Las Estrellas Orientales alcanzaron a los Tigres del Licey en la primera posición del campeonato de béisbol invernal dominicano 2026-2027, tras vencerlos 8-4 este martes 24 de noviembre, en una jornada de la Lidom en la que también salieron victoriosos las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este.

El triunfo permitió a las Estrellas extender a nueve su racha de victorias consecutivas y colocar su récord en 18-12, el mismo que registra el Licey, que vio interrumpida una cadena de cuatro triunfos.

Por su parte, las Águilas consiguieron su segunda victoria seguida al derrotar 3-1 a los Leones del Escogido, mientras que los Toros vencieron 4-3 a los Gigantes del Cibao con un doble decisivo en el noveno episodio.

Los resultados provocaron un empate en la primera posición y otro en el quinto lugar, mientras que el Escogido sufrió su quinta derrota consecutiva.

Estrellas remontan ante el Licey y suman nueve victorias consecutivas

Las Estrellas Orientales protagonizaron la remontada más destacada de la jornada al derrotar 8-4 a los Tigres del Licey, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

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El conjunto azul llegó a la novena entrada con ventaja de 4-3, luego de que Ronny Mauricio conectara un cuadrangular solitario en el octavo episodio, su tercero de la temporada.

Sin embargo, los orientales respondieron con un ataque de cinco carreras en el noveno, que les permitió revertir el marcador y extender su racha ganadora.

Raimel Tapia conectó un sencillo productor de dos carreras que colocó a las Estrellas delante 6-4, antes de que sumaran otras dos anotaciones para asegurar el triunfo.

La ofensiva oriental también contó con un cuadrangular de Marco Luciano, su quinto de la campaña, mientras que Jorge Mateo conectó un triple remolcador en la sexta entrada para igualar el encuentro 3-3.

El lanzador Eddy Yean (1-1) se acreditó la victoria y Wander Suero (0-1) cargó con la derrota.

Con este resultado, ambos equipos quedaron empatados en la cima de la clasificación con 18 victorias y 12 derrotas.

Águilas consiguen su segunda victoria seguida y Escogido acumula cinco derrotas

En el Estadio Cibao, de Santiago, las Águilas Cibaeñas derrotaron 3-1 a los Leones del Escogido, apoyadas en una destacada actuación de Jasson Domínguez, quien anotó dos carreras y remolcó otra.

El equipo amarillo tomó ventaja en el cuarto episodio mediante un sencillo de Aderlin Rodríguez, que permitió anotar a Domínguez.

El Escogido empató el encuentro en la quinta entrada, pero las Águilas respondieron con dos carreras en el sexto capítulo.

Domínguez conectó un doble productor de Santiago Espinal y posteriormente anotó tras robarse la tercera base y aprovechar un toque de sacrificio de Leody Taveras.

Leandro López (2-0) consiguió la victoria, mientras que Rolddy Muñoz (0-1) sufrió la derrota. Jonathan Aro se acreditó su quinto salvamento de la temporada.

Las Águilas mejoraron su registro a 11-19, después de haber derrotado el domingo a los Gigantes del Cibao, mientras que los Leones quedaron con 17-13 y sumaron su quinta derrota consecutiva.

Toros dejan en el terreno a los Gigantes con doble de Félix Reyes

Los Toros del Este consiguieron una victoria 4-3 sobre los Gigantes del Cibao, en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana, gracias a un doble remolcador de Félix Reyes en la novena entrada.

Los Gigantes habían tomado ventaja 3-2 en la parte alta del noveno episodio, luego de que Deyvison De los Santos conectara un sencillo productor que permitió anotar a Julio Carreras.

Sin embargo, los Toros reaccionaron en su última oportunidad ofensiva y consiguieron dos carreras para completar la remontada.

Con dos outs, Reyes conectó un doble al jardín central, que llevó al plato a Jesús Sánchez con la carrera decisiva.

Bryan de la Cruz también destacó por los Toros, con un sencillo remolcador en el primer episodio y un doble productor en el tercero.

Por los Gigantes, Hendry Méndez disparó su primer cuadrangular de la temporada, mientras que Pascanel Ferreras produjo una carrera con un sencillo.

El triunfo correspondió a Ángel Felipe (2-2) y la derrota a Anderson Pilar (0-1).

Los Toros mejoraron su marca a 11-19, igualando a las Águilas en el quinto lugar, mientras que los Gigantes quedaron con 15-15.

Tabla de posiciones de Lidom tras los partidos del martes

Con los resultados del 24 de noviembre, las Estrellas y el Licey comparten la primera posición, seguidos por el Escogido y los Gigantes del Cibao.

G: juegos ganados; P: juegos perdidos; PCT: porcentaje de victorias; Dif.: juegos de diferencia respecto al primer lugar.

La jornada dejó a las Estrellas como el equipo de mejor momento del campeonato, con nueve triunfos seguidos, mientras que el Escogido continúa perdiendo terreno tras acumular cinco derrotas consecutivas.

En la parte baja de la clasificación, Águilas y Toros lograron victorias importantes para mantenerse empatados, aunque todavía se encuentran a siete juegos de los líderes.