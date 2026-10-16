Banreservas y LIDOM presentan copa de la temporada 2026-2027, que inicia este viernes

El Banco de Reservas y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) presentaron este jueves la Copa Banreservas, trofeo que disputarán los seis equipos participantes en el Campeonato de Béisbol Otoño-Invernal 2026-2027.

La nueva temporada estará dedicada in memoriam a Héctor José Rizek Llabaly, empresario, fundador de Grupo Rizek y colaborador del deporte dominicano.

1 de 2 | 2 de 2 |

Durante la actividad, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó la vinculación de la entidad financiera con el béisbol profesional dominicano y sostuvo que el apoyo al torneo trasciende el patrocinio comercial.

“Para nosotros, en el Banco de Reservas, constituye un verdadero honor seguir acompañando esta tradición. No lo vemos simplemente como un patrocinio. Lo asumimos como una oportunidad de respaldar algo que forma parte de la vida de nuestra gente, que genera empleos, mueve nuestra economía y abre las puertas a tantos jóvenes que sueñan con llegar lejos”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aguilera también presentó la campaña de Banreservas para la temporada, denominada “En pelota hay niveles”.

El presidente de LIDOM, Vitelio Mejía, agradeció el respaldo de Banreservas, mientras que el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, reiteró el apoyo de esa institución al campeonato y destacó la dedicatoria a Rizek Llabaly.

1 de 3 | 2 de 3 | 3 de 3 |

Durante el acto fue develada la Copa Banreservas 2026-2027, que será disputada por Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey y Toros del Este.

Temporada comienza este viernes

El campeonato iniciará este viernes 16 de octubre con una cartelera de tres partidos.

Los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, recibirán a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal; las Águilas Cibaeñas visitarán a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, mientras que las Estrellas Orientales enfrentarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco A. Micheli.

La serie regular contará con 150 partidos, equivalentes a 50 encuentros para cada equipo: 25 como local y 25 como visitante.

El calendario está programado para concluir el 22 de diciembre, cuando los cuatro equipos con mejor desempeño avanzarán a la etapa semifinal.

El campeón de la temporada obtendrá la Copa Banreservas y el derecho de representar a República Dominicana en la Serie del Caribe 2027.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más