tres derrotas consecutivas, la más reciente por marcador de 9-3 frente a las Estrellas Orientales.